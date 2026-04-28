Kimondta a leendő miniszter, amit eddig elhallgattak a magyar kórházakról: komoly lépésre készülnek a fizetős betegek miatt

A leendő miniszter szerint különösen problémás, ha egy állami intézmény fizetős részlegéhez külső közvetítők, tanácsadók vagy üzleti szereplők kapcsolódnak. Ez nemcsak összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel – például, hogy milyen alapon és milyen jutalékért szerveznek betegeket –, hanem azt is eredményezheti, hogy
a betegút piaci termékké válik, ahol különböző szereplők osztoznak a bevételeken.
Emellett szerinte az a látszat is kialakulhat, hogy a közintézményi kapacitásokhoz üzleti vagy akár politikai kapcsolatokon keresztül lehet könnyebben hozzáférni.
Hegedűs hangsúlyozta: az ilyen konstrukciók megítélésében nem kizárólag az számít, történt-e jogsértés. Legalább ennyire fontos, hogy a működés átlátható, ellenőrizhető és közbizalmi szempontból védhető legyen. Kiemelte, hogy egy állami kórház fizetős szolgáltatásainak minden lényeges elemét – az árakat, a kapacitásokat, a résztvevőket, a bevételeket és azok felhasználását – nyilvánossá vagy legalább ellenőrizhetővé kellene tenni. Ha ezek az információk csak utólag, vizsgálatok vagy politikai viták nyomán derülnek ki, az önmagában is rombolja a bizalmat, még akkor is, ha jogsértést nem állapítanak meg.
A politikus különválasztotta a jogi, pénzügyi és etikai dimenziókat. Mint írta, egy rendszer lehet formálisan szabályos, a szerződések és elszámolások rendben lehetnek, mégis felmerülhet, hogy etikailag nem elfogadható vagy igazságtalan. Az állami egészségügyben ugyanis nem elegendő a jogszerű működés: az is kérdés, hogy a modell megfelel-e az egyenlő hozzáférés és a szükségletalapú ellátás elvének.
A fizetős kórházi részlegek egyszerre jelentenek megoldást és tünetet
Rövid távon bevételt hozhatnak, hozzájárulhatnak a dolgozók megtartásához és az eszközpark fejlesztéséhez, miközben gyorsabb ellátást kínálnak egyes betegeknek. Ugyanakkor azt is jelzik, hogy
a közfinanszírozott rendszer önmagában nem képes megfelelően finanszírozni a működést, ezért piaci megoldásokkal próbálja fenntartani magát.
Hegedűs szerint veszélyes, ha ezt sikertörténetként mutatják be, mert elfedheti a rendszer strukturális problémáit és hozzájárulhat a kétsebességes ellátás kialakulásához.
A bejegyzés kitér egy nemzetközi példára is: a British Medical Journal egyik cikkére hivatkozva azt írta, hogy az angliai tapasztalatok szerint a közfinanszírozott ellátás válsága idején a kórházi magánellátás térnyerése nem semleges bevételi forrás, hanem komoly igazságossági és kapacitáselosztási kérdéseket vet fel, különösen akkor, ha nem bizonyítható, hogy a fizetős betegek ellátása nem a közfinanszírozott betegek rovására történik.
Hegedűs Zsolt közölte:
a felálló egészségügyi minisztérium felülvizsgálja a magán- és állami ellátás együttélésének szabályait.
Ennek keretében szakmai, etikai és gazdasági szempontból is áttekintik az állami kórházakban működő fizetős ellátásokat, különös tekintettel a várólisták alakulására, a közfinanszírozott kapacitások védelmére, az átlátható költségelszámolásra és az összeférhetetlenségi kockázatok kezelésére.
Olaj a tűzre: már így is katasztrofális a helyzet az orosz finomítónál, erre most újabb csapást szenvedett el
Megint akcióztak az ukrán drónok.
Gyanús mozgolódás: kínai hadihajók tűntek fel a feszült térségben
Tajvan hajókat és repülőgépeket küldött utánuk.
Az életbiztosítók ellen fordultak a befektetők, messzire mutatnak a piaci spekulációk
Túlzóak az aggodalmak a magánhitel-kitettségek körül?
Itt az ország, ahol térdre kényszerítik a Facebookot, a Google-t és a TikTokot!
Fizessenek a hírekért vagy jön az adó.
Dubajból induló szuperjacht kelt át a lezárt Hormuzi-szoroson, nem is akárkié
Irán kivételt tesz az orosz hajókkal.
Él még Irán legfőbb vezetője? – Marco Rubio elmondta, mit tudnak erről
Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már felét elvesztette.
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Fajsúlyos intézkedésnek ígérkezik.
Új iráni békejavaslat fekszik Trump asztalán, de egyelőre nem tudni, mik a közel-keleti hatalom újabb követelései
Tanácsadókkal vitatta meg az elnök.
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?