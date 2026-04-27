Választás 2026: megvan a KDNP frakciójának névsora!

Főleg bejáratott nevekkel alakul meg az új parlamentben a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója. A képviselőcsoportot Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese vezeti majd, két helyettese is lesz.

Rétvári Bence bejelentette, hogy megalakult a KDNP országgyűlési frakciója, és ismertette a képviselőcsoport tagjainak névsorát. Az új frakció tagjai között szerepel

Hargitai János,

Juhász Hajnalka,

Latorcai Csaba,

Máthé Zsuzsa,

Nacsa Lőrinc,

maga Rétvári,

Seszták Miklós

és Simicskó István.

A frakcióvezetői feladatok ellátására Rétvári kapott megbízást, helyettesei pedig Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc lettek.

Egyéni körzetben egyetlen képviselőjük sem szerzett mandátumot.

Korábban már ismertté vált, hogy az előző KDNP-frakció több meghatározó tagja nem folytatja a munkát a képviselőcsoportban: Hollik István, valamint Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes sem lesz tagja az új frakciónak. Rétvári a bejelentésében hangsúlyozta, hogy a képviselőcsoport a magyar családok érdekében kíván dolgozni, megvédi az elmúlt 16 év kormányzati eredményeit, és továbbra is kiáll a nemzeti és keresztény értékek, valamint az ország függetlensége és a polgárok szabadsága mellett.

Címlapkép forrása: Facebook/Rétvári Bence.