Nagy változás jön a budapesti parkolásban
Átalakítják a parkolási rendet a budapesti Nagykörúton. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon úgynevezett villámparkolókat hoznak létre, ahol legfeljebb fél órát lehet majd várakozni. A változtatás célja, hogy a gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni - tudósított a HVG.

Az intézkedés elsősorban nem a parkolóhelyek felszámolását, hanem a meglévők átalakítását jelenti. A jelenleg elérhető, nagyjából 330 várakozóhely egy részét vonják be a rövid távú parkolási rendszerbe. Ezzel párhuzamosan növelik a rakodóhelyek és a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolók számát. Emellett külön helyeket jelölnek ki az autómegosztó szolgáltatások járműveinek is - írja a vezess.hu.

Noha bizonyos útszakaszokon új parkolóhelyeket létesítenek ott, ahol korábban tilos volt megállni, a férőhelyek végleges száma még nem dőlt el. A terveket a lakossági visszajelzések alapján folyamatosan finomítják. Így az is előfordulhat, hogy az átalakítások lezárultával összességében kevesebb parkolóhely marad a Nagykörúton.

A tapasztalatok szerint a belvárosi parkolási problémákat nem az új parkolóházak építése oldja meg.

A fő gondot az jelenti, hogy a parkolóházak díjaihoz képest az utcai parkolás sokszor túlságosan olcsó.

Emiatt a legtöbben továbbra is a közterületeken hagyják a járműveiket, miközben a drágább fedett parkolók gyakran kihasználatlanul állnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

