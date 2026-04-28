Ezt már nem érdemes tovább halogatni: elindult a roham a Vállalati energiamenedzsment 2026 utolsó helyeiért

Az energetikai szektor soha nem látott ütemben változik, és a vállalatok számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy lépést tartsanak ezekkel a folyamatokkal.
A geopolitikai feszültségek, az áringadozások és a technológiai újítások mind-mind olyan tényezők, amelyek alapjaiban alakítják át a vállalati energiastratégiákat. Konferenciánk célja, hogy praktikus útmutatást nyújtson ezekben a kérdésekben. Nincs idő a halogatásra: energiaügyben lépni kell, mint ahogy jegyvásárlás kapcsán is.
A rendezvény négy tematikus szekcióban járja körbe a legfontosabb témákat: az energiabeszerzés geopolitikai kihívásaitól kezdve az energiatárolás üzleti lehetőségein át a tudatos energiamenedzsmentig, végül a finanszírozási környezet átalakulásáig. Minden szekció gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz, konkrét esettanulmányokkal és megvalósítható megoldásokkal.
A résztvevők első kézből szerezhetnek információkat a piac legmeghatározóbb szereplőitől, és értékes kapcsolatokat építhetnek ki a szakma vezető képviselőivel. A konferencia kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék a legújabb technológiai megoldásokat, finanszírozási modelleket és szabályozási változásokat.
Amit biztosan nem szabad kihagynia
- Az áram- és gázbeszerzések finomhangolása – mutatjuk, hogy néz ki egy komplex beszerzési paletta
- Hálózat nélkül? Saját célra termelés a gyakorlatban, így spórolj a rendszerhasználati-díjjal
- Adatalapú működés: ha nem lépsz gyorsan, könnyen lemaradhatsz!
- Mindenki hallott már a villamosenergia-tárolókról. De hogy érdemes belefogni?
- A zöldülés nem csak olcsóbb, de vonzóbb is - üzleti stratégiák a vásárlókért
- Egy hibrid energiarendszer önmagában nem elég – optimalizálj!
- Pénzügyekről egyszerűen, testközelből – ezt várják el a finanszírozó
- Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, avagy kötelezettségből lehetőség
A szakma legkiválóbb képviselői egy helyen
- Bán Zoltán – Net Média (Portfolio Csoport), vezérigazgató
- Hujber András – Európai Bizottság DG ENER Főigazgatósága, osztályvezető-helyettes (Online)
- Berényi Gábor – Smart Solar Kft., ügyvezető
- Bartha László – E.ON Hungária Csoport, üzleti ügyfelek energiaértékesítési vezető
- Kabát Krisztián – Portfolio Csoport, energetikai elemző
- Fehér Róbert – 8G Energy, vezérigazgató; Magyar Megújuló Energia Szövetség, alelnök
- Fejes Tibor – Electron Holding Zrt., kereskedelmi igazgató
- Hiezl Tamás – CEZ Magyarország, ügyvezető; Magyar Energiakereskedők Szövetsége, elnök
- Orbán Gábor – MVM ONEnergy, vezérigazgató
- dr. Vajta Mátyás – HUPX, vezérigazgató
- Szirtes Máté – ALTEO Nyrt., üzletfejlesztési menedzser
- Vígh Miklós – PV Napenergia, műszaki igazgató
- Szabó László – Budapesti Corvinus Egyetem, REKK, kutatóközpont-vezető
- Fekete Csaba – ALTEO Nyrt., termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes
- Molnár László – GKI Gazdaságkutató, vezető kutató
- Novák Csaba – Magyar Megújuló Energia Szövetség, elnök
- Kovács Kristóf – ALDI Magyarország, energetikai menedzser
- Molnár Miklós – SUNdroid, tulajdonos, ügyvezető
- Pálffy Anikó – Magyar Energiahatékonysági Intézet, szakmai vezető
- Bali Gábor – Energiq, ügyvezető
- Gellért Péter – Alfaped, üzletfejlesztési igazgató
- Pap Gabriella – Audax Renewables, ügyvezető igazgató
- Vedres Péter István – MEKH, Fenntartható Fejlődés Főosztály, főosztályvezető
- Németh Miklós – Z-Solar, vezérigazgató
- Csapó Dániel – Planergy, consulting üzletágvezető
- Nagy Eszter – Electron Holding, finanszírozási igazgató; MMESZ Finanszírozási Bizottság, elnök
