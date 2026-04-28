Íme, a Tisza eddig bejelentett miniszterei, tisztségviselői
Íme, a Tisza eddig bejelentett miniszterei, tisztségviselői

Folyamatosan jelenti be a leendő kormány tagjait és az Országgyűlés kulcspozícióira szánt jelölteket Magyar Péter: az elmúlt napokban több hullámban ismertette, kik kerülhetnek miniszteri és egyéb vezető tisztségekbe. Összegyűjtöttük, hogy jelen állás szerint kik szerepelnek a listán. Két tárca várományosa még hiányzik, ők a belügy és az igazságügy.

A kormány és a parlamenti frakció eddig ismert nevei a következők:

  • Magyar Péter – miniszterelnök
  • Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
  • Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
  • Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
  • Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
  • Kármán András – pénzügyminiszter
  • Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
  • Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter
  • Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
  • Orbán Anita – külügyminiszter
  • Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
  • Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
  • Tanács Zoltán – tudományért és technológiáért felelős miniszter
  • Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
  • Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

További tisztviselők:

  • Bujdosó Andrea – a TISZA frakcióvezetője
  • Bódis Kriszta – kormánybiztos / társadalompolitikai koordinátor
  • Forsthoffer Ágnes – az Országgyűlés elnöke

A következő napokban újabb bejelentések várhatók, például a belügy- és az igazságügy miniszter személye is kérdéses.

Az új parlament május 9-én alakul meg.

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

