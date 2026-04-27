Választás 2026: megvan a KDNP frakciójának névsora!

Főleg bejáratott nevekkel alakul meg az új parlamentben a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója. A képviselőcsoportot Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese vezeti majd, két helyettese is lesz.

Rétvári Bence bejelentette, hogy megalakult a KDNP országgyűlési frakciója, és ismertette a képviselőcsoport tagjainak névsorát. Az új frakció tagjai között szerepel

  • Hargitai János,
  • Juhász Hajnalka,
  • Latorcai Csaba,
  • Máthé Zsuzsa,
  • Nacsa Lőrinc,
  • maga Rétvári,
  • Seszták Miklós
  • és Simicskó István.

A frakcióvezetői feladatok ellátására Rétvári kapott megbízást, helyettesei pedig Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc lettek.

Egyéni körzetben egyetlen képviselőjük sem szerzett mandátumot.

Korábban már ismertté vált, hogy az előző KDNP-frakció több meghatározó tagja nem folytatja a munkát a képviselőcsoportban: Hollik István, valamint Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes sem lesz tagja az új frakciónak. Rétvári a bejelentésében hangsúlyozta, hogy a képviselőcsoport a magyar családok érdekében kíván dolgozni, megvédi az elmúlt 16 év kormányzati eredményeit, és továbbra is kiáll a nemzeti és keresztény értékek, valamint az ország függetlensége és a polgárok szabadsága mellett.

Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

Ismert nevek esnek is a Fidesz frakciójából

Meg fogunk lepődni az árakon: kínai autóipari nagyágyút kérdeztünk a jövőről

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

Mi vár az MBH Bankra a kormányváltás után? - Megszólal a vezérigazgató

Közölte az Európai Bizottság: szerdán sorsdöntő egyeztetés jön Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Lázár János elárulta, mit tervez a mandátumával

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik
