Gazdaság

Választás 2026: kiderült, hogy mely fideszesek ülnek be a Parlamentbe

Jelentős személyi átrendeződéssel alakult meg hétfőn a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója, amelynek nyomán eldőlt, kik ülnek be ellenzéki képviselőként az új Országgyűlésbe. A 42 listás képviselőből 25-en döntöttek úgy, hogy nem lesznek képviselők. Több távozó miniszter legalább a mandátumát megtartja, egyetlen képviselő marad az 1990-es, első szabadon választott parlamentből. Mutatjuk a névsort!

A 199 fős parlamentben a Fidesz–KDNP összesen 52 mandátumot szerzett az április 12-i választáson, ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fős frakcióval működik majd.

Az már szombaton bejelentette Orbán Viktor távozó miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hogy a frakciót Gulyás Gergely vezeti majd. A képviselőcsoport vezetője úgy fogalmazott, hogy „jelentős változtatás, megújulás történik” a frakcióban, amelynek teljes névsorát is ismertette.

A személyi döntések alapján több ismert kormánytag is beül a parlamentbe, így Szijjártó Péter és Lázár János átveszi a mandátumát, miközben számos, korábban meghatározó politikus távozik.

A teljes névsor a következő:

  • Ágh Péter,
  • Balla György,
  • Balla Mihály,
  • Bencsik János,
  • Bóka János,
  • Czirbus Gábor,
  • Budai Gyula,
  • Csibi Krisztina,
  • Csuzda Gábor,
  • Hankó Balázs,
  • Hegedűs Barbara,
  • Koncz Zsófia,
  • Takács Árpád,
  • Tilki Attila,
  • Vitályos Eszter,
  • Vitányi István,
  • F. Kovács Sándor,
  • Gulyás Gergely,
  • Gyopáros Alpár,
  • Héjj Dávid,
  • Hidvéghi Balázs,
  • Kocsis Máté,
  • Kovács Sándor,
  • Lázár János,
  • Molnárné dr. Lezsák Anna,
  • Nagy Bálint,
  • Németh Balázs,
  • Németh Zsolt,
  • Orbán Balázs,
  • Panyi Miklós,
  • Papp Zsolt,
  • Pócs János,
  • Radics Béla,
  • Szécsi Zoltán,
  • Szentkirályi Alexandra,
  • Szijjártó Péter,
  • Szűcs Gábor,
  • Takács Péter,
  • Tuzson Bence,
  • V. Németh Zsolt,
  • Varga Gábor,
  • Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária,
  • Witzmann Mihály,
  • Zsigó Róbert.

Harminchat év után búcsúzik a parlamenttől Kövér László és Kósa Lajos, míg a rendszerváltás utáni első Országgyűlés tagjai közül egyedül Németh Zsolt marad képviselő.

Nem ül be a parlamentbe többek között Orbán Viktor, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Menczer Tamás és Selmeczi Gabriella sem.

Orbán Balázs ugyan szerepel a fenti névsorban, de a Fidesz választási kampányának vezetője, Orbán Viktor politikai igazgatója már bejelentette, hogy júliustól átül az Európai Parlamentbe.

A háttérben egy ennél is jelentősebb átrendeződés rajzolódik ki, Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint: a 42 listás mandátumot szerzett fideszes politikusból végül 25 nem ül be az Országgyűlésbe, hanem átadták képviselői helyeiket.

Ismert nevek esnek is a Fidesz frakciójából

