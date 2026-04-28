Bejelentette Magyar Péter: nem elég, hogy megnyitják az ügynökaktákat, a privatizációs hullámon nyerészkedőket is kivizsgálnák

Magyar Péter kedden bejelentette, hogy október 22-én, az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött ügynökaktákat és mágnesszalagokat. A leendő miniszterelnök emellett egy vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezte, amelynek célja az 1989-es rendszerváltás utáni privatizációs hullám visszásságainak feltárása lesz.

A Tisza Párt elnöke kedd este a Facebookon közölte, hogy az iratok titkosításának teljes feloldásáról már egyeztetett Cseh Gergő Bendegúzzal, a levéltár főigazgatójával. Ezt a rendszerváltás egyik legfontosabb, mindeddig beváltatlan ígéreteként jellemezte.

A leendő kormányfő továbbá bejelentette: létrehozna egy vizsgálóbizottságot

az 1988 és 2000 közötti privatizáció és "spontán privatizáció" kapcsán végrehajtott szabad rablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására.

