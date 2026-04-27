Választás 2026: kiderült, hogy mely fideszesek ülnek be a Parlamentbe

A 199 fős parlamentben a Fidesz–KDNP összesen 52 mandátumot szerzett az április 12-i választáson, ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fős frakcióval működik majd.
Az már szombaton bejelentette Orbán Viktor távozó miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hogy a frakciót Gulyás Gergely vezeti majd. A képviselőcsoport vezetője úgy fogalmazott, hogy „jelentős változtatás, megújulás történik” a frakcióban, amelynek teljes névsorát is ismertette.
A személyi döntések alapján több ismert kormánytag is beül a parlamentbe, így Szijjártó Péter és Lázár János átveszi a mandátumát, miközben számos, korábban meghatározó politikus távozik.
A teljes névsor a következő:
- Ágh Péter,
- Balla György,
- Balla Mihály,
- Bencsik János,
- Bóka János,
- Czirbus Gábor,
- Budai Gyula,
- Csibi Krisztina,
- Csuzda Gábor,
- Hankó Balázs,
- Hegedűs Barbara,
- Koncz Zsófia,
- Takács Árpád,
- Tilki Attila,
- Vitályos Eszter,
- Vitányi István,
- F. Kovács Sándor,
- Gulyás Gergely,
- Gyopáros Alpár,
- Héjj Dávid,
- Hidvéghi Balázs,
- Kocsis Máté,
- Kovács Sándor,
- Lázár János,
- Molnárné dr. Lezsák Anna,
- Nagy Bálint,
- Németh Balázs,
- Németh Zsolt,
- Orbán Balázs,
- Panyi Miklós,
- Papp Zsolt,
- Pócs János,
- Radics Béla,
- Szécsi Zoltán,
- Szentkirályi Alexandra,
- Szijjártó Péter,
- Szűcs Gábor,
- Takács Péter,
- Tuzson Bence,
- V. Németh Zsolt,
- Varga Gábor,
- Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária,
- Witzmann Mihály,
- Zsigó Róbert.
Harminchat év után búcsúzik a parlamenttől Kövér László és Kósa Lajos, míg a rendszerváltás utáni első Országgyűlés tagjai közül egyedül Németh Zsolt marad képviselő.
Nem ül be a parlamentbe többek között Orbán Viktor, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Menczer Tamás és Selmeczi Gabriella sem.
Orbán Balázs ugyan szerepel a fenti névsorban, de a Fidesz választási kampányának vezetője, Orbán Viktor politikai igazgatója már bejelentette, hogy júliustól átül az Európai Parlamentbe.
A háttérben egy ennél is jelentősebb átrendeződés rajzolódik ki, Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint: a 42 listás mandátumot szerzett fideszes politikusból végül 25 nem ül be az Országgyűlésbe, hanem átadták képviselői helyeiket.
