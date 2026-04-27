  • Megjelenítés
Visszatértek a fagyok
Gazdaság

Portfolio
A hétvégi erős lehűlés nyomán ismét visszatértek a fagyok Magyarországra. A leghidegebb pontokon mínusz 5 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet. A fagyos hajnalok a hét hátralévő részében is velünk maradnak, a szokatlanul hideg idő pedig a tágabb régiót is érinti - írta meg az Időkép.

Vasárnap hideg és száraz légtömeg árasztotta el a Kárpát-medencét, amelyet erős, néhol viharos szél kísért. Ennek hatására az éjszakai órákban az ország jelentős részén mínusz 3 és 0 Celsius-fok közé hűlt a levegő. A leghidegebbet az északkeleti országrészben mérték: Szabolcsbákán mínusz 5,2 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. Ezt Zabar és Nyírábrány követte, ahol egyaránt mínusz 4,2 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.

A fagyos hajnaloktól a napokban még nem búcsúzhatunk el.

A térségünk fölé érkezett hideg levegő ugyanis egy anticiklon hatására megállapodik felettünk. Ez a légköri képződmény kifejezetten kedvez az éjszakai erős lehűlésnek.

A tavaszi hideghullám a határainkon túl is érezteti hatását. A balkáni országokban szintén komoly fagyveszéllyel kell számolni, Törökországban pedig akár kiterjedt havazással is indulhat a május.

Még több Gazdaság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
