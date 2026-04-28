Elutasították a Panyi Szabolcs ellen tett feljelentést

A nyomozás előzménye egy március 23-án nyilvánosságra került hangfelvétel volt. Ez azt sugallta, hogy a Direkt36 újságírója kiadta Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy meg nem nevezett európai titkosszolgálatnak. Ezt követően ifj. Tényi István, valamint a kormányzat részéről is tettek feljelentést tiltott adatszerzés, hazaárulás és kémkedés gyanújával. Azt állították, hogy a publikált cikkek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, és idegen államok érdekeit szolgálhatják.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentéskiegészítést rendelt el, amelynek során további beadványokat is megvizsgáltak. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy

a feljelentések egyetlen olyan konkrétumot sem tartalmaznak, amely megalapozná a kémkedés gyanúját.

Panyi Szabolcs mindvégig határozottan visszautasította a vádakat. Hangsúlyozta, hogy pusztán oknyomozó újságírói munkáját végezte, a forrásvédelem szigorú betartása mellett.

Miközben az újságírót alaptalanul vádolták adatszivárogtatással, a magyar diplomácia körül komoly nemzetközi információbiztonsági aggályok merültek fel. Az Európai Unió nemrég kizárta Magyarországot bizonyos ülésekről, az Európai Bizottság pedig hivatalos magyarázatot vár a kormánytól. Mindez azután történt, hogy felmerült a gyanú: magyar tisztségviselők bizalmas információkat osztanak meg Oroszországgal.

Ezeket az aggodalmakat erősítette egy március 31-én kiszivárgott, a VSquare által közzétett hangfelvétel is. Ezen Szijjártó Péter ígéretet tesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy Szlovákiával közösen fellépve elérik Aliser Uszmanov orosz oligarcha húgának levételét az EU szankciós listájáról. A lap információi szerint a két politikus között 2023 és 2025 között több hasonló egyeztetés is lezajlott. Ezek során a Kreml számára érdekes uniós és magyar belső döntésekről is szó esett. A VSquare szerint mindez egyértelmű bizonyíték arra, hogy Oroszország titokban támogatja a szankciók megakadályozására irányuló magyar és szlovák törekvéseket.

Szijjártó Péter a témával foglalkozó The Washington Post-cikket korábban egyszerűen "baromságnak" nevezte. A Lavrovval folytatott telefonbeszélgetésének kiszivárgására pedig a Facebook-oldalán ironikusan úgy reagált: a lehallgatók csupán azt a hatalmas felfedezést tették, hogy telefonon is pontosan ugyanazt mondja, mint a nyilvánosság előtt.