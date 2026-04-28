Bemondta a jobboldali ellenzéki vezér: megtartaná a méregdrága nyugdíjemelés brit gyakorlatát

A hármas garancia 2011 óta van érvényben az Egyesült Királyságban. A rendszer biztosítja, hogy az állami nyugdíjak évente legalább
- az átlagbér-növekedés,
- az infláció, vagy
- 2,5 százalék közül a legmagasabb mértékben emelkedjenek.
A modell fenntarthatóságát a közgazdászok régóta vitatják az elöregedő társadalom és a növekvő költségvetési terhek fényében.
A Reform UK soraiban hónapokig tartó vita előzte meg a döntést, Farage év elején még úgy fogalmazott, hogy a garancia jövője nyitott kérdés. Ezzel szemben Robert Jenrick, a párt pénzügyi szóvivője nyíltan kiállt a rendszer fenntartása mellett.
Farage egy londoni sajtótájékoztatón tisztázta korábbi kijelentését: "Amikor azt mondtam, hogy még nem döntöttünk, azt szó szerint úgy értettem, hogy nincs még döntés. Egyáltalán nem jelentette azt, hogy bármelyik irányba elköteleztem volna magam." Hozzátette, hogy
a párt azóta megvitatta a kérdést, és a hármas garancia megtartása mellett határoztak.
A Reform UK vezetője szerint ezt a nyugdíjpolitikát többszörösen is fedezné a jóléti kiadások tervezett csökkentése, amelynek részleteit hamarosan nyilvánosságra hozza. Ezzel párhuzamosan jelezte, hogy a túlzottan nagyvonalú közszolgálati nyugdíjrendszerek a takarékossági intézkedések célkeresztjébe kerülhetnek.
A brit állami nyugdíjak idén áprilisban 4,8 százalékkal emelkednek a hármas garancia értelmében. A kormányzó Munkáspárt szintén elkötelezte magát a triple lock fenntartása mellett a jelenlegi parlamenti ciklus végéig. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre; a lehetséges alternatívák között felmerült a nyugdíjak fix arányú átlagkeresethez kötése, illetve egy szűkebb, úgynevezett kettős garancia bevezetése is.
