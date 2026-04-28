Hatalmas árzuhanás okozott üzemanyaghiányt, egy teljes térség maradt benzin nélkül

A legkritikusabb helyzet Erdővidék központjában, Baróton alakult ki. Itt már szombaton kiürültek a kút tartályai, és a hiányt hétfő reggelre sem sikerült pótolni. Benedek-Huszár János polgármester tájékoztatása szerint a töltőállomás vezetője sem kapott információt a diszpécserszolgálattól arról, hogy mikor várható az utánpótlás.

A probléma súlyát növeli, hogy ez az egyetlen benzinkút szolgálja ki az egész térséget.

A legközelebbi alternatívát jelentő Sepsiszentgyörgy vagy Székelyudvarhely nagyjából egyórányi autóútra található. A kúton jelenleg csak a törvény által előírt vészhelyzeti tartalék áll rendelkezésre. Ebből kizárólag a mentők, a tűzoltók és a rendőrség járműveit tankolhatják.

A hétvége folyamán más székelyföldi településeken is akadozott az ellátás. Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, valamint az udvarhelyszéki kutaknál is előfordult, hogy ideiglenesen elfogyott a normál gázolaj vagy a benzin. Ezeken a településeken azonban rövidebb ideig tartott a fennakadás. Hétfő délelőttre a legtöbb helyen már feltöltötték a készleteket, így a tankolás újra zavartalanná vált.

Az OMV Petrom képviselői hivatalos válaszukban megerősítették a készlethiány tényét. A vállalat közleménye szerint egy új árképzési módszertan bevezetése miatt jelentősen csökkentek az üzemanyagárak. Ez ugrásszerűen megnövelte a keresletet, amivel a logisztika nem tudott lépést tartani. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a probléma csupán átmeneti, a kutak újratöltése pedig folyamatosan zajlik.

