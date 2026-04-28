Elutasították a Panyi Szabolcs ellen tett feljelentést

Bűncselekmény gyanújának hiányában a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) elutasította a Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró ellen kémkedés és hazaárulás miatt tett feljelentéseket. A hatóság megállapította, hogy semmi nem támasztja alá azokat a vádakat, amelyek szerint az újságíró érzékeny adatokat adott volna át külföldi titkosszolgálatoknak - írta meg az Index.

A nyomozás előzménye egy március 23-án nyilvánosságra került hangfelvétel volt. Ez azt sugallta, hogy a Direkt36 újságírója kiadta Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy meg nem nevezett európai titkosszolgálatnak. Ezt követően ifj. Tényi István, valamint a kormányzat részéről is tettek feljelentést tiltott adatszerzés, hazaárulás és kémkedés gyanújával. Azt állították, hogy a publikált cikkek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, és idegen államok érdekeit szolgálhatják.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentéskiegészítést rendelt el, amelynek során további beadványokat is megvizsgáltak. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy

a feljelentések egyetlen olyan konkrétumot sem tartalmaznak, amely megalapozná a kémkedés gyanúját.

Panyi Szabolcs mindvégig határozottan visszautasította a vádakat. Hangsúlyozta, hogy pusztán oknyomozó újságírói munkáját végezte, a forrásvédelem szigorú betartása mellett.

Mi jelent valódi versenyelőnyt a turbulens energiapiacon? Május 6-án kiderül, csatlakozz te is!

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Ugrik az olaj ára!

Miközben az újságírót alaptalanul vádolták adatszivárogtatással, a magyar diplomácia körül komoly nemzetközi információbiztonsági aggályok merültek fel. Az Európai Unió nemrég kizárta Magyarországot bizonyos ülésekről, az Európai Bizottság pedig hivatalos magyarázatot vár a kormánytól. Mindez azután történt, hogy felmerült a gyanú: magyar tisztségviselők bizalmas információkat osztanak meg Oroszországgal.

Ezeket az aggodalmakat erősítette egy március 31-én kiszivárgott, a VSquare által közzétett hangfelvétel is. Ezen Szijjártó Péter ígéretet tesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy Szlovákiával közösen fellépve elérik Aliser Uszmanov orosz oligarcha húgának levételét az EU szankciós listájáról. A lap információi szerint a két politikus között 2023 és 2025 között több hasonló egyeztetés is lezajlott. Ezek során a Kreml számára érdekes uniós és magyar belső döntésekről is szó esett. A VSquare szerint mindez egyértelmű bizonyíték arra, hogy Oroszország titokban támogatja a szankciók megakadályozására irányuló magyar és szlovák törekvéseket.

Szijjártó Péter a témával foglalkozó The Washington Post-cikket korábban egyszerűen "baromságnak" nevezte. A Lavrovval folytatott telefonbeszélgetésének kiszivárgására pedig a Facebook-oldalán ironikusan úgy reagált: a lehallgatók csupán azt a hatalmas felfedezést tették, hogy telefonon is pontosan ugyanazt mondja, mint a nyilvánosság előtt.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

Ez is érdekelhet
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
