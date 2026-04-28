Az EP kezdeményezi, hogy a nemi erőszak fogalma a beleegyezés hiányán alapuljon

Az EP felszólította az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő uniós szintű jogszabályt, amelynek értelmében a nemi erőszak fogalmát a beleegyezés hiányára kell alapozni valamennyi tagállamban. A nagy többséggel elfogadott dokumentum hangsúlyozza: azoknak a tagállamoknak, amelyek jogrendje még mindig az fizikai erőszak vagy kényszer alkalmazásához köti a nemi erőszak meghatározását, összhangba kell hozniuk a szabályozásukat a nemzetközi normákkal, köztük az Európai Unió által 2023-ban ratifikált isztambuli egyezménnyel.
Az EP szerint a beleegyezésnek szabadon adott, és bármikor visszavonható döntésen kell alapulnia.
A képviselők kiemelték: a hallgatás, az ellenállás hiánya, a "nem" kimondásának elmaradása, a korábbi beleegyezés vagy a felek közötti jelenlegi vagy korábbi kapcsolat nem értelmezhető hozzájárulásként.
A beleegyezés megítélésekor figyelembe kell venni a körülményeket is, például az erőszakot, a fenyegetést, a hatalmi visszaélést, a félelmet, a megfélemlítést, az eszméletlenséget, az ittasságot vagy más tudatmódosult állapotot, valamint a kiszolgáltatottság különböző formáit. A képviselők hangsúlyozták, hogy a traumareakciókat - például az áldozat "leblokkolását" - a jogalkalmazás során is el kell ismerni.
A parlament szerint a beleegyezésen alapuló jogi megközelítés elengedhetetlen az áldozatok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosításához. A képviselők áldozatközpontú megközelítést sürgetnek, amely magában foglalja az azonnali orvosi ellátást, a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat, a pszichológiai és jogi segítségnyújtást, valamint a nap 24 órájában elérhető krízisközpontok létrehozását.
A jelentés kötelező, rendszeres képzéseket is javasol az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek - köztük rendőrök, bírák, ügyészek, ügyvédek és egészségügyi dolgozók - számára. Emellett az Európai Bizottságtól 2026-ra uniós iránymutatásokat és figyelemfelhívó kampányokat várnak a beleegyezés, a kapcsolatok és a testi autonómia témájában, valamint fellépést sürgetnek a nemi erőszakkal összefüggő tévhitek és az online káros tartalmak ellen.
