Lehangoló számok jöttek Németországból, a második világháború óta nem született ilyen kevés gyerek

A halálozások száma (mintegy 1,01 millió) 352 ezerrel haladta meg a születésekét (mintegy 654 300). Egy év alatt a születések száma 3,4 százalékkal csökkent.
Ez már a negyedik egymás követő év, amikor csökkent a születések száma Németországban, amely 1946 óta tavaly volt a legalacsonyabb
- áll a wiesbadeni székhelyű hivatal közleményében.
A jelenség oka, hogy az 1990-es években, az NSZK és az NDK újraegyesítése után született, kevésbé népes nemzedékek a harmincas éveikbe léptek, amikor a gyermekvállalásról szokás dönteni, valamint az, hogy 2022 óta csökken a termékenységi arányszám. Ez a csökkenés az ország keleti részében, az egykor NDK tartományaiban 4,5 százalékos, míg az ország nyugati tartományaiban 3,2 százalékos - írták.
Az egyetlen német tartomány, ahol nőtt a születések száma, Hamburg, ott 0,5 százalékkal több csecsemő jött világra. A jelenség része a német társadalom régóta tartó elöregedési tendenciájának. Az ebből adódó munkaerőhiány már több ágazatban fékezi a növekedést.
Az Európai Unión belül Németországban él a legidősebb aktív korosztály: februárban közzétett adatok szerint az ország dolgozóinak negyede 55 és 64 év közötti volt.
Németországban a születések számának emelkedése csak "a születési arányszám növekedése és legalább mérsékelt bevándorlás révén" volna lehetséges - írta a statisztikai hivatal.
