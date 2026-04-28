Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybank kommunikációja ugyanakkor tartogathat izgalmakat délután, hiszen a választások óta először ültek össze a döntéshozók, így most értékelhetik a Tisza Párt gazdasági terveit is.

Nem változik az alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta azt keddi ülésén. A Portfolio által megkérdezett szakértők egy kivétellel erre számítottak, vagyis megfelelt a piaci várakozásoknak a döntés.

Februárban másfél év után csökkentette 25 bázisponttal a kamatot az MNB, utána viszont a közel-keleti háború kitörése bizonytalanságot hozott. Az inflációs kockázatok világszerte fokozódtak az energiaárak emelkedése miatt, márciusban a forint is gyengült kicsit az euróval szemben, így logikus döntés volt egy hónapja a kamat tartása.

Azóta viszont a parlamenti választásokon a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett, amit a piac kedvezően fogadott, a forint négyéves csúcsra erősödött és meredeken estek az állampapírhozamok.

Az inflációs alapfolyamatok is kedvezően alakultak, hiszen márciusban 1,8% volt az éves áremelkedési ütem, ami a jegybank 2-4%-os célsávja alatt van. A következő hónapokban emelkedésre számítanak a szakértők, de az alapfolyamatok jól néznek ki.

Így most kicsit harapófogóba került az MNB, hiszen a nemzetközi konfliktus továbbra sem zárult le,a Brent típusú olaj világpiaci ára még mindig 100 dollár felett jár, az ellátási kockázatok az idő előrehaladtával emelkednek, de eközben a forint elmúlt két hétben látott erősödése és a cél alatti infláció akár kamatcsökkentést is indokolna.

Éppen ezért lehet kiemelt jelentősége a jegybank délutáni kommunikációjának. Ez egyrészt a három órakor megjelenő közleményben, másrészt Varga Mihály jegybankelnök szintén három órakor kezdődő sajtótájékoztatóján köszönhet vissza. Az elnök minden bizonnyal értékeli majd a választások eredményét gazdasági és piaci szempontból, illetve friss képet adhat az inflációs folyamatokról.

Kiemelt jelentőségű kérdés lehet az euró bevezetése,

melyet a Tisza Párt már a választási kampányban egyértelmű célként jelölt meg. Kérdés, hogy ezt a tervet hogyan értékeli az MNB, eddig mindössze annyit tudtunk meg, hogy a jegybank elnöke egyeztetett Kármán András pénzügyminiszter-jelölttel, és egyetértettek abban, hogy az euróbevezetés a magyar gazdaság érdekeit szolgálhatja. Ma délután remélhetőleg ennél bővebben nyilatkozik majd Varga Mihály a kérdésről.

