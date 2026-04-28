Orosz kikötőkbe irányítja Kazahsztán az eredetileg Németországba szánt nyersolajat
MTI
Kazahsztán orosz kikötőkbe irányítja át azt a nyersolajat, amelyet korábban Németországba juttatott el a Barátság vezetéken keresztül a Schwedtben található finomítóba - közölte a kazah energiaügyi minisztérium kedden.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Kazahsztán 2,1 millió tonna olajat szállított Németországnak tavaly a Barátság vezetéken keresztül, az idei év első negyedévében pedig 730 ezer tonnát. A szállítmányok a schwedti finomító ellátását biztosították, amely Berlin fő üzemanyag-forrása, és amelynek irányítását a német kormány átvette az orosz többségi tulajdonos Rosznyeftytől az ukrajnai háború kitörését követően.

Ezek a szállítmányok a német finomító nyersolaj-szükségletének 17 százalékát tették ki.

A kazah minisztérium most arról számolt be, hogy májusban mintegy 160 ezer tonna nyersolajat a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri termináljára, 100 ezer tonnát pedig a balti-tengeri Uszty-Lugába szállítanak.

Jerlan Akkenzsenov kazahsztáni energiaügyi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy májustól ideiglenesen leáll a kazah olajszállítás Oroszországon és Fehéroroszországon át Németországba. Jelezte, hogy a Németországba irányuló nyersolajszállítás leállítását valószínűleg az ukrán dróncsapások okozták, azonban részleteket nem közölt.

Váratlan fordulat a győri lakáskassza-ügyben: kiszálltak a nyomozók a polgármesteri hivatalhoz

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Gazdasági áttörés Kelet-Magyarországon? Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a dróncsapásokat Oroszország energetikai infrastruktúrája ellen, beleértve az olajexportáló kikötőket is.

Igor Juskov, az orosz kormány által működtetett Pénzügyi Egyetem elemzője szerint Oroszország kikötőinek biztonsága Európa érdekeit is szolgálja.

Ha Európa nem tud hatást gyakorolni Ukrajnára, és az orosz exportterminálok elleni támadások folytatódnak, a világ azt kockáztatja, hogy nemcsak az orosz olaj egy részét, hanem a kazah olajat is elveszíti, ami az árak emelkedéséhez fog vezetni

– vélekedett.

Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
