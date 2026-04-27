Vitézy Dávid szakítana Lázár János politikájával: az elsők között nyitná újra a szimbolikus vasútvonalat

Vitézy Dávid, a leendő közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy hozzálátnak a magyar vidéki és vasúti közlekedés fejlesztéséhez. Az első lépések egyikeként a Dombóvár-Komló vasútvonal jövőjének újraalapozását jelölte meg. Vitézy leszögezte: a lázári "vasútrombolás" korszakának vége van, és a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon.

"Nekiállunk annak, hogy fejlesszük a magyar vidék közlekedését és fejlesszük a magyar vasúti közlekedést is" – jelentette ki a Facebook-oldalára feltöltött videóban Vitézy Dávid, a leendő közlekedési és beruházási miniszter.

A jelenlegi fővárosi önkormányzati képviselő kiemelte:

"Rengeteg feladatunk lesz, de az elsők között neki fogunk annak állni, hogy Dombóvár-Komló vasútvonal jövőjét újraalapozzuk."

A helyiekhez szólva hozzátette: "Azt remélem, hogy fogunk még itt találkozni úgy is, hogy menetrend szerinti vonattal és nem különvonattal érkezünk meg."

Vitézy szerint szimbolikus az, ami az említett vasútvonallal történt. Elmondta, hogy úgy élte meg a tíz vasútvonal Lázár János által végrehajtott 2023-as bezárását, hogy "ez volt a tényleges vasútrombolás kezdete ebben az elmúlt ciklusban".

Ennek a korszaknak vége van, a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon

– szögezte le Vitézy Dávid.

