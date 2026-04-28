Milliókat bukhatnak a magánnyugdíjpénztárak tagjai, ha elvétik ezt a fontos lépést az utolsó pillanatban

Ha egy nyugdíjba vonuló magánnyugdíjpénztári tag visszalép a magánnyugdíjpénztárból (manyup) az állami nyugdíjrendszerbe,
akkor az állami nyugdíját úgy kell kiszámítani, mintha soha nem lett volna manyup-tag,
vagyis nem kell alkalmazni a manyup-tag állami nyugdíját csökkentő nyugdíjszorzót – írja keddi hírlevelében Farkas András Nyugdíjguru. A visszalépés eredményeként a rendszer úgy tekint az érintett személyre, mintha folyamatosan az állami nyugdíjkasszába fizette volna a teljes nyugdíjjárulékot (jelenleg tb-járulékot).
Farkas szerint ezáltal az érintett személyt nem éri semmilyen veszteség az állami nyugdíja tekintetében – ráadásul visszalépés esetén megilleti a visszalépő tag juttatása is, ami lényegében a reálhozam összegét jelenti: ezt ténylegesen folyósítják a visszalépő tagnak.
Ha az érintett nyugdíjba vonuló nem lép vissza az állami nyugdíjrendszerbe, akkor az állami nyugdíját csökkenteni kell az említett szorzóval, míg a manyup-tól pénztári járadékot igényelhet.
A manyup-tag állami nyugdíját csökkentő nyugdíjszorzó képlete azt fejezi ki, hogy az érintett manyup-tag a biztosítotti jogviszonyának
- 2010. szeptember 30-áig terjedő időszakára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszertől a nyugellátásának 75%-ára lesz jogosult (mivel az állami nyugdíjrendszerbe 2010. szeptember 30-áig csak a kötelező nyugdíjjárulék kisebb részét fizette, a nagyobb rész a manyup-ot illette meg),
- az ezt követő időszakára a 100%-ára.
Egy jól megjegyezhető ökölszabály szerint
ha a pénztári járadéka összegének 5-szörösét meghaladná az állami nyugdíja, akkor érdemes inkább visszalépnie a társadalombiztosítási rendszerbe
– írja Farkas András. A Nyugdíjguru úgy kalkulál: a magánnyugdíjpénztárban való maradás mellett csak akkor érdemes dönteni, ha a pénztár által az állami nyugdíj megállapítási kezdőnapjára pontosan kiszámolt pénztári járadék összege nagyobb, mint az állami nyugdíjból a magánnyugdíjpénztári tagságra tekintettel kieső nyugdíjrész.
A pénztári járadék számítása során az egyéni számla egyenlegét el kell osztani a pénztártag várható további élettartama hónapjainak számával. A pénztárnak a járadék pontos összegét közölnie kell a nyugdíjba vonuló tagjával – figyelmeztet Farkas.
A Nyugdíjguru arra is felhívja a figyelmet:
pénztári járadékot jelenleg kizárólag a Horizont tud fizetni; ha valaki a Budapest manyup tagja, és nem kíván visszalépni az állami nyugdíjrendszerbe, akkor először át kell lépnie a Horizontba.
Farkas András egyértelműsíti: a magánnyugdíjpénztár a kötelező nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett kötelező nyugdíjrendszer egyik pillére, nem pedig önkéntes nyugdíjpillér (ez utóbbi például az önkéntes nyugdíjpénztár). Ezért nem jogosít az állami nyugdíjat meghaladó plusz ellátásra visszalépés esetén – pontosan azt a nyugdíjat kapja a visszalépő is, mint az, aki nem volt soha manyup-tag.
Ha viszont nem lép vissza a tag, akkor az állami nyugdíját nyilvánvalóan csökkenteni kell, hiszen 2010. szeptember 30-áig sokkal kevesebb nyugdíjjárulékot fizetett az állami nyugdíjrendszerbe, mint az, aki nem volt manyup-tag.
