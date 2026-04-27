Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek
Orbán Viktor távozó miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát a hamarosan megalakuló új parlamentben, de jelezte: a pártelnöki posztot megtartaná, ha a Fidesz kongresszusa továbbra is támogatja. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, ami egyfajta átmeneti hatalmi újrarendeződést jelez. A lépést több elemző – köztük Török Gábor – úgy értelmezi, hogy a Fidesz egyelőre nem jutott el a vereség teljes feldolgozásáig, és még keresi az alkalmazkodás módját az új politikai helyzethez.
A koalíciós partner KDNP-nél ezzel párhuzamosan tudatos generációváltás körvonalazódik: sem Semjén Zsolt, sem Latorcai János, sem Soltész Miklós nem veszik fel mandátumukat, ami a pártvezetés részleges visszavonulását jelzi. Bár Semjén a választás után felajánlotta lemondását, azt a párt elnöksége nem fogadta el, ugyanakkor ő maga is a megújulás szükségességéről beszélt.
Eközben a kormányalakítás is előrehaladt: Magyar Péter leendő miniszterelnök már a kabinet döntő részét bemutatta, és több kulcspozíció is eldőlt.
Kiemelt súlyt kap Orbán Anita, aki külügyminiszterként és egyben miniszterelnök-helyettesként is meghatározó szerepet visz, ami a külpolitika felértékelődését és a végrehajtó hatalmon belüli erős pozícióját jelzi. A kabinetben megjelenő nevek alapján egy technokrata, szakpolitikai fókuszú kormány képe rajzolódik ki, miközben még néhány kulcstárca – például a belügy, az igazságügy és a digitális terület – vezetője továbbra sem ismert.
Magyar Péter azt ígérte, hogy a hét elején ismerteti az eddig hiányzó miniszterek névsorát.
A politikai átmenet gazdasági és nemzetközi dimenziói is erősödnek. Amint arról írtunk, a Guardian meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Fideszhez köthető üzleti körök egy része megkezdte vagyonának külföldre mozgatását, illetve egyes szereplők amerikai munkavállalási lehetőségeket keresnek. A lap szerint az érintettek köre több országot is célba vett, miközben a politikai kapcsolatrendszerük részben az amerikai republikánus körökhöz kötődik. A kormányzati oldal nem reagált ezekre az állításokra, de a téma már a hazai politikai narratívában is megjelent.
Közben az új kormány egyik első konkrét lépése az uniós források ügyének rendezése lehet:
Magyar Péter a héten Brüsszelbe utazik, ahol informális egyeztetést folytat Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Az uniós testület a hétvégén már jelezte, hogy a tárgyalások középpontjában a jogállamisági és korrupcióellenes vállalások állnak, amelyek teljesítése feltétele az uniós pénzek felszabadításának. A tét jelentős: több mint 20 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási forrás sorsa függ attól, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen mélységben tud megállapodni Brüsszellel.
A héten fontos gazdasági döntések születnek, valamint kiemelten figyelt gazdasági adatok is érkeznek majd: kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntőülést az interregnum helyzet közepén, míg csütörtökön megismerjük, hogyan teljesített az első negyedévben, a Fidesz-KDNP regnálásának utolsó hónapjaiban a magyar gazdaság. Emellett fontos nemzetközi adatok is érkeznek, amelyek átírhatják a piaci lelkesedést, amelyet a Tisza Párt győzelme hozott eddig.
Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme
A választás eredményével eltűnt az a félelmem, hogy Magyarország vajon 10-20 év múlva az EU-hoz fog-e tartozni – mondta el a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, Magyarország egyik leggazdagabb embere. Szerinte a piaci reakció nem csoda, hiszen a szavazás jelentősége az 56-os forradalomhoz, a vasfüggöny megnyitásához, és a rendszerváltáshoz mérhető. Úgy látja, a választás eredménye nagyot javított Magyarország befektetői megítélésén, azonban a forint ereje rontja az exportversenyképességet.
Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát
A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!
Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak
A Fideszhez köthető üzletemberek Bécsen keresztül elkezdték külföldre menekíteni vagyonukat, a párthoz köthető egyes személyek pedig amerikai vízumért folyamodtak – írta meg a brit Guardian hírlap meg nem nevezett források alapján.
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson
Újabb részleteket közölt az Európai Bizottság a hétvégén, a Tisza Párt képviselőivel folytatott tárgyalásokról, megnevezve a felek közötti konszenzusos álláspontot. Az uniós források hazahozatala érdekében Magyar Péter leendő miniszterelnök már a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az uniós végrehajtó testület elnökével tárgyaljon.
Őrizetbe vették a Fidesz szegedi elnökét - Költségvetési csalás a gyanú
Hazatérésekor a reptéren már várták a rendőrök.
Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
Közben a KBSZSZ-tagok teljesen cserben hagyták Moszkvát.
Hatalmas sikerről számolt be Ukrajna: azt mondják, a földön pusztították el a rettegett Kinzsal-rakétákat indító vadászgépet
Állítólag három hadihajót is találat ért.
Váratlanul rajtaütöttek Izrael katonáin – Súlyos veszteségről jelentett az IDF
Néhány katona életéért még mindig küzdenek.
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.