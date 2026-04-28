Két konferencia, egy közös cél: versenyképesebb és fenntarthatóbb agrárium

Két egymást követő nap májusban megváltoztathat mindent: 19-én és 20-án jön a Portfolio AgroFood 2026 és a Portfolio AgroFuture 2026, ahol az agrárium vezető szakértői vonulnak fel, hogy megvitassák az ágazat legégetőbb kérdéseit.
Portfolio AgroFood 2026 – amikor a gyártás, a kereskedelem és a szabályozás egyszerre mozdul
Az élelmiszeripari szereplőknek ma egyszerre kell költséget fogniuk, piacot védeniük, beruházniuk és megfelelniük egy gyorsan változó szabályozási környezetnek. Az AgroFood 2026 azt mutatja meg, hogyan lehet mindebben mégis növekedési pályát találni:
- mely fejlesztések hoznak valódi versenyelőnyt,
- milyen finanszírozási logikával érdemes nekivágni a következő éveknek, és
- hogyan lehet a kereskedelmi elvárásokhoz alkalmazkodva stabil beszállítói pozíciót építeni.
A fókusz a gyakorlati kérdéseken van: mit üzennek a fogyasztói trendek, milyen marketing- és termékstratégiák működnek, hol vannak új piaci rések (például a „mentes” termékeknél), és miért lett a kiberbiztonság az élelmiszerszektor egyik új, megkerülhetetlen kockázati terepe.
Főbb témák:
- Élelmiszeripari jövőkép, fejlesztési irányok, beruházási döntések
- Élelmiszer-kereskedelem és beszállítói együttműködések, saját márkák
- Szabályozási környezet és alkalmazkodás (adó- és piacszabályozási kérdések, adminisztráció)
- Banki finanszírozás, kockázatok, kedvezményes források és beruházási logika
- Fogyasztási trendek, marketing, piacépítés és kiberbiztonság
- „Mentes” termékek: keresleti hullámok, megfelelés, fejlesztési dilemmák
Portfolio AgroFuture 2026 – technológia, ami a termőföldön dönt el versenyeket
A mezőgazdaságban ma már nem csak az a kérdés, mennyit termelünk, hanem az is, hogyan: kevesebb erőforrással, kiszámíthatatlan időjárás mellett, szigorodó elvárásoknak megfelelve.
Az AgroFuture 2026 ezért a jövő gyakorlatáról szól:
- hogyan fordítható le a mesterséges intelligencia és a digitalizáció kézzelfogható hatékonyságnövekedésre,
- miként építhető üzembiztos precíziós működés, és
- mely technológiák adnak valós választ a vízhiányra, a klímastresszre vagy épp az inputok drágulására.
A konferencia a termelés kulcsterületeit – növénytermesztés, talaj, víz, állattenyésztés, takarmányozás – úgy köti össze a támogatási és megfelelési logikákkal, hogy a résztvevők a szabályokat ne korlátnak, hanem tervezhető keretnek lássák.
Főbb témák:
- Mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban: mire jó valójában, hol ad gyors megtérülést
- Precíziós gazdálkodás és agrárdigitalizáció, dróntechnológiák
- Vízgazdálkodás és klímaadaptáció, vízhatékonysági megoldások
- Állattenyésztés és takarmányozás: fenntartható hatékonyságnövelés
- Talajművelés, inputfelhasználás, környezetkímélő technológiák
- Szabályozási megfelelés (AÖP, AKG, öko), ellenőrzések és szankciók elkerülése
Kattintásnyira a részvétel
Egy odaút, két konferencia: regisztráljon most az Agrofood és az Agrofuture konferenciáinkra!
Címlapkép forrása: AKOS STILLER
