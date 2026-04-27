Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Levelet kaptam Mészáros Lőrinctől. Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől. A levél egyszerre könyörgés és fenyegetőzés. Egyikre sincs szükség - írja Magyar Péter a Facebookon, reagálva a Mészáros Csoport korábbi közleményére.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter szerint a cég nyomott áron szabadulna meg a TV2-től. Ezt a Mészáros Csoport cáfolta:
a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi
Magyar Péter válaszában ezt beismerésnek tartja:
azt persze köszönöm, hogy végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű göbbelsi stílusú propagandagyár mögött.
Hozzáteszi továbbá, hogy "Mészáros Lőrincnek azt tudom továbbá üzenni, hogy a helyében nem leveleket íratnék ügyvédekkel, hanem felkészülnék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnál sorra kerülő meghallgatásokra. Remélem, tudtam segíteni"
Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel
Az euró bevezetése nemcsak politikai vállalás, hanem egy átfogó pénzügyi átállás, amely a hitelektől a kötvénypiacig minden eszköz árképzését és működését érinti. Az Accorde Alapkezelő szerint a technikai részletek mögött valójában egy mélyebb folyamat áll: a magyar gazdaság fokozatos közeledése az eurózóna kockázati és hozamkörnyezetéhez.
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros Csoport közleményben reagált Magyar Péter hétvégi videóüzenetére, amely arról szólt, hogy az oligarchák távoznak az országból és vagyonmenekítés zajlik.
Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba
A Guardian értesülései szerint Orbán Viktor hosszabb amerikai tartózkodást tervezhet, valamint kormányközeli szereplők vagyonkimentésbe kezdhettek. Ezt azonban a kormány hétfőn hivatalosan cáfolta, hangsúlyozva, hogy a miniszterelnök csak a világbajnoki döntőre utazik ki, és minden ettől eltérő állítás valótlan.
Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik
Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, mely a választások óta először dönthet a kamatról. Az elemzők nem számítanak változtatásra, de kiemelt figyelem övezi, hogyan reagál a jegybank a Tisza Párt győzelmére, illetve mit gondol az új kormány euróbevezetési terveiről. Sőt, akár a forint utóbbi hetekben látott erősödését is kommentálhatja Varga Mihály. Az elemzők szerint lehet még tér a további erősödésre, a többség akár 350-es euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart a következő hónapokban.
Kezdődik a Tisza frakció ülése
Ruszin-Szendi Romulusz jövendőbeli honvédelmi miniszter posztolt az eseményről:
Hatalmas apanázst veszít el a Fidesz, hatalmas pénz kerül át a Tisza Párthoz
A parlamenti erőviszonyok átrendeződése alapjaiban írja át a pártok finanszírozását: míg a választási vereséget szenvedő Fidesz több százmilliós havi forráskiesésre készülhet, addig a Tisza Párt frakciója milliárdos nagyságrendű állami támogatáshoz jut. Emellett hatalmas emberállománynak is munkát kereshetnek a leváltott kormánypártok. Magyar Péter ugyanakkor már most jelezte, hogy a rendszer átalakítására készülnek, ami rövid távon tovább növelheti a bizonytalanságot a parlamenti finanszírozásban.
Elégették a kampánypénzt, az ötödét sem tudják visszafizetni
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt eddig a visszafizetendő, 644 millió forintos állami kampánytámogatás kevesebb mint húsz százalékát tudta összegyűjteni. Ha nem sikerül rendezniük a tartozást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a párt tisztségviselőitől és jelöltjeitől is követelheti az összeget. Végső esetben maga a párt is megszűnhet – írta meg a Népszava.
Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek
Orbán Viktor távozó miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát a hamarosan megalakuló új parlamentben, de jelezte: a pártelnöki posztot megtartaná, ha a Fidesz kongresszusa továbbra is támogatja. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, ami egyfajta átmeneti hatalmi újrarendeződést jelez. A lépést több elemző – köztük Török Gábor – úgy értelmezi, hogy a Fidesz egyelőre nem jutott el a vereség teljes feldolgozásáig, és még keresi az alkalmazkodás módját az új politikai helyzethez.
A koalíciós partner KDNP-nél ezzel párhuzamosan tudatos generációváltás körvonalazódik: sem Semjén Zsolt, sem Latorcai János, sem Soltész Miklós nem veszik fel mandátumukat, ami a pártvezetés részleges visszavonulását jelzi. Bár Semjén a választás után felajánlotta lemondását, azt a párt elnöksége nem fogadta el, ugyanakkor ő maga is a megújulás szükségességéről beszélt.
Eközben a kormányalakítás is előrehaladt: Magyar Péter leendő miniszterelnök már a kabinet döntő részét bemutatta, és több kulcspozíció is eldőlt.
Kiemelt súlyt kap Orbán Anita, aki külügyminiszterként és egyben miniszterelnök-helyettesként is meghatározó szerepet visz, ami a külpolitika felértékelődését és a végrehajtó hatalmon belüli erős pozícióját jelzi. A kabinetben megjelenő nevek alapján egy technokrata, szakpolitikai fókuszú kormány képe rajzolódik ki, miközben még néhány kulcstárca – például a belügy, az igazságügy és a digitális terület – vezetője továbbra sem ismert.
Magyar Péter azt ígérte, hogy a hét elején ismerteti az eddig hiányzó miniszterek névsorát.
A politikai átmenet gazdasági és nemzetközi dimenziói is erősödnek. Amint arról írtunk, a Guardian meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Fideszhez köthető üzleti körök egy része megkezdte vagyonának külföldre mozgatását, illetve egyes szereplők amerikai munkavállalási lehetőségeket keresnek. A lap szerint az érintettek köre több országot is célba vett, miközben a politikai kapcsolatrendszerük részben az amerikai republikánus körökhöz kötődik. A kormányzati oldal nem reagált ezekre az állításokra, de a téma már a hazai politikai narratívában is megjelent.
Közben az új kormány egyik első konkrét lépése az uniós források ügyének rendezése lehet:
Magyar Péter a héten Brüsszelbe utazik, ahol informális egyeztetést folytat Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Az uniós testület a hétvégén már jelezte, hogy a tárgyalások középpontjában a jogállamisági és korrupcióellenes vállalások állnak, amelyek teljesítése feltétele az uniós pénzek felszabadításának. A tét jelentős: több mint 20 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási forrás sorsa függ attól, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen mélységben tud megállapodni Brüsszellel.
A héten fontos gazdasági döntések születnek, valamint kiemelten figyelt gazdasági adatok is érkeznek majd: kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntőülést az interregnum helyzet közepén, míg csütörtökön megismerjük, hogyan teljesített az első negyedévben, a Fidesz-KDNP regnálásának utolsó hónapjaiban a magyar gazdaság. Emellett fontos nemzetközi adatok is érkeznek, amelyek átírhatják a piaci lelkesedést, amelyet a Tisza Párt győzelme hozott eddig.
Címlapkép forrása: EU
