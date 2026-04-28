Orbán Viktor: a Fidesz kampánya a szeretet volt

A Polgárok Háza előtt nyilatkozó Orbán Viktor elmondta, hogy a mostani ülés az alapos elemzésről szól.

Hamarosan az is kiderül, hogy ő marad-e a Fidesz elnöke.

Jövőjével és megélhetésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy erről majd csak májusban hoz döntést. Bár parlamenti mandátumát visszaadta, hangsúlyozta, hogy sosem futamodott meg. Ezt a lépést azzal indokolta, hogy a politikusok ugyan megküzdöttek a parlamenti helyekért, de be kellett látniuk, hogy a mandátumok a közösséget illetik meg. A vereség ellenére úgy véli, hogy továbbra is a Fidesz közössége a legegységesebb az országban.

A győztes Tisza Pártról szólva a távozó kormányfő kijelentette: ellenfelük sikeres, hatékony, de gyűlöletkeltő kampányt folytatott. Ezzel szemben a Fidesz szerinte a szeretetre épített. A Hatvanpusztát és Mészáros Lőrinc vagyonát firtató kérdéseket röviden hárította el. Úgy vélte, hogy

ezeket a tulajdonosoknak kell feltenni.

A választmányi ülés előtt nyilatkozó fideszes politikusok szavaiból egyértelmű önkritika rajzolódott ki. Kubatov Gábor pártigazgató és Deutsch Tamás is elismerte, hogy a vereségben mindenkinek megvan a személyes felelőssége, így Orbán Viktornak is. Deutsch hangsúlyozta, hogy téved, aki fideszesként nem ismeri el a hibáit. Hozzátette: a leköszönő miniszterelnök szavakban és tettekben is vállalja a felelősséget. Radics Béla eközben arról beszélt, hogy az új frakció egy tapasztalt, egyensúlyt teremtő és ütőképes csapat lesz.

A választmányi üléssel egy időben a parlamentbe jutott pártok harmadszor is egyeztettek az Országgyűlés tisztségviselőiről a május 9-i alakuló ülés előtt. A Tisza Párt elzárkózott attól, hogy Szijjártó Péter legyen az Országgyűlés alelnöke. Ezt Orbán Viktor kifogásolta, és a legeredményesebb külügyminiszternek nevezte őt. Az elutasítás után Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Fidesz végül Vitályos Eszter volt kormányszóvivőt jelöli a posztra. Reményeik szerint az ő személyét mindenki el tudja majd fogadni.

A Fidesz és a KDNP új, immár ellenzéki frakciója már hétfőn megalakult. A 199 fős parlamentben a pártszövetség 52 helyet szerzett az április 12-i választáson. A 44 fős fideszes képviselőcsoportot Gulyás Gergely, a 8 fős KDNP-s frakciót pedig Rétvári Bence vezeti. Bár több régi, meghatározó politikus távozik az Országgyűlésből, eldőlt, hogy mások mellett Szijjártó Péter és Lázár János is beül az ellenzéki padsorokba.

