Nagy változás jön a budapesti parkolásban

Az intézkedés elsősorban nem a parkolóhelyek felszámolását, hanem a meglévők átalakítását jelenti. A jelenleg elérhető, nagyjából 330 várakozóhely egy részét vonják be a rövid távú parkolási rendszerbe. Ezzel párhuzamosan növelik a rakodóhelyek és a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolók számát. Emellett külön helyeket jelölnek ki az autómegosztó szolgáltatások járműveinek is - írja a vezess.hu.

Noha bizonyos útszakaszokon új parkolóhelyeket létesítenek ott, ahol korábban tilos volt megállni, a férőhelyek végleges száma még nem dőlt el. A terveket a lakossági visszajelzések alapján folyamatosan finomítják. Így az is előfordulhat, hogy az átalakítások lezárultával összességében kevesebb parkolóhely marad a Nagykörúton.

A tapasztalatok szerint a belvárosi parkolási problémákat nem az új parkolóházak építése oldja meg.

A fő gondot az jelenti, hogy a parkolóházak díjaihoz képest az utcai parkolás sokszor túlságosan olcsó.

Emiatt a legtöbben továbbra is a közterületeken hagyják a járműveiket, miközben a drágább fedett parkolók gyakran kihasználatlanul állnak.

