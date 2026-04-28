A lengyel gazdaság köszöni szépen, dübörög tovább

A lengyel pénzügyminisztérium alapforgatókönyve szerint az ország gazdasága idén 3,6 százalékkal bővülhet az idén. A növekedés azonban 2028-tól három százalék alá lassulhat – írta kedden a Dziennik Gazeta Prawna.

A lengyel kormány várhatóan a keddi ülésén fogadja el a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó makrogazdasági előrejelzés tervezetét. A dokumentum szerint idén és jövőre egyaránt három százalék feletti GDP-növekedés várható. Ehhez egyre nagyobb mértékben járul hozzá a beruházások bővülése.

A 2028 és 2030 közötti időszakban azonban a gazdasági bővülés üteme fokozatosan 2,9, majd 2,6, végül 2,2 százalékra mérséklődik.

Az alapforgatókönyv nem számol az iráni háború esetleges hatásaival. A minisztérium ugyanakkor készített egy úgynevezett sokkforgatókönyvet is, amely az olaj- és gázárak meredek emelkedésével, valamint a kormányzati támogató intézkedések elmaradásával kalkulál. Ebben az esetben a lengyel gazdaság idén 3,4 százalékkal nőne, az éves átlagos infláció pedig 3,2 százalékot érne el. A dokumentum szerint a későbbi években az áremelkedésre gyakorolt hatás már elhanyagolható lenne. A reál-GDP növekedése viszont a következő két évben rendre 0,2, illetve 0,1 százalékponttal maradna el az alapforgatókönyvben vázolttól, mielőtt a sokk hatása teljesen kifutna.

Az államháztartási hiány idén a GDP 6,8 százalékát érheti el. Ez javulást jelent a tavalyi 7,3 százalékhoz képest, és egyben összhangban van az Eurostatnak benyújtott kormányzati prognózissal. A GDP-arányos államadósság ugyanakkor jelentősen emelkedik: a tavalyi 59,7 százalékról idén 65,1 százalékra nőhet. A tehernövekedés elsősorban a védelmi kiadásokhoz kapcsolódó magasabb állami finanszírozási igénynek tudható be.

Forrás: Reuters

