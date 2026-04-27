Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Gazdaság

Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

A választási vereség utáni második héten látványosan felgyorsultak a politikai folyamatok, elsősorban a hatalomból távozó kormánypártok oldalán, a Fidesz–KDNP térfelén. Magyar Péter leendő miniszterelnök folyamatosan ismerteti az új kabinet minisztereinek névsorát, a hét elejére ígérte többek között a belügyi és az igazságügyi tárcák leendő vezetőinek bemutatását. Eközben egyre több hír érkezik arról, hogy vagyonkimentésekbe kezdtek politikai és üzleti érdekkörök. Az új kormány már aktívan tárgyal az uniós források hazahozataláról is.
Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

Levelet kaptam Mészáros Lőrinctől. Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől. A levél egyszerre könyörgés és fenyegetőzés. Egyikre sincs szükség - írja Magyar Péter a Facebookon, reagálva a Mészáros Csoport korábbi közleményére.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter szerint a cég nyomott áron szabadulna meg a TV2-től. Ezt a Mészáros Csoport cáfolta:

a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi

Magyar Péter válaszában ezt beismerésnek tartja:

azt persze köszönöm, hogy végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű göbbelsi stílusú propagandagyár mögött.

Hozzáteszi továbbá, hogy "Mészáros Lőrincnek azt tudom továbbá üzenni, hogy a helyében nem leveleket íratnék ügyvédekkel, hanem felkészülnék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnál sorra kerülő meghallgatásokra. Remélem, tudtam segíteni"

Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel

Az euró bevezetése nemcsak politikai vállalás, hanem egy átfogó pénzügyi átállás, amely a hitelektől a kötvénypiacig minden eszköz árképzését és működését érinti. Az Accorde Alapkezelő szerint a technikai részletek mögött valójában egy mélyebb folyamat áll: a magyar gazdaság fokozatos közeledése az eurózóna kockázati és hozamkörnyezetéhez.

Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros Csoport közleményben reagált Magyar Péter hétvégi videóüzenetére, amely arról szólt, hogy az oligarchák távoznak az országból és vagyonmenekítés zajlik.

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba

A Guardian értesülései szerint Orbán Viktor hosszabb amerikai tartózkodást tervezhet, valamint kormányközeli szereplők vagyonkimentésbe kezdhettek. Ezt azonban a kormány hétfőn hivatalosan cáfolta, hangsúlyozva, hogy a miniszterelnök csak a világbajnoki döntőre utazik ki, és minden ettől eltérő állítás valótlan.

Megszólalt a kormány Orbán Viktor utazásáról az Egyesült Államokba
Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik

Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, mely a választások óta először dönthet a kamatról. Az elemzők nem számítanak változtatásra, de kiemelt figyelem övezi, hogyan reagál a jegybank a Tisza Párt győzelmére, illetve mit gondol az új kormány euróbevezetési terveiről. Sőt, akár a forint utóbbi hetekben látott erősödését is kommentálhatja Varga Mihály. Az elemzők szerint lehet még tér a további erősödésre, a többség akár 350-es euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart a következő hónapokban.

Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik
Kezdődik a Tisza frakció ülése

Ruszin-Szendi Romulusz jövendőbeli honvédelmi miniszter posztolt az eseményről:

Hatalmas apanázst veszít el a Fidesz, hatalmas pénz kerül át a Tisza Párthoz

A parlamenti erőviszonyok átrendeződése alapjaiban írja át a pártok finanszírozását: míg a választási vereséget szenvedő Fidesz több százmilliós havi forráskiesésre készülhet, addig a Tisza Párt frakciója milliárdos nagyságrendű állami támogatáshoz jut. Emellett hatalmas emberállománynak is munkát kereshetnek a leváltott kormánypártok. Magyar Péter ugyanakkor már most jelezte, hogy a rendszer átalakítására készülnek, ami rövid távon tovább növelheti a bizonytalanságot a parlamenti finanszírozásban.

Hatalmas apanázst veszít el a Fidesz, hatalmas pénz kerül át a Tisza Párthoz
Elégették a kampánypénzt, az ötödét sem tudják visszafizetni

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt eddig a visszafizetendő, 644 millió forintos állami kampánytámogatás kevesebb mint húsz százalékát tudta összegyűjteni. Ha nem sikerül rendezniük a tartozást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a párt tisztségviselőitől és jelöltjeitől is követelheti az összeget. Végső esetben maga a párt is megszűnhet – írta meg a Népszava.

Elégették a kampánypénzt, az ötödét sem tudják visszafizetni
Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek

Orbán Viktor távozó miniszterelnök bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát a hamarosan megalakuló új parlamentben, de jelezte: a pártelnöki posztot megtartaná, ha a Fidesz kongresszusa továbbra is támogatja. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, ami egyfajta átmeneti hatalmi újrarendeződést jelez. A lépést több elemző – köztük Török Gábor – úgy értelmezi, hogy a Fidesz egyelőre nem jutott el a vereség teljes feldolgozásáig, és még keresi az alkalmazkodás módját az új politikai helyzethez.

Orbán Viktor: Visszaadom a mandátumomat

A koalíciós partner KDNP-nél ezzel párhuzamosan tudatos generációváltás körvonalazódik: sem Semjén Zsolt, sem Latorcai János, sem Soltész Miklós nem veszik fel mandátumukat, ami a pártvezetés részleges visszavonulását jelzi. Bár Semjén a választás után felajánlotta lemondását, azt a párt elnöksége nem fogadta el, ugyanakkor ő maga is a megújulás szükségességéről beszélt.

Eközben a kormányalakítás is előrehaladt: Magyar Péter leendő miniszterelnök már a kabinet döntő részét bemutatta, és több kulcspozíció is eldőlt.

Kiemelt súlyt kap Orbán Anita, aki külügyminiszterként és egyben miniszterelnök-helyettesként is meghatározó szerepet visz, ami a külpolitika felértékelődését és a végrehajtó hatalmon belüli erős pozícióját jelzi. A kabinetben megjelenő nevek alapján egy technokrata, szakpolitikai fókuszú kormány képe rajzolódik ki, miközben még néhány kulcstárca – például a belügy, az igazságügy és a digitális terület – vezetője továbbra sem ismert.

Magyar Péter azt ígérte, hogy a hét elején ismerteti az eddig hiányzó miniszterek névsorát.

A politikai átmenet gazdasági és nemzetközi dimenziói is erősödnek. Amint arról írtunk, a Guardian meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Fideszhez köthető üzleti körök egy része megkezdte vagyonának külföldre mozgatását, illetve egyes szereplők amerikai munkavállalási lehetőségeket keresnek. A lap szerint az érintettek köre több országot is célba vett, miközben a politikai kapcsolatrendszerük részben az amerikai republikánus körökhöz kötődik. A kormányzati oldal nem reagált ezekre az állításokra, de a téma már a hazai politikai narratívában is megjelent.

Közben az új kormány egyik első konkrét lépése az uniós források ügyének rendezése lehet:

Magyar Péter a héten Brüsszelbe utazik, ahol informális egyeztetést folytat Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Az uniós testület a hétvégén már jelezte, hogy a tárgyalások középpontjában a jogállamisági és korrupcióellenes vállalások állnak, amelyek teljesítése feltétele az uniós pénzek felszabadításának. A tét jelentős: több mint 20 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási forrás sorsa függ attól, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen mélységben tud megállapodni Brüsszellel.

A héten fontos gazdasági döntések születnek, valamint kiemelten figyelt gazdasági adatok is érkeznek majd: kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntőülést az interregnum helyzet közepén, míg csütörtökön megismerjük, hogyan teljesített az első negyedévben, a Fidesz-KDNP regnálásának utolsó hónapjaiban a magyar gazdaság. Emellett fontos nemzetközi adatok is érkeznek, amelyek átírhatják a piaci lelkesedést, amelyet a Tisza Párt győzelme hozott eddig.

Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak

Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme

Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme

A választás eredményével eltűnt az a félelmem, hogy Magyarország vajon 10-20 év múlva az EU-hoz fog-e tartozni – mondta el a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, Magyarország egyik leggazdagabb embere. Szerinte a piaci reakció nem csoda, hiszen a szavazás jelentősége az 56-os forradalomhoz, a vasfüggöny megnyitásához, és a rendszerváltáshoz mérhető. Úgy látja, a választás eredménye nagyot javított Magyarország befektetői megítélésén, azonban a forint ereje rontja az exportversenyképességet.

Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme
Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!

Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát
Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak

A Fideszhez köthető üzletemberek Bécsen keresztül elkezdték külföldre menekíteni vagyonukat, a párthoz köthető egyes személyek pedig amerikai vízumért folyamodtak – írta meg a brit Guardian hírlap meg nem nevezett források alapján.

Guardian: Ausztrián keresztül menekítik pénzüket a kormányközeli milliárdosok - Vannak, akik Amerikába indulnak
Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson

Újabb részleteket közölt az Európai Bizottság a hétvégén, a Tisza Párt képviselőivel folytatott tárgyalásokról, megnevezve a felek közötti konszenzusos álláspontot. Az uniós források hazahozatala érdekében Magyar Péter leendő miniszterelnök már a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az uniós végrehajtó testület elnökével tárgyaljon.

Megszólalt az Európai Bizottság a magyar EU-pénzekről – erre jutottak a tárgyaláson

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility