Új aukciós rekord a design kategóriában, elkeltek a Titanic-ereklyék – Ez történt a napokban a műkincspiacon

Megdőlt a műtárgypiac design kategóriájának aukciós rekordja: 33,5 millió dollárt (közel 10 milliárd forintot) adtak egy tükörkollekcióért a napokban a Sotheby’s aukcióján New York-ban. A Titanicon odaveszett Jacob Astor zsebórája több mint egymillió dollárt ért, és egy ugyancsak a katasztrófához kapcsolódó mentőmellényért 670 ezer angol fontot fizetett valaki egy brit árverésen.

A műtárgypiac design kategóriájának rekordját átíró tükrök a híres francia alkotópáros – Les Lalannes – nőtagja, Claude Lalanne munkái. A művésznő Yves Saint Laurent, valamint élet- és üzlettársa, Pierre Bergé megrendelésére alkotta meg a művészi tükröket, amelyeken az aranyozott bronz keretek a kertjéből származó galvanizált élő növényekből készültek. Az elsőt 1974-ben fejezte be, utána egy évtized alatt további 14 került ki a keze alól. Lalanne munkái a híres divattervező párizsi rezidenciájának zeneszalonját díszítették.

A 70-es éveiket taposó Jean és Terry de Gunzburg, akik most piacra dobták gyűjteményüket a 20. századi műtárgyak és különösen a dizájn ismert gyűjtői. Az egyiptomi származású, orvosnak tanult Terry az Yves Saint Laurent kozmetikai részlegét irányította 15 esztendeig, nevéhez fűződik az YSL világsikert jelentő kozmetikai családja, a Touche Éclat, majd megalkotta saját márkáját a By Terry-t. Férje, a svájci származású Jean de Gunzburg, nemzetközi hírű sejtbiológus, a Curie-intézetnél dolgozott kutatóként.

A Gunzburgok az YSL-kollekciót értékesítő Christie’s emlékezetes párizsi árverésén szerezték meg 2009-ben a különleges, a híres divattervező otthonából már jól ismert darabokat, 1,85 millió eurót fizettek értük. Most 10-15 milliós becsértékkel dobták piacra, ezt több mint megduplázta a csúcsot döntő kollekció a Sotheby’s aukcióján.