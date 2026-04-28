Kanada új kardot kovácsolt Trump tarifái ellen - Mire lesz ez elég?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Mark Carney miniszterelnök bejelentette, hogy Kanada elindította az ország első állami tulajdonú befektetési alapját. A Canada Strong Fundot az ország nagy fejlesztési projektjeinek – többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések – finanszírozására hozták létre. Az alap nem titkolt célja az Amerikától való függőség csökkentése, mivel Donald Trump elnök vámtarifái súlyosan érintették a kanadai gazdaságot. A kezdeményezés fogadtatása a legjobb indulattal is csak vegyesnek mondható.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A Canada Strong Fund, amelyet 25 milliárd kanadai dollár (18,4 milliárd amerikai dollár; 13,5 milliárd angol font) kezdeti tőkével hoztak létre, az energia-, az infrastruktúra-, a bányászati, a mezőgazdasági és a technológiai szektorba fog befektetni.

Carney hétfői bejelentése szerint az alap az augusztusban létrehozott országos Nagyprojektek Hivatalával (Major Projects Office) együttműködve a magánszektorral közösen 15 tervben lévő infrastrukturális beruházást fog finanszírozni.

Ígérete szerint az eszközök újrahasznosításának és újrabefektetésének köszönhetően idővel tovább növekszik majd az alap, ami egy lakossági befektetési termék létrehozását is lehetővé teszi.

„Annak érdekében, hogy a kanadaiaknak lehetőségük legyen befektetni országunk fejlődésébe és részesülni a hozamokból,

a kormány bevezet egy lakossági befektetési terméket.

Ezáltal a kanadaiak közvetlen érdekeltséget szereznek országunk hosszú távú jólétében, és hozzájárulnak a hosszú távú nemzeti vagyon felépítéséhez,” mondta Caney.

A hétfői ottawai sajtótájékoztatón Carney kijelentette, hogy Kanada történelmének kritikus pontján áll az Egyesült Államokkal való változó kapcsolata miatt, ami miatt

sürgősen beruházásokra és fejlesztésekre van szükség.

Az Egyesült Államok megváltozott, ehhez joguk van. Mi pedig reagálunk erre, ez a mi kötelességünk

– idézte őt a BBC.

Sok természeti erőforrásokkal rendelkező ország, mint például Norvégia, rendelkezik állami befektetési alapokkal. Kanadának nem volt ilyenje – egészen mostanáig – tette hozzá a miniszterelnök.

Amit a Carney-kormány ma bejelentett, az lényegében a Kanadai Infrastruktúra Bank más néven

– mondja Emmanuelle B. Faubert, a Montreali Gazdasági Intézet (Monetreal Economic Institute, MEI) közgazdásza.

„Ha a miniszterelnök újabb állami befektetési alapot kíván létrehozni, akkor a norvég példát kellene követnie, azaz szigorú biztosítékokat kellene bevezetnie, és kiegyensúlyozott költségvetéseket kellene előterjesztenie – idézte a szakembert a TodayVille.

A BBC szintén a MEI-t idézte, amely egy hétfői közleményében arra figyelmeztetett, hogy az alap „sokba kerülhet az adófizetőknek, miközben csak csekély hozamot termel”.

2019 óta a norvég kormány csak egyszer, 2020-ban könyvelt el hiányt, míg a kanadai költségvetésben ebben az időszakban egyetlen egyszer sem volt többlet, és a kormánynak még mindig nincs konkrét terve a költségvetési egyensúly visszaállítására.

Norvégiával ellentétben Kanada eladósodott, ami azt jelenti, hogy állami befektetési alapját nem bevételekből, hanem kölcsönzött pénzből fogják finanszírozni – mondta Joseph Steinberg, a Torontói Egyetem közgazdaságtan-professzora a BBC-nek.

Kanada költségvetési hiánya 78 milliárd kanadai dollárra (a GDP 2,5 százalékára) ugrott 2025-ben az előző évi 42 milliárdról (-1,2%-os hiány), elsősorban a Trump fenyegetései által beindított, minden korábbinál nagyobb védelmi kiadások miatt. A kormány tavalyi költségvetési jelentése szerint a hiányt 56,6 milliárdra (a GDP 1,5%-ára) szoríthatják le 2029-2030-ra (alapeseti forgatókönyv).

A TodayVille megjegyzi, hogy Norvégia legfontosabb állami befektetési alapja, a Government Pension Fund Global az ilyen alapok egyik leggyakrabban emlegetett példája.

A Carney-kormány által bejelentett Canada Strong Fund-tól eltérően a norvég állami befektetési alap kifejezett megbízatása szerint inkább külföldön, mint belföldön kell befektetnie, hogy elkerülje a hazai gazdaság túlfűtését.

Az ilyen korlátozások további előnye, hogy csökkentik a politikai beavatkozás lehetőségét a források elosztása során

- tette hozzá Faubert, a MEI közgazdásza.

A MEI egy nemrégiben megjelent gazdasági elemzésében kifejtette, hogy az állami támogatással működő kockázati tőke által finanszírozott vállalatok teljesítménye általában elmarad a magántőke által támogatott vállalatokétól. Úgy tűnik továbbá, hogy ez a fajta beavatkozás kiszorítja a magán kockázati tőke kialakulását.

Faubert szerint az ilyen kormány által támogatott iparpolitikák megváltoztatják az ösztönzőket, és inkább a meghatározott kritériumoknak megfelelő vállalkozókat részesítik előnyben a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkezők helyett.

Bár a beruházások ösztönzésének célja dicséretes, a választott módszer sok kívánnivalót hagy maga után

– tette hozzá.

Szerinte „jobb eredményeket lehetne elérni a jelenlegi gazdasági válságot előidéző súlyos szabályozási és adóterhek csökkentésével, mint egy újabb új struktúra létrehozásával.”

A Financial Times Jon Shellt, a torontói székhelyű Social Capital Partners elnökét idézte, aki elmondta, hogy a Canada Strong alapot „gyakran hasonlítják a norvég vagy az albertai alaphoz”.

De – tette hozzá – „azokat kifejezetten az erőforrásokból származó vagyon védelmére és gyarapítására hozták létre. Ez az alap pedig egy – ideális esetben – szuverén ipari stratégia mögött áll. Az elnevezés azonos, de a célok egészen mások.”

Az ellenzéki konzervatívok szintén bírálták az intézkedést. Pierre Poilievre pártelnök „államadóssági alapnak” nevezte a kezdeményezést, a tetemes költségvetési hányra mutatva.

„Norvégia, Szingapúr és Szaúd-Arábia jelentős költségvetési többlettel rendelkezik, amelyet felhalmoznak és állami vagyonalapjaikba fektetnek” – mondta Poilievre. „Carneynek nincs többlete, és ezért nincs vagyona, amit egy ilyen alapba fektethetne.”

Poilievre azt is megkérdőjelezte, miért akar Carney közpénzeket fordítani nagy infrastrukturális projektekre.

Ha egy projekt gazdasági szempontból életképes, miért kellene a kormánynak finanszíroznia?

– kérdezte Poilievre.

A kormány bejelentette, hogy az elkövetkező hónapokban konzultációkat fog folytatni az alap részleteiről.

„Történelmileg a szuverén vagyonalapok olyan eszközök, amelyekkel azok az országok rendelkeznek, amelyek jelentős bevételt termelnek állami tulajdonú eszközökből, és ez szinte mindig az olajból származó vagyon” – nyilatkozta Joseph Steinberg, a Torontói Egyetem közgazdaságtan-professzora a BBC-nek. A bevételt ezután sokszínű befektetési portfólióba fektetik be, gyakran az országon kívül, tette hozzá.

Kanada esetében Steinberg szerint úgy tűnik, hogy a pénzt inkább hazai projektekbe fektetik be. Egy másik különbség az, hogy Kanada alapjába a kanadaiak közvetlenül is befizethetnek – ez a gyakorlat más, hasonló alapokkal rendelkező országokban nem létezik.

Carney azt ígérte, a küszöbön álló tavaszi gazdasági előrejelzés „jó hírekkel” fog szolgálni, mivel az ország az iráni háború miatt felszökő olajárakból hasznot húzott.

Amikor arról kérdezték, hogy az új alap a kormány által 2017-ben létrehozott Kanadai Infrastruktúra Bank (CIB) mintájára jött-e létre, a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a CIB „hiteleket nyújt”, míg az Canada Strong Fund a magánszemélyek számára biztosított üzleti hozamra összpontosít.

A New York Times a Royal Bank of Canada két héttel ezelőtt kiadott jelentésére hívja fel a figyelmet, amely szerint 2025-ben a Kanadába irányuló külföldi befektetések összege elérte a 100 milliárd kanadai dollárt (kb. 73 milliárd USD). A bank szerint ez éles fordulatot jelent az előző évtizedhez képest, amikor több mint 1000 milliárd dollárnyi befektetési tőke távozott az országból.

„A rekordszintű tőkekiáramlás és a gyenge üzleti beruházások által jellemzett évtizedet követően Kanada egyre inkább felkelti azoknak a globális befektetőknek és vállalatoknak a figyelmét, akik a globális bizonytalanság közepette portfóliójuk átalakítására törekednek” – áll a jelentésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images