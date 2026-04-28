Kármán András leendő pénzügyminiszter fontos találkozón van túl
Kármán András a Költségvetési Tanács elnökével, Horváth Gáborral egyeztetett a hazai közpénzügyi szabályozásról és az állami költségvetés átláthatóbbá tételéről. A találkozó fókuszában a büdzsé tervezésének és végrehajtásának nyomon követhetőbbé tétele állt. Ehhez a Tisza Párt számít a független intézmény szakmai munkájára.

A megbeszélés során a felek részletesen áttekintették

a magyar közpénzügyi szabályozás jelenlegi helyzetét, valamint a Költségvetési Tanács aktuális és jövőbeli feladatait.

Kármán András a találkozón hangsúlyozta, hogy a leendő Tisza-kormány kiemelt fontosságúnak tartja a költségvetési folyamatok megreformálását. Céljuk, hogy a közpénzek elosztása és a költségvetés végrehajtása a jelenleginél sokkal átláthatóbbá váljon. Emellett elvárás, hogy a folyamat a közvélemény számára is egyértelműen ellenőrizhető legyen. Kiemelte: ennek eléréséhez elengedhetetlennek tartják a Költségvetési Tanács független, objektív munkáját és építő jellegű javaslatait.

A költségvetés helyzetének felmérése folyamatban van, az átadás-átvétel után derülhet ki, pontosan milyen állapotban van a büdzsé - válaszolta korábban a Portfolio érdeklődésére Magyar Péter az Országgyűlésben. A leendő miniszterelnök azt is mondta, hogy Kármán András találkozott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel is, aki arról tájékoztatta őt, hogy a legutóbb 5%-ra emelt hiánycél a jelen keretek között nem tartható.

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Bejelentette Magyar Péter: nem elég, hogy megnyitják az ügynökaktákat, a privatizációs hullámon nyerészkedőket is kivizsgálnák

Lehangoló számok jöttek Németországból, a második világháború óta nem született ilyen kevés gyerek

Márciusban hatalmasat romlott a költségvetés helyzete, de történelmi léptékben is brutális volt az első háromhavi deficit. A Nemzetgazdasági Minisztérium részletes pénzforgalmi számai szerint az év harmadik hónapjában a kiadások majdnem 20%-kal ugrottak meg (év/év alapon) és a bevételi oldal képtelen volt ezzel tartani a tempót.

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
Varga Mihály szavaira erősödött a forint
Több kárt okoz, mint hasznot: egyre erősebbek a kritikák az igazságosnak tervezett adó ellen
