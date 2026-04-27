Trump szerint a Fehér Ház biztonságos

Trump a CBS 60 Minutes című műsorának vasárnapi adásában biztosította a közvéleményt arról, hogy a király "teljes biztonságban lesz" a látogatás során. "

A Fehér Ház területe valóban biztonságos

- mondta az amerikai elnök. Hozzátette, hogy Károly király "remek ember", akivel aznap reggel telefonon is beszélt. A szombati incidensben a Secret Service egyik ügynöke könnyebben megsérült, miközben az elnököt és feleségét biztonságba helyezték. A király és Kamilla királyné a támadás után magánúton fejezte ki együttérzését a Trump házaspárnak.

Washingtonban kezdik

A négynapos államlátogatás Washingtonban kezdődik, ahol a királyi házaspárt a Fehér Házban fogadja Donald és Melania Trump. A program részeként egy teadélutánra, majd egy kerti partira is sor kerül. Utóbbira az amerikai-brit kapcsolatokhoz kötődő vendégek hivatalosak. A látogatás további állomásai között szerepel New York és Virginia is.

Diplomáciai szempontból a legfontosabb esemény a király keddi beszéde lesz az amerikai kongresszus előtt. Károlynak itt kényes egyensúlyt kell tartania. Egyrészt képviselnie kell a brit kormány hivatalos álláspontját, másrészt fenn kell tartania a baráti hangnemet Trumppal. Az amerikai elnök a Fehér Házban megrendezett állami vacsorán mond majd beszédet.

Feszült viszony

A látogatás szokatlanul feszült időszakban zajlik a két szövetséges kapcsolatában. Trump korábban bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, amiért az nem támogatta az Egyesült Államokat az Iránnal folytatott konfliktusban, emellett más diplomáciai nézeteltérések is felszínre kerültek. A brit kormány reményei szerint az államlátogatás enyhítheti ezeket a feszültségeket. Trump a BBC-nek maga is megerősítette:

szerinte a vizit segíthet a kétoldalú kapcsolatok helyreállításában.

Christian Turner brit nagykövet hangsúlyozta, hogy a látogatás célja a két ország "egyedülálló barátságának megújítása és megerősítése". Ezt a kapcsolatot a közös történelem, a közös áldozatvállalás és a közös értékek alapozzák meg. A brit diplomácia három stratégiai prioritást határozott meg:

a befektetések ösztönzését,

a védelmi együttműködés elmélyítését,

valamint a társadalmi kapcsolatok - köztük a turizmus és az oktatás - erősítését.

Turner kiemelte, hogy ez a stratégiai partnerség "jóval túlmutat az aktuális kormányokon".

A diplomáciai utat ugyanakkor hazai kritika is érte. Ed Davey, a brit Liberális Demokraták vezetője a látogatás lemondását követelte, mivel Trumpot "megbízhatatlannak" tartja. Az amerikai elnök ugyanakkor a monarchia lelkes híve maradt. A Fox Newsnak adott interjújában Károly királyt "fantasztikus személyiségnek és kiváló képviselőnek" nevezte.

