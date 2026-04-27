Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme

A választás eredményével eltűnt az a félelmem, hogy Magyarország vajon 10-20 év múlva az EU-hoz fog-e tartozni – mondta el a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, Magyarország egyik leggazdagabb embere. Szerinte a piaci reakció nem csoda, hiszen a szavazás jelentősége az 56-os forradalomhoz, a vasfüggöny megnyitásához, és a rendszerváltáshoz mérhető. Úgy látja, a választás eredménye nagyot javított Magyarország befektetői megítélésén, azonban a forint ereje rontja az exportversenyképességet.

Az elmúlt egy-két évben benned is felvetődött, hogy Magyarország EU-tagsága fog megkérdőjeleződni, ha a Fidesz marad hatalmon, a Tisza Párt győzelme viszont atlantista fordulatot hoz. Mit üzen mindez a befektetők és a beruházók számára?

A választási eredmény azokat az aggodalmakat, amelyek az EU-hoz való tartozás kérdése kapcsán merültek fel, szerencsére teljesen eltüntette. Engem személy szerint is nagyon megnyugtatott, eltűnt az a félelmem, hogy vajon 10 vagy 20 év múlva Európához tartozunk-e. A fiatalok óriási arányban mutatták meg, hogy Európához szeretnének tartozni, a választáson való nagyarányú részvételük igazán fontos mérföldkőnek számít ebben a kérdésben. A választási eredmény pedig nagyot javított Magyarország befektetői megítélésén.

Azért a Tisza-győzelemnek vannak olyan hatásai, aminek szerintem nem feltétlenül örülsz. A forint ugyanis rengeteget erősödött, ami a Videoton számára nem jó.

Az a tapasztalatom, hogy a Videoton teljesítménye nagyon jól reprezentálja a hazai exportáló feldolgozóipar helyzetét, így ami velünk történik, az mindenkinek releváns. Az elmúlt egy-két évben megállt a növekedésünk, ahogy a magyar iparnak is, de az üzemi szintű eredményességünk nagyjából azonos szinten maradt. A forint mostani radikális erősödése miatt viszont jelentősen csökken majd a gyártás eredményessége, ami különösen rosszul érinti a magyarországi multikat, a globális versenyképességünk sokat romlik. Ahogyan mi magunk, valószínűleg a többi exportáló is 390-400-as árfolyammal tervezte meg az idei évet, ehhez képest 30 egységgel lejjebb vagyunk most, ami jelentős eltérés.

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a választások eredménye miatt az országgal szembeni politikai alapú fenntartások alapvetően csökkentek, ami viszont javítja a versenyképességet. A multik döntéshozóit határozottan irritálhatta az Orbán-kormány EU-ellenes magatartása, ami vélhetően már az új üzletek odaítélésére, akár új beruházásokra is hatással lehetett. Magyarországon most nem egyszerűen többséget szerzett a Tisza, hanem a győzelmének mértéke miatt újra felkerültünk arra a térképre, amit a befektetők figyelnek.

Miután a szavazók elmondták, hogy az EU-hoz szeretnének tartozni, a billegő piacok megnyugodtak. Az EU-források várható gyors lehívása óriási segítség lehet a magyar gazdaságnak. Mint ahogy az is, hogy a 10 éves magyar államkötvény hozama például a választás óta 7% feletti szintről 6%-ra csökkent, ami a jelentősen eladósodott magyar gazdaság finanszírozása szempontjából kulcskérdés. Megnyílhat például a tér a jegybanki alapkamat jelentős csökkentése felé is, de nem szeretnék előre szaladni, várjuk meg, mit mondanak a hitelminősítők az ország helyzetéről.

Mit gondolsz az euró bevezetéséről?

Hosszú évek óta mondom, hogy Magyarországnak az EU-ban a helye, azon belül is az eurózónában. Jó példák erre a bolgárok, akik az idén januári eurócsatlakozásuk előtt több évtizeddel az euróhoz kötötték a leva árfolyamát. Ma a 10 éves bolgár eurós államkötvény hozama 3,1%, ami számottevően alacsonyabb Görögország vagy Olaszország hasonló euró alapú államkötvény hozamánál. Már az eurócsatlakozás kinyilvánítása is egy bizalmi tényező, ami erősítette a forint árfolyamát. A piaci reakció nem csoda, hiszen a szavazás jelentősége az én szememben a nemzetközi reakciókat látva az 56-os forradalomhoz, a vasfüggöny megnyitásához, és a rendszerváltáshoz mérhető. Azt még nem tudjuk biztosan, hogy milyen irányba megy az ország, de az EU-s fordulat, a nyugati szövetség melletti elköteleződés és az euróbevezetés szándékának kimondása azt mutatja, hogy a potenciál bennünk van, hogy egy sikeres nyugati országot építsünk.

Ha már felmerült a nyugati szövetség kérdése, hogyan látod a szerepünket a NATO-ban?

A NATO-tagság ugyanolyan fontos, mint az EU-tagság. Habár kétségtelen, hogy most bonyolultabb az euroatlanti szövetség helyzete, mint korábban. Nem tudom, milyen lesz a NATO a következő évtizedekben, mivel az aktuális amerikai kormányzás viszonya a szövetséghez pillanatnyilag igencsak ellentmondásos. Ami biztos, hogy fel kell készülnie Európának, és sokkal többet kell fordítani védelmi kiadásokra. Ezen a ponton is felértékelődik a magyar választás eredménye. Úgy gondolom, hogy nagyot nőhet a bizalom Magyarország irányába a szövetségeseink felől, ami valószínűleg megnyithatja az utat a védelmi beruházások felé is. Nem véletlen, hogy Magyar Péter újra szeretné gondolni az egész SAFE-tervünket, vélhetően azért, hogy javuljon a pozíciónk a védelmi ipar területén.

Mit gondolsz arról, hogy a magyar kormányváltás hatással lehet-e az EU-s állásponton keresztül az orosz-ukrán háborúra?

Óriási teher Európának az orosz-ukrán háború, amire a magyar kormány eddigi vétói és az EU-s állásponttal való szembehelyezkedés rátettek még egy lapáttal. A magyar választási eredmény előrevetíti, hogy az a politika, amit Magyarország eddig képviselt, most véget ér.

Európa a háború kezdetén logikusan úgy döntött, hogy segíti Ukrajnát. Nem is értettem, hogy Magyarország ezt miért akadályozza. Hogy egy-egy európai ország nem ad pénzt, az is nehezen védhető, de hogy miért akadályozza azt, hogy mások segítsenek, az számomra logikátlan. Európának az a jól felfogott érdeke, hogy legyen egy ütközőzóna Oroszország és az EU között. Szerintem ez a valódi oka annak, hogy az EU támogatja Ukrajnát.

Úgy gondolom, hogy Ukrajnára is lelkesítően fog hatni, hogy hazánk nem akadályozza többé a folyamatokat, az EU-s támogatásokat. Az elmúlt hónapokban kialakult helyzet a Barátság-vezeték kapcsán példátlan. Nem fajulhatott volna odáig a helyzet, hogy az oroszok által támadott vezetéket az ukrán kormány nem akarja „megjavítani”, miközben a magyar kormány a 90 milliárd eurós ukrán hitelt vétózza. Érdekes módon a kormányváltás hírére egy csapásra megoldódtak ezek a problémák.

A Barátság-vezeték a szovjet örökség maradványa, ami nem túl jó Magyarország számára, ám az ország energiaellátása szempontjából megkerülhetetlen adottság. A más forrásból érkező fosszilis energiára való áttérés ugyanúgy drága és kockázatos, nekünk hosszú távon minél inkább függetlenítenünk kell magunkat a fosszilis energiától. Elég csak az iráni háborúra gondolni, ami az egekbe lökte az olaj árát.

A napelemek elterjedése jó irány volt az elmúlt években, most a tárolókra, azaz az akkumulátorokra kell helyezni a hangsúlyt. Ez lehetőséget adna arra, hogy a napsütéses órákban megtermelt energiát a csúcsidőben használjuk fel, amikor az áram import ára napon belül akár több százszorosára is nőhet! Ebben Magyarországnak nagy előrelépésre lesz szüksége a következő években. A tárolás ugyanis az egész ország energiahelyzetét stabilizálhatná, ami versenyképességi kérdés is, mert azok az országok, ahol az energia többe kerül, hátrányban vannak a nagy energiaigényű gyártási folyamatokban, mint például a cement- vagy műtrágyagyártás.

Végül hazai vizekre evezve, szerinted milyen gazdaságpolitikát kellene folytatnia a Tiszának?

Nem szeretnék és nem is tudok tanácsot adni. Annyit azonban látok, hogy ha minél kevésbé korlátozzák a piaci folyamatok működését, az annál jobb az országnak. Emellett annak örülnék - vélhetően a többi vállalattal együtt -, ha kiszámítható lenne a gazdaságpolitika. Ha ez megvalósul, akkor a magyar gazdaság sikeres lesz. Az elmúlt évek intézkedései ellentétesek voltak a piacgazdasággal, ezért nem is ment jól a magyar gazdaságnak. A rendszerváltás környékén a Németh-kormány alatt szakmai irányítása volt az országnak, a Bokros-Surányi, illetve a Bajnai-Oszkó-időszak alatt is ez volt a helyzet. Minden okunk megvan azt feltételezni és remélni, hogy most is szakmai kormánya lesz Magyarországnak.

A vagyonadóval egyetértesz?

Ha összehasonlítjuk a V4-ek Gini-indexeit, akkor azt látjuk, hogy Magyarország 15-20 éve még kevésbé volt egyenlőtlen, mint a régió, mostanra viszont sokat romlott a helyzet, növekedett az egyenlőtlenség. Ez annak a piactorzító magatartásnak a következménye, amit a Fidesz-kormány tanúsított.

Azonban két részre bontanám a kérdést. Azoknál a vagyonos embereknél, akik már évtizedek óta „ott vannak a pályán”, számomra nem érzékelhető különösebb urizálás, jachtozás, helikopterezés, csillagászati árú ruhák, cipők. Ez azokra jellemző, akik a NER időszakában emelkedtek ki. Sokak számára irritáló mértékű ez az urizálás, ezért igényként merülhet fel az ilyen nagy vagyonok megadóztatása.

Úgy gondolom, különbséget kellene tenni azok között, akik még a NER előtti időkben, hosszú folyamat során, évekig kitartó munkával, piacszerűen alapozták meg a vagyonukat, és azok között, akik utóbb gazdagodtak meg, eltorzított piaci körülmények között. Kérjék számon azokat, akik megkérdőjelezhető módon, esetleg törvénytelenséggel tettek szert nagy vagyonokra, de általánosan nem hiszem, hogy jó lenne fűnyíróelven vagyont adóztatni, ez ugyanis a piac ellen hat, demotiváló és rendkívül kevés nemzetközi példa van rá.

Eseti jelleggel el tudom fogadni, hogy a politikai megrázkódtatás következtében áldozatokat kell vállalni azoknak, akik tudnak. Ha például egy vagy két évig többet kell befizetni az államkasszába a vagyonos embereknek, mert olyan rossz helyzetben van az oktatás és az egészségügy, az vélhetően mindenkinek jobban elfogadható. A magánvéleményem egyébként az, hogy ha Magyarország EU-hoz, a NATO-hoz és a Nyugathoz tartozásának az az ára, hogy meghatározott ideig és meghatározott célokra többet fizetek be az államkasszába, akkor ezt az árat kész vagyok megfizetni.

