Kármán András leendő pénzügyminiszter fontos találkozón van túl

A megbeszélés során a felek részletesen áttekintették
a magyar közpénzügyi szabályozás jelenlegi helyzetét, valamint a Költségvetési Tanács aktuális és jövőbeli feladatait.
Kármán András a találkozón hangsúlyozta, hogy a leendő Tisza-kormány kiemelt fontosságúnak tartja a költségvetési folyamatok megreformálását. Céljuk, hogy a közpénzek elosztása és a költségvetés végrehajtása a jelenleginél sokkal átláthatóbbá váljon. Emellett elvárás, hogy a folyamat a közvélemény számára is egyértelműen ellenőrizhető legyen. Kiemelte: ennek eléréséhez elengedhetetlennek tartják a Költségvetési Tanács független, objektív munkáját és építő jellegű javaslatait.
A költségvetés helyzetének felmérése folyamatban van, az átadás-átvétel után derülhet ki, pontosan milyen állapotban van a büdzsé - válaszolta korábban a Portfolio érdeklődésére Magyar Péter az Országgyűlésben. A leendő miniszterelnök azt is mondta, hogy Kármán András találkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel is, aki arról tájékoztatta őt, hogy a legutóbb 5%-ra emelt hiánycél a jelen keretek között nem tartható.
Márciusban hatalmasat romlott a költségvetés helyzete, de történelmi léptékben is brutális volt az első háromhavi deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium részletes pénzforgalmi számai szerint az év harmadik hónapjában a kiadások majdnem 20%-kal ugrottak meg (év/év alapon) és a bevételi oldal képtelen volt ezzel tartani a tempót.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Videó: egy napja pusztítanak a kolosszális lángok az orosz városban – 250-en sem bírnak a tűzzel, rendkívüli állapotot hirdettek
Ukrán dróntámadás ért egy olajfinomítót.
A Ryanair vezére szerint európai légitársaságok mehetnek csődbe
Az elszálló üzemanyagárak miatt.
Megkongatta a vészharangot a nagybank: hamarosan újabb esés jöhet a tőzsdéken
Bár szerintük bele kell venni.
Bejelentette Magyar Péter: nem elég, hogy megnyitják az ügynökaktákat, a privatizációs hullámon nyerészkedőket is kivizsgálnák
Feltárnák a rendszerváltáskori "szabad rablás" haszonélvezőit.
Kimondták a horvátok: nélkülözhetetlenné vált az alig ismert, de Magyarországot is magába foglaló együttműködési blokk
Kiterjesztenék a partnerséget.
Lehangoló számok jöttek Németországból, a második világháború óta nem született ilyen kevés gyerek
A halálozások száma jelentősen meghaladta a születésekét.
Kétségbeesetten kongatják a vészharangot: több millió gyereket fenyeget éhhalál, de ez látszólag senkit sem érdekel
Több tízmillióan szorulnak humanitárius segítségre, több mint felük gyerek.
Fontos európai engedélyt kapott a Richter
A biotechnológiai portfóliót erősítik.
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt években, évtizedekben. Közülük többen a kormányváltást követően elgondolkodhatnak a haz
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.