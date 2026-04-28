Íme, a Tisza eddig bejelentett miniszterei, tisztségviselői

Folyamatosan jelenti be a leendő kormány tagjait és az Országgyűlés kulcspozícióira szánt jelölteket Magyar Péter: az elmúlt napokban több hullámban ismertette, kik kerülhetnek miniszteri és egyéb vezető tisztségekbe. Összegyűjtöttük, hogy jelen állás szerint kik szerepelnek a listán. Két tárca várományosa még hiányzik, ők a belügy és az igazságügy.

A kormány és a parlamenti frakció eddig ismert nevei a következők:

Magyar Péter – miniszterelnök

Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter

Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

Kármán András – pénzügyminiszter

Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter

Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter

Orbán Anita – külügyminiszter

Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter

Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

További tisztviselők:

Bujdosó Andrea – a TISZA frakcióvezetője

Bódis Kriszta – kormánybiztos / társadalompolitikai koordinátor

Forsthoffer Ágnes – az Országgyűlés elnöke

A következő napokban újabb bejelentések várhatók, például a belügy- és az igazságügy miniszter személye is kérdéses.

Az új parlament május 9-én alakul meg.

