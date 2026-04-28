Megadta magát a legendás üzletlánc: több mint száz boltjuk zár be végleg az Egyesült Királyságban és Írországban

A csődgondnoki feladatokat ellátó Kroll április 27-én jelentette be a 154 önálló üzlet végleges bezárását. A lánc 350, más áruházakban működő standja egyelőre tovább üzemel. A Claire's jellegzetes, lila homlokzatú boltjai évtizedeken át a brit bevásárlóutcák meghatározó elemei voltak. A hálózat a színes ékszereivel, karkötőivel és füllyukasztó szolgáltatásaival elsősorban a tinédzser korosztályt célozta meg.

A csőd hátterében egyrészt az olcsó online versenytársak, például a Shein és a Temu térhódítása, másrészt a vásárlói ízlés átalakulása áll.

Priya Raj divatszakértő a BBC-nek elmondta, hogy a mai fiatalok már a közösségi médiából merítenek vásárlási inspirációt, nem pedig a helyi bevásárlóutcák kínálatából. Az ízlésük emellett a letisztult, minimalista ékszerek felé tolódott el, ami rendkívül távol áll a Claire's kínálatára jellemző giccses és játékos stílustól.

A Claire's anyavállalata, a Modella Capital már januárban közölte, hogy a "riasztóan gyenge" karácsonyi forgalom sebezhetővé tette a vállalatot. A cég a nehézségek okai között említette a brit kormány munkaadói terheket növelő intézkedéseit is, köztük a megemelt társadalombiztosítási járulékot.

Az online szereplők mellett a hagyományos kiskereskedelmi versenytársak is jelentősen szűkítették a Claire's mozgásterét. Catherine Shuttleworth kiskereskedelmi elemző szerint a Primark és a Superdrug ár-érték arányban is komoly konkurenciát jelent. Ezenkívül a fiatalok költési szokásai is megváltoztak: manapság egyre többet költenek desszertekre, kávéra, matchára és buborékteára.

A Claire's amerikai leányvállalata szintén hasonló gondokkal küzd. A cég a 2018-as csődeljárást követően 2025-ben már másodszor kért csődvédelmet az Egyesült Államokban.

Címlapkép forrása: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images