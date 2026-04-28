Megszólalt a rendőrség a vagyonmenekítéssel kapcsolatban

A rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást egy sajtóban is nagy port kavart, feltételezett vagyonmenekítési ügyben. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen nyomoz. A hatóság más lehetséges bűncselekményeket is vizsgál, és szükség esetén azonnal blokkolja a gyanús pénzügyi tranzakciókat.

A hatóság a saját információira támaszkodva előkészítő eljárást is folytat az ügyben. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy a nyomozás részletei egyelőre nem nyilvánosak. Bizonyos, akár alapvetőnek tűnő információk megosztása is veszélyeztethetné az eljárás eredményességét. A sikeres felderítés érdeke ugyanis jelenleg megelőzi a közvélemény tájékoztatását.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy szigorúan a jogszabályoknak megfelelően jár el.

Haladéktalanul zárolják azokat a pénzösszegeket és vagyonmozgásokat, amelyeknél konkrét adat vagy megalapozott gyanú utal a visszaélésre.

Ugyanakkor a törvényes gazdasági tevékenység lehetőségét még a gyanúba keveredett érintettek számára is biztosítaniuk kell.

A hatóság arra kéri az állampolgárokat, hogy tegyenek bejelentést, ha bűncselekményt vagy annak gyanúját észlelik. Ez vonatkozik a jelenlegi és bármilyen más ügyre is. Fontos, hogy a bejelentést a lehető leghamarabb, a legpontosabb részletek megadásával tegyék meg.

