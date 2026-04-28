Mi jelent valódi versenyelőnyt a turbulens energiapiacon? Május 6-án kiderül, csatlakozz te is!

A nap egyik nyitó üzenete rögtön stratégiai szinten érkezik:
AZ ENERGIAVÁLSÁG KEZELÉSE NEMZETKÖZI SZINTEN DŐL EL, DE A HATÁSAI VÁLLALATI SZINTEN CSAPÓDNAK LE.
Az európai energiapolitika aktuális dilemmáiról és irányairól Hujber András, az Európai Bizottság DG ENER főigazgatóságának munkatársa fog beszélni.
A makroszint után a fókusz gyorsan a vállalatokra kerül:
AZ ENERGIAPIACI TURBULENCIA NEM ÁTMENETI ZAJ, HANEM ÚJ ALAPÁLLAPOT.
A délelőtti panelben erről is beszél Orbán Gábor, aki közelről tapasztalja meg mindennap a hazai és regionális piac működését. A diskurzus középpontjában az áll, hogy milyen stratégiát érdemes kialakítani a vállalatoknak egy bizonytalan környezetben.
A program egyik visszatérő eleme az energiatárolás, de nem technológiai, hanem üzleti nézőpontból:
AZ ENERGIATÁROLÁS ÉRTÉKE NEM ÖNMAGÁBAN, HANEM A RENDSZERSZINTŰ INTEGRÁCIÓBAN JELENIK MEG.
Ezt a szemléletet erősíti a panelbeszélgetés is, ahol Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke osztja meg tapasztalatait a hazai és nemzetközi trendekről, valamint a kolokációs lehetőségekről.
A délutáni blokk konkrét vállalati példákkal mélyíti a képet:
A STRATÉGIA AKKOR ÉR VALAMIT, HA OPERATÍV SZINTEN IS MŰKÖDIK.
Ennek mentén mutatja be az energiamenedzsment gyakorlati kihívásait és megoldásait Kovács Kristóf, az ALDI Magyarország részéről.
A szabályozási környezet sem marad ki:
AZ EKR NEMCSAK KÖTELEZETTSÉG, HANEM POTENCIÁLIS ÜZLETI ESZKÖZ IS.
Az elmúlt egy év tapasztalatait értékeli Pap Gabriella, különös tekintettel a vállalati alkalmazkodási stratégiákra.
A nap végére a fókusz a finanszírozásra helyeződik:
BERUHÁZÁS NINCS FINANSZÍROZHATÓ MODELL NÉLKÜL.
A finanszírozási környezet jelenlegi helyzetét és kilátásait elemzi Nagy Eszter, az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke, külön kitérve arra, hogy milyen elvárásokat támasztanak ma a bankok és befektetők az energetikai projektekkel szemben.
És ami legalább ilyen fontos: az eseményen nem csak izgalmas előadások és beszélgetések lesznek, hanem
kíváló alkalmat biztosít a kapcsolati tőke építésére is
- ha felkeltettük az érdeklődésed, itt tudsz regisztrálni:
