Kimondta a leendő miniszter, amit eddig elhallgattak a magyar kórházakról: komoly lépésre készülnek a fizetős betegek miatt

Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere egy hosszabb Facebook-bejegyzésben reagált az állami kórházakban működő fizetős, úgynevezett VIP-ellátások kérdésére. Ennek apropóját részben az adta, hogy a hvg.hu-n megjelent egy interjú a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatójával, Ficzere Andreával.

A leendő miniszter szerint különösen problémás, ha egy állami intézmény fizetős részlegéhez külső közvetítők, tanácsadók vagy üzleti szereplők kapcsolódnak. Ez nemcsak összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel – például, hogy milyen alapon és milyen jutalékért szerveznek betegeket –, hanem azt is eredményezheti, hogy

a betegút piaci termékké válik, ahol különböző szereplők osztoznak a bevételeken.

Emellett szerinte az a látszat is kialakulhat, hogy a közintézményi kapacitásokhoz üzleti vagy akár politikai kapcsolatokon keresztül lehet könnyebben hozzáférni.

Hegedűs hangsúlyozta: az ilyen konstrukciók megítélésében nem kizárólag az számít, történt-e jogsértés. Legalább ennyire fontos, hogy a működés átlátható, ellenőrizhető és közbizalmi szempontból védhető legyen. Kiemelte, hogy egy állami kórház fizetős szolgáltatásainak minden lényeges elemét – az árakat, a kapacitásokat, a résztvevőket, a bevételeket és azok felhasználását – nyilvánossá vagy legalább ellenőrizhetővé kellene tenni. Ha ezek az információk csak utólag, vizsgálatok vagy politikai viták nyomán derülnek ki, az önmagában is rombolja a bizalmat, még akkor is, ha jogsértést nem állapítanak meg.

A politikus különválasztotta a jogi, pénzügyi és etikai dimenziókat. Mint írta, egy rendszer lehet formálisan szabályos, a szerződések és elszámolások rendben lehetnek, mégis felmerülhet, hogy etikailag nem elfogadható vagy igazságtalan. Az állami egészségügyben ugyanis nem elegendő a jogszerű működés: az is kérdés, hogy a modell megfelel-e az egyenlő hozzáférés és a szükségletalapú ellátás elvének.

A fizetős kórházi részlegek egyszerre jelentenek megoldást és tünetet

Rövid távon bevételt hozhatnak, hozzájárulhatnak a dolgozók megtartásához és az eszközpark fejlesztéséhez, miközben gyorsabb ellátást kínálnak egyes betegeknek. Ugyanakkor azt is jelzik, hogy

a közfinanszírozott rendszer önmagában nem képes megfelelően finanszírozni a működést, ezért piaci megoldásokkal próbálja fenntartani magát.

Hegedűs szerint veszélyes, ha ezt sikertörténetként mutatják be, mert elfedheti a rendszer strukturális problémáit és hozzájárulhat a kétsebességes ellátás kialakulásához.

A bejegyzés kitér egy nemzetközi példára is: a British Medical Journal egyik cikkére hivatkozva azt írta, hogy az angliai tapasztalatok szerint a közfinanszírozott ellátás válsága idején a kórházi magánellátás térnyerése nem semleges bevételi forrás, hanem komoly igazságossági és kapacitáselosztási kérdéseket vet fel, különösen akkor, ha nem bizonyítható, hogy a fizetős betegek ellátása nem a közfinanszírozott betegek rovására történik.

Hegedűs Zsolt közölte:

a felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami ellátás együttélésének szabályait.

Ennek keretében szakmai, etikai és gazdasági szempontból is áttekintik az állami kórházakban működő fizetős ellátásokat, különös tekintettel a várólisták alakulására, a közfinanszírozott kapacitások védelmére, az átlátható költségelszámolásra és az összeférhetetlenségi kockázatok kezelésére.

