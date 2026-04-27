Visszatértek a fagyok

Vasárnap hideg és száraz légtömeg árasztotta el a Kárpát-medencét, amelyet erős, néhol viharos szél kísért. Ennek hatására az éjszakai órákban az ország jelentős részén mínusz 3 és 0 Celsius-fok közé hűlt a levegő. A leghidegebbet az északkeleti országrészben mérték: Szabolcsbákán mínusz 5,2 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Ezt Zabar és Nyírábrány követte, ahol egyaránt mínusz 4,2 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.

A fagyos hajnaloktól a napokban még nem búcsúzhatunk el.

A térségünk fölé érkezett hideg levegő ugyanis egy anticiklon hatására megállapodik felettünk. Ez a légköri képződmény kifejezetten kedvez az éjszakai erős lehűlésnek.

A tavaszi hideghullám a határainkon túl is érezteti hatását. A balkáni országokban szintén komoly fagyveszéllyel kell számolni, Törökországban pedig akár kiterjedt havazással is indulhat a május.

