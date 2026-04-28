Gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon? Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum
Gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon? Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum

A keleti országrész gazdasági felívelésétkövetheti nyomon, aki részt vesz a Debrecen Economic Forum 2026 eseményén, amely június 9-én várja a résztvevőket a Hotel Divinusban. A rendezvény különleges lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól, miközben Debrecen, mint innovációs központ szerepét is górcső alá veszi.

A konferencia egyedülálló módon ötvözi a makrogazdasági nagy kérdéseket a regionális sajátosságokkal. A megalapozott üzleti döntéshozatal égető kérdéseit járja körül: a magyar gazdaság várható pályájától kezdve, a költségnövekedésből adódó kihívások sikeres kezelésén át, egészen a debreceni nagyberuházásokig és a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokig.

Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
A résztvevők magas szintű szakmai párbeszéd részesei lehetnek, amely nemcsak hiteles információkat nyújt a legaktuálisabb gazdasági és pénzügyi folyamatokról, de értékes üzleti kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad. A rendezvény kifejezetten a keleti országrész szereplőinek találkozóhelyeként szolgál, ahol helyi és régiós vállalkozások, kkv-k és nagyvállalatok egyaránt találkozhatnak.

A program középpontjában olyan időszerű témák állnak, mint a makrogazdasági várakozások, a kkv-szektor hitelezése, a munkaerőpiaci, az energiapiaci, autópiaci kilátások, valamint a az AI, mint a sorsfordító technológia gazdasági és vállalati hatásainak bemutatása.

A konferencia további kiemelt témakörei között szerepel még:

Még több Gazdaság

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Az EP kezdeményezi, hogy a nemi erőszak fogalma a beleegyezés hiányán alapuljon

Új forgalmi rend lép életbe a rakparton május 1-től

  • A magyar gazdaság élénkülésének lehetősége
  • Kkv-hitelezési piac kilátásai
  • Kereskedelmi háború és globális recessziós veszélyek hatása
  • Globális autópiac
  • Energiapiac új irányai
  • A magyar gazdaságpolitika második félévi tervei a választások tükrében
  • Magyar versenyképesség regionális összehasonlításban
  • Debrecen fejlesztési víziói
  • Munkaerő-piaci kihívások a kelet-magyarországi régióban

A részvételi díj 19.990 forint plusz áfa, amely magában foglalja az ebéd- és kávészünetet is.

Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régió növekedése érdekében. Részletek a linken.
speaker image
Bod Péter Ákos
egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora
speaker image
Krizsán Gábor
üzletfejlesztési igazgató
Dryvit Profi Kft.
speaker image
Madár István
vezető elemző
Portfolio Csoport
speaker image
Marossy Virág
vezérigazgató
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
speaker image
Nyitrai Zsolt
kockázatkezelési igazgató
XANGA Investment & Development Group
speaker image
Pécskay Zoltán
ügyvezető
EDC Debrecen
speaker image
Szabó Sándor
általános vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag
Szinorg Universal Zrt.
speaker image
Tardos Gergely
igazgató
OTP Bank, Elemzési Központ
Ez is érdekelhet
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility