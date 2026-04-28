Gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon? Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum

A konferencia egyedülálló módon ötvözi a makrogazdasági nagy kérdéseket a regionális sajátosságokkal. A megalapozott üzleti döntéshozatal égető kérdéseit járja körül: a magyar gazdaság várható pályájától kezdve, a költségnövekedésből adódó kihívások sikeres kezelésén át, egészen a debreceni nagyberuházásokig és a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokig.

A résztvevők magas szintű szakmai párbeszéd részesei lehetnek, amely nemcsak hiteles információkat nyújt a legaktuálisabb gazdasági és pénzügyi folyamatokról, de értékes üzleti kapcsolatok kialakítására is lehetőséget ad. A rendezvény kifejezetten a keleti országrész szereplőinek találkozóhelyeként szolgál, ahol helyi és régiós vállalkozások, kkv-k és nagyvállalatok egyaránt találkozhatnak.

A program középpontjában olyan időszerű témák állnak, mint a makrogazdasági várakozások, a kkv-szektor hitelezése, a munkaerőpiaci, az energiapiaci, autópiaci kilátások, valamint a az AI, mint a sorsfordító technológia gazdasági és vállalati hatásainak bemutatása.

A konferencia további kiemelt témakörei között szerepel még:

A magyar gazdaság élénkülésének lehetősége

Kkv-hitelezési piac kilátásai

Kereskedelmi háború és globális recessziós veszélyek hatása

Globális autópiac

Energiapiac új irányai

A magyar gazdaságpolitika második félévi tervei a választások tükrében

Magyar versenyképesség regionális összehasonlításban

Debrecen fejlesztési víziói

Munkaerő-piaci kihívások a kelet-magyarországi régióban

A részvételi díj 19.990 forint plusz áfa, amely magában foglalja az ebéd- és kávészünetet is.

