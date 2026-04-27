Trump szerint a Fehér Ház biztonságos

Trump a CBS 60 Minutes című műsorának vasárnapi adásában biztosította a közvéleményt arról, hogy a király "teljes biztonságban lesz" a látogatás során. "
A Fehér Ház területe valóban biztonságos
- mondta az amerikai elnök. Hozzátette, hogy Károly király "remek ember", akivel aznap reggel telefonon is beszélt. A szombati incidensben a Secret Service egyik ügynöke könnyebben megsérült, miközben az elnököt és feleségét biztonságba helyezték. A király és Kamilla királyné a támadás után magánúton fejezte ki együttérzését a Trump házaspárnak.
Washingtonban kezdik
A négynapos államlátogatás Washingtonban kezdődik, ahol a királyi házaspárt a Fehér Házban fogadja Donald és Melania Trump. A program részeként egy teadélutánra, majd egy kerti partira is sor kerül. Utóbbira az amerikai-brit kapcsolatokhoz kötődő vendégek hivatalosak. A látogatás további állomásai között szerepel New York és Virginia is.
Diplomáciai szempontból a legfontosabb esemény a király keddi beszéde lesz az amerikai kongresszus előtt. Károlynak itt kényes egyensúlyt kell tartania. Egyrészt képviselnie kell a brit kormány hivatalos álláspontját, másrészt fenn kell tartania a baráti hangnemet Trumppal. Az amerikai elnök a Fehér Házban megrendezett állami vacsorán mond majd beszédet.
Feszült viszony
A látogatás szokatlanul feszült időszakban zajlik a két szövetséges kapcsolatában. Trump korábban bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, amiért az nem támogatta az Egyesült Államokat az Iránnal folytatott konfliktusban, emellett más diplomáciai nézeteltérések is felszínre kerültek. A brit kormány reményei szerint az államlátogatás enyhítheti ezeket a feszültségeket. Trump a BBC-nek maga is megerősítette:
szerinte a vizit segíthet a kétoldalú kapcsolatok helyreállításában.
Christian Turner brit nagykövet hangsúlyozta, hogy a látogatás célja a két ország "egyedülálló barátságának megújítása és megerősítése". Ezt a kapcsolatot a közös történelem, a közös áldozatvállalás és a közös értékek alapozzák meg. A brit diplomácia három stratégiai prioritást határozott meg:
- a befektetések ösztönzését,
- a védelmi együttműködés elmélyítését,
- valamint a társadalmi kapcsolatok - köztük a turizmus és az oktatás - erősítését.
Turner kiemelte, hogy ez a stratégiai partnerség "jóval túlmutat az aktuális kormányokon".
A diplomáciai utat ugyanakkor hazai kritika is érte. Ed Davey, a brit Liberális Demokraták vezetője a látogatás lemondását követelte, mivel Trumpot "megbízhatatlannak" tartja. Az amerikai elnök ugyanakkor a monarchia lelkes híve maradt. A Fox Newsnak adott interjújában Károly királyt "fantasztikus személyiségnek és kiváló képviselőnek" nevezte.
Nyilvánosságra hozták a számokat: így vág vissza az Egyesült Államok a hetek óta tartó tengeri blokádért
Hormuz vált a tárgyalások legfontosabb témájává.
Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik
Összeül a Monetáris Tanács.
Váratlan fordulat: nyíltan nekimentek a katonai vezetésnek Oroszországban, amiért nem söpörték még el Ukrajnát
Kijev és a NATO már az összes vörös vonalat átlépte.
Ursula von der és Friedrich Merz már kézfogás közben szúrnák egymást hátba
Azzal fenyegetik, hogy elveszítheti a hatalmát, ha nem teljesíti a követeléseiket.
Japán bevallotta: eddig húzzák gázzal a közel-keleti válság közepette
Már csak pár hónapra elegendő.
Már látszik, lesz-e árvaszúnyog-invázió a nyáron
Megjósolták.
Hatalmas apanázst veszít el a Fidesz, óriási pénz kerül át a Tisza Párthoz
Egészen durva pénzügyi eltolódásra készülhetnek a pártok május 9-től.
Mindenki az energiatárolásról beszél: jövő héten kiderül, kinek éri meg valójában
Hype vagy valódi üzlet?
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?