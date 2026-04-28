Orbán Viktor felajánlotta lemondását
Orbán Viktor felajánlotta lemondását

A kedd délelőtti választmányi ülésen Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz elnöki posztjáról, de ezt a testület nem fogadta el. A Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás után a Fidesz megkezdte a vereség okainak értékelését és a párt újjászervezését. A folytatásról és a pártelnök személyéről a június 13-i kongresszuson döntenek véglegesen - írta meg a Telex.

A zárt ajtók mögött zajló tanácskozást követően Bánki Erik megerősítette, hogy az elnökség visszautasította Orbán Viktor lemondását.

Személyi kérdésekben így egyelőre nem született döntés.

Deutsch Tamás elmondása szerint tartalmas vita zajlott. Ennek során a miniszterelnök jelezte: ha töretlen a bizalom, a nyár eleji kongresszuson ismét vállalja a párt vezetését. A rendezvényig helyi szinten folytatódnak az egyeztetések. Az eddigi tanulságokról a Fidesz hamarosan egy írásos gyorselemzést juttat el a sajtónak.

A kormánypárt vezető politikusai kivétel nélkül elismerték, hogy felelősséget kell vállalniuk a választási kudarcért. Kövér László jelezte, hogy

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

a megbeszélésen számos hibát azonosítottak, bár ezeket konkrétan nem részletezte.

Kubatov Gábor és Deutsch Tamás egyaránt hangsúlyozta a közös és az egyéni felelősség fontosságát. Ebbe beleértik a sajátjukat és Orbán Viktorét is. Deutsch úgy fogalmazott: téved, aki fideszesként azt állítja, hogy nem hibáztak. Hozzátette, a pártelnök szavakban és tettekben is vállalja a felelősséget a történtekért.

Ennek a folyamatnak a része, hogy a leköszönő miniszterelnök a napokban bejelentette: 36 év után nem ül be a parlamentbe, és visszaadja listán szerzett mandátumát. Orbán Viktor az ülés előtt ezt komoly személyes áldozatnak nevezte. Kiemelte azonban: be kellett látniuk, hogy a mandátum a közösséget illeti meg. Leszögezte ugyanakkor, hogy a párt továbbra is egységes, ő pedig nem futamodik meg a feladatok elől.

