Mi jelent valódi versenyelőnyt a turbulens energiapiacon? Május 6-án kiderül, csatlakozz te is!

A nap egyik nyitó üzenete rögtön stratégiai szinten érkezik:

AZ ENERGIAVÁLSÁG KEZELÉSE NEMZETKÖZI SZINTEN DŐL EL, DE A HATÁSAI VÁLLALATI SZINTEN CSAPÓDNAK LE.

Az európai energiapolitika aktuális dilemmáiról és irányairól Hujber András, az Európai Bizottság DG ENER főigazgatóságának munkatársa fog beszélni.

Hujber András Európai Bizottság DG ENER Főigazgatósága, osztályvezető-helyettes A vezetői csapat tagjaként András egy munkacsoportot vezet az Európai Bizottság DG ENER főigazgatóságán. A tagállamokkal és az Energia Közösséggel együttműködve válsághelyzetekre vonatkozó sürgősségi … Tovább

A makroszint után a fókusz gyorsan a vállalatokra kerül:

AZ ENERGIAPIACI TURBULENCIA NEM ÁTMENETI ZAJ, HANEM ÚJ ALAPÁLLAPOT.

A délelőtti panelben erről is beszél Orbán Gábor, aki közelről tapasztalja meg mindennap a hazai és regionális piac működését. A diskurzus középpontjában az áll, hogy milyen stratégiát érdemes kialakítani a vállalatoknak egy bizonytalan környezetben.

Orbán Gábor MVM ONEnergy, vezérigazgató Orbán Gábor több mint másfél évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik az energetikai szektorban. Energetikai pályafutását az EMFESZ kereskedelmi vezetőjeként kezdte, majd irányította a vállalat le … Tovább

A program egyik visszatérő eleme az energiatárolás, de nem technológiai, hanem üzleti nézőpontból:

AZ ENERGIATÁROLÁS ÉRTÉKE NEM ÖNMAGÁBAN, HANEM A RENDSZERSZINTŰ INTEGRÁCIÓBAN JELENIK MEG.

Ezt a szemléletet erősíti a panelbeszélgetés is, ahol Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke osztja meg tapasztalatait a hazai és nemzetközi trendekről, valamint a kolokációs lehetőségekről.

Novák Csaba Magyar Megújuló Energia Szövetség, elnök Dr. Novák Csaba a körforgásos gazdálkodás különböző szegmenseiben szolgáltató ICONIC Group alapítója és ügyvezetője, egyúttal a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke. Több mint 15 éve aktív résztve … Tovább

A délutáni blokk konkrét vállalati példákkal mélyíti a képet:

A STRATÉGIA AKKOR ÉR VALAMIT, HA OPERATÍV SZINTEN IS MŰKÖDIK.

Ennek mentén mutatja be az energiamenedzsment gyakorlati kihívásait és megoldásait Kovács Kristóf, az ALDI Magyarország részéről.

Kovács Kristóf ALDI Magyarország, energetikai menedzser Kovács Kristóf jelenleg az ALDI Magyarország energetikai menedzsere. Villamosmérnök és mérnök-közgazdász, diplomáit a BME-n és a BGE-n szerezte. 2016-ban az MVM Zrt-ben kezdte meg energetikai pályafut … Tovább

A szabályozási környezet sem marad ki:

AZ EKR NEMCSAK KÖTELEZETTSÉG, HANEM POTENCIÁLIS ÜZLETI ESZKÖZ IS.

Az elmúlt egy év tapasztalatait értékeli Pap Gabriella, különös tekintettel a vállalati alkalmazkodási stratégiákra.

Pap Gabriella Audax Renewables, ügyvezető igazgató Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező energetikai tanácsadó, projektmenedzser és managing partner, aki a villamosenergia- és földgázpiac teljes értékláncában szerzett átfogó gyakorlatot. … Tovább

A nap végére a fókusz a finanszírozásra helyeződik:

BERUHÁZÁS NINCS FINANSZÍROZHATÓ MODELL NÉLKÜL.

A finanszírozási környezet jelenlegi helyzetét és kilátásait elemzi Nagy Eszter, az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke, külön kitérve arra, hogy milyen elvárásokat támasztanak ma a bankok és befektetők az energetikai projektekkel szemben.

Nagy Eszter Electron Holding, MMESZ Finanszírozási Bizottság, finanszírozási igazgató, elnök Több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban. Pályafutásának jelentős részét a K&H Banknál töltötte, ahol hosszú időn keresztül a strukturált finanszírozási és projektfinans … Tovább

