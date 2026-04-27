Választás 2026: kiderült, hogy mely fideszesek ülnek be a Parlamentbe

Jelentős személyi átrendeződéssel alakult meg hétfőn a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója, amelynek nyomán eldőlt, kik ülnek be ellenzéki képviselőként az új Országgyűlésbe. A 42 listás képviselőből 25-en döntöttek úgy, hogy nem lesznek képviselők. Több távozó miniszter legalább a mandátumát megtartja, egyetlen képviselő marad az 1990-es, első szabadon választott parlamentből. Mutatjuk a névsort!

A 199 fős parlamentben a Fidesz–KDNP összesen 52 mandátumot szerzett az április 12-i választáson, ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fős frakcióval működik majd.

Az már szombaton bejelentette Orbán Viktor távozó miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hogy a frakciót Gulyás Gergely vezeti majd. A képviselőcsoport vezetője úgy fogalmazott, hogy „jelentős változtatás, megújulás történik” a frakcióban, amelynek teljes névsorát is ismertette.

A személyi döntések alapján több ismert kormánytag is beül a parlamentbe, így Szijjártó Péter és Lázár János átveszi a mandátumát, miközben számos, korábban meghatározó politikus távozik.

A teljes névsor a következő:

Ágh Péter,

Balla György,

Balla Mihály,

Bencsik János,

Bóka János,

Czirbus Gábor,

Budai Gyula,

Csibi Krisztina,

Csuzda Gábor,

Hankó Balázs,

Hegedűs Barbara,

Koncz Zsófia,

Takács Árpád,

Tilki Attila,

Vitályos Eszter,

Vitányi István,

F. Kovács Sándor,

Gulyás Gergely,

Gyopáros Alpár,

Héjj Dávid,

Hidvéghi Balázs,

Kocsis Máté,

Kovács Sándor,

Lázár János,

Molnárné dr. Lezsák Anna,

Nagy Bálint,

Németh Balázs,

Németh Zsolt,

Orbán Balázs,

Panyi Miklós,

Papp Zsolt,

Pócs János,

Radics Béla,

Szécsi Zoltán,

Szentkirályi Alexandra,

Szijjártó Péter,

Szűcs Gábor,

Takács Péter,

Tuzson Bence,

V. Németh Zsolt,

Varga Gábor,

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária,

Witzmann Mihály,

Zsigó Róbert.

Harminchat év után búcsúzik a parlamenttől Kövér László és Kósa Lajos, míg a rendszerváltás utáni első Országgyűlés tagjai közül egyedül Németh Zsolt marad képviselő.

Nem ül be a parlamentbe többek között Orbán Viktor, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Menczer Tamás és Selmeczi Gabriella sem.

Orbán Balázs ugyan szerepel a fenti névsorban, de a Fidesz választási kampányának vezetője, Orbán Viktor politikai igazgatója már bejelentette, hogy júliustól átül az Európai Parlamentbe.

A háttérben egy ennél is jelentősebb átrendeződés rajzolódik ki, Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint: a 42 listás mandátumot szerzett fideszes politikusból végül 25 nem ül be az Országgyűlésbe, hanem átadták képviselői helyeiket.

A KDNP-frakciójáról itt írtunk:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images