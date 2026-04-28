Financial Times: tömegével menekítik ki a vagyonukat Magyarországról a NER-milliárdosok

Magyar Péter a választási győzelmét követően világossá tette a szándékait.
A Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez köthető közbeszerzési ügyleteket felül fogják vizsgálni.
Emellett korrupcióellenes intézményeket hoznak létre és erősítenek meg. Ez egyben kulcsfeltétele annak is, hogy Brüsszel feloldja a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott, több tízmilliárd eurónyi uniós forrás kifizetését. Magyar vasárnap arról beszélt, hogy "több oligarchacsalád már elment". Hozzátette, hogy pontos információi vannak az Orbán-kormány propagandáért és titkosszolgálatokért felelős miniszteréhez, Rogán Antalhoz közel álló személyek nagyszabású pénzkimenekítéseiről.
A leendő miniszterelnök konkrét érintetteket is megnevezett. Mészáros Lőrincről azt állította, hogy a családjával együtt Dubajba készül. A sajtó arról számolt be, hogy Mészáros megkezdte a tőke átcsoportosítását a céges számláiról a magánszámláira, ami egyes cégeinél likviditási gondokat okozott. A Mészáros Csoport hétfőn közleményben jelezte, hogy levélben keresték fel Magyar Pétert "a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében".
Magyar korábban Matolcsy Ádámot is megnevezte
Matolcsy Ádám cégeit és üzlettársait azzal vádolják, hogy egy évtized alatt több mint egymilliárd eurónyi közpénzt szivattyúztak ki a Magyar Nemzeti Bankból. Az Állami Számvevőszék tavaly megmagyarázhatatlan veszteségeket tárt fel a jegybank által létrehozott alapítványoknál. A vizsgálat szerint az alapítványi vagyonból milliárdok vándoroltak a jegybankelnök fiának ismerősi körébe tartozó cégekhez.
Az ügyészség csak a választások után vette át az ügyet.
Matolcsy Ádám a választás előtti hónapokban Dubajba költözött. Magyar bejelentette, hogy kormánya kérni fogja a kiadatását az Egyesült Arab Emírségektől, bár a két ország között nincs kiadatási egyezmény. Matolcsy Ádám a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy "maradéktalanul együttműködik" a hatóságokkal. Állítása szerint jövedelme legális és átlátható vállalkozásból származik, cégei pedig semmilyen kapcsolatban nem állnak a jegybanki alapítványokkal.
Tiborcz István tavaly a családjával együtt New Yorkba költözött. Szóvivőjén keresztül azt közölte, hogy magyarországi üzleti tevékenységét a BDPST cégcsoporton keresztül a jövőben is fenntartja.
Kiemelte, hogy a vállalata "hosszú távon elkötelezett a magyarországi jelenlét mellett". Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy tervezi-e a hazatérést, de Matolcsy Ádámhoz hasonlóan teljes együttműködést ígért a hatóságokkal.
Sokan felkészültek
Több nagyvállalkozó már korábban felkészült a politikai rendszerváltás várható bekövetkeztére. Wáberer György logisztikai nagyvállalkozó 2023-ban eladta a Waberer's Groupban megmaradt részesedését Tiborcz Istvánnak. A választás előtti napokban pedig már nyíltan a kormányváltás mellett állt ki. Jellinek Dániel, az Indotek ingatlan- és magántőke-befektető cégcsoport alapítója elmondta: 2024-ben az összes olyan üzleti érdekeltségét eladta, amely a korábbi rendszerhez kötődött. Azóta kizárólag az európai terjeszkedésre összpontosít. A választás estéjén tucatnyi üzenet érkezett hozzá külföldi intézményi befektetőktől, családi vagyonkezelőktől és magántőkealapoktól, akik "mind vissza akartak jönni" a magyar piacra.
Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója több mint három évtizede vezeti az ország legnagyobb bankját. Bár korábban régóta Orbán barátjaként tartották számon, most úgy fogalmazott: neki nincs mitől tartania, szemben azokkal, "akik szabályos pályáztatás nélkül jutottak munkához". Hozzátette, hogy az Orbán-rendszer "magától eltűnik a gazdaságból, ha helyreállnak a normális piaci feltételek. Ez nagyon-nagyon egyszerűen megoldható. Csak a helyes döntéseket kell meghozni."
Korábban a Guardian is arról írt, hogy a Fideszhez köthető üzletemberek Bécsen keresztül elkezdték külföldre menekíteni vagyonukat, a párthoz köthető egyes személyek pedig amerikai vízumért folyamodtak
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
