Megjött a döntés: rengeteg magyar vásárlónak fizet kártérítést a Temu

Emellett egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta a cég. A Temut üzemeltető vállalkozás az eljárás során végig együttműködött a GVH-val, lemondott a jogorvoslati jogáról, illetve több kifogásolt kereskedelmi gyakorlat alkalmazásával már az eljárás során felhagyott - tette hozzá a GVH.
A hivatal 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A gyanú szerint a Temut működtető vállalkozás tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat.
A GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője valótlanul keltette árcsökkentés benyomását, nem tudta igazolni az
"akár 95 százalék" (vagy magasabb)
mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetők. Olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyekre árkedvezmény valójában nem volt elérhető, olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék és megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat is alkalmazott - sorolta a közlemény.
A Temut működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, és azt is, hogy 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban. Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat. Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a központi költségvetésbe.
A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét. A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell teljes körűen végrehajtania, amit a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd - közölték.
