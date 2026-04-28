Élménytúrán át vezet az út a balatoni nyárindító ingatlanos csúcsra: ismét jön a Portfolio Property X 2026

A túlzsúfolt rendezvénypiacon tudat alatt súlyoz az ember, hogy mire szakít időt, ezért pontosan tudja, hogy mikor találja magát egy kihagyhatatlan eseménnyel szemben. A Portfolio Property X pontosan ez a kategória:
aki egyszer belekósolt az utánozhatatlan balatoni hangulatba, a konferenciadátum közzététele után azon nyomban vési is be a naptárába.
A bringán érkezés Budapestről természetesen unikális élmény, azonban a szakmai program is önmagáért beszél. Az irodapiac újrasúlyozása és a retail alkalmazkodása ugyanis most egyszerre fut: a bérlők költségérzékenysége, a rugalmas megoldások térnyerése, a lokáció- és minőségi szórás, valamint a fejlesztések átpozicionálása mind ugyanarra a kérdésre vezet vissza: hol lesz a stabil cashflow a következő években.
Ezzel párhuzamosan a finanszírozói oldal feltételeket szab: mikor nyílik tranzakciós ablak, milyen kockázati felárakkal számol a piac, és mit tekint a tőke valós értékállónak.
A Property X ezeket a szálakat egy térben köti össze – fejlesztők, befektetők, bankok és üzemeltetők nézőpontjából – hogy a résztvevők ne csak trendeket halljanak, hanem döntési logikát vigyenek magukkal haza.
Kiemelt témák
- Makrogazdasági és pénzügyi kilátások, piaci hangulat, kockázatok
- Finanszírozás, tőkepiaci/befektetői szempontok, tranzakciós ablakok
- Szegmensfókusz: iroda, retail, ipari/logisztikai, (valamint a kapcsolódó fejlesztési/üzemeltetési kérdések)
- Energia, zöld átállás, facility management: hogyan lesz költségből versenyelőny
- Szabályozási csomópontok, amelyek közvetlenül befolyásolják a fejlesztéseket és a kereskedelmi ingatlanokat
Előadók
- Balástyai Márk – Futureal Energy Partners, vezérigazgató
- Bán Zoltán – Net Média (Portfolio Csoport), vezérigazgató
- Banai Ádám – Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
- Borbély Gábor – CBRE, kutatási igazgató
- Ditróy Gergely – Portfolio Csoport, üzletfejlesztési igazgató
- Ecsődi Miklós – Colliers, Director, Head of Occupier Services
- Győri Gyula – CPI Facility Management, Facility Management Director
- Kiss Gábor – Metrodom Kivitelező, ügyvezető igazgató; IFK, alelnök
- Kovács-Bertók Zita – CPI Hungary Kft., üzletfejlesztési igazgató
- Madár István – Portfolio Csoport, vezető elemző
- Madler Attila – CPI Hungary, Asset Management Director
- Massányi Tibor – DVM Group, ügyvezető partner
- Nagy Gergely – OTP Bank, vállalati régióvezető
- Nemes Rudolf – HelloParks, vezérigazgató
- Dr. Ódor Dániel – Taylor Wessing, Partner
- Pál Péter – Re-Energy, ügyvezető igazgató
- Pázmány Balázs – Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke
- Simon Tamás – Indotek Group, értékesítési igazgató; Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége
- Dr. Takács Ernő – IFK, elnök
- Tuza Rita – iO Partners Hungary, Head of Capital Markets
- Veres Zsolt – Schneider Electric Magyarország, országigazgató
- dr. Würsching Péter – iO Partners Hungary Kft., bérbeadási vezető
