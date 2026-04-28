Akkora tűz van Várpalota mellett, hogy újabb egységek indultak oltani

A beavatkozó egységek a terepviszonyok miatt csak gyalogosan tudják megközelíteni a 7204-es út közelében pusztító tüzet.

Jelenleg a pétfürdői hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók végzik az oltást, a munkájukat pedig egy székesfehérvári vízszállító jármű is támogatja.

A tűz kiterjedtsége miatt további egységek is úton vannak a helyszínre.