Vitézy Dávid szakítana Lázár János politikájával: az elsők között nyitná újra a szimbolikus vasútvonalat

"Nekiállunk annak, hogy fejlesszük a magyar vidék közlekedését és fejlesszük a magyar vasúti közlekedést is" – jelentette ki a Facebook-oldalára feltöltött videóban Vitézy Dávid, a leendő közlekedési és beruházási miniszter.
A jelenlegi fővárosi önkormányzati képviselő kiemelte:
"Rengeteg feladatunk lesz, de az elsők között neki fogunk annak állni, hogy Dombóvár-Komló vasútvonal jövőjét újraalapozzuk."
A helyiekhez szólva hozzátette: "Azt remélem, hogy fogunk még itt találkozni úgy is, hogy menetrend szerinti vonattal és nem különvonattal érkezünk meg."
Vitézy szerint szimbolikus az, ami az említett vasútvonallal történt. Elmondta, hogy úgy élte meg a tíz vasútvonal Lázár János által végrehajtott 2023-as bezárását, hogy "ez volt a tényleges vasútrombolás kezdete ebben az elmúlt ciklusban".
Ennek a korszaknak vége van, a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon
– szögezte le Vitézy Dávid.
Vitézy miniszteri rangra emelkedését múlt pénteken jelentette be Magyar Péter; a leendő közlekedési és beruházási miniszter első megszólalásáról ebben a cikkünkben tudósítottunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás
Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt
Nagy zavart okozott az amerikai elnök.
Masszív támadás alatt áll Ukrajna: Zelenszkij elmondta, meddig kell megérkeznie a fegyverszállítmányoknak
Kritikus eszközök érkezését várják.
Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól
Kiosztotta a feladatokat a leendő miniszterelnök.
Életfogytiglan várhat az oroszok foglyul ejtett embereire: kiderült, kiket akartak eltenni láb alól
Európában fogták el őket.
Elárulta a Wizz Air vezetője, lesz-e elég kerozin a nyári csúcsidőszakban
Feszült a helyzet a háború miatt.
Itt a jelzés: a profik szerint ezt a három részvényt kell most megvenni!
Nagyon komoly fantázia van ezekben.
Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet
Elárulta, mely országokat látná szívesen.
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.