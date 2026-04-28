Súlyos bérszakadék: alig nő a melósok bére, óriási az elégedetlenség

Már minden régióban 2000 forint felett az órabér
A földrajzi bontás azt mutatja, hogy az átlagos fizikai órabér 2026 első hónapjaira immár minden régióban átlépte a 2000 forintos küszöböt, jellemzően a 2200-2600 forintos sávban mozogva. Lefelé Észak-Magyarország (2020 Ft) és a Dél-Dunántúl (2110 Ft) átlagai térnek el kissé, ugyanakkor Közép-Magyarországon és a fővárosban ez az érték már elérte a 3200 forintot is.
A várakozásoknak megfelelően az év elején tovább lassult a bérnövekedés üteme: míg egy éve ilyenkor 9,1 százalékos emelkedést mutattunk ki a fizikai dolgozók körében, ez mostanra 6,2 százalékra csökkent
– mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.
"Bár az alacsony infláció mellett ez még mindig 4 százalék feletti reálbérnövekedést jelent, a korábbi nagyobb emelésekhez szokott munkavállalók 64 százaléka elégedetlen ezzel mértékkel. Ennek ellenére a gazdaság szignifikáns élénkülése előtt nem várható, hogy a munkáltatók ennél dinamikusabb bérfejlesztést tudnának finanszírozni.”
Van, ahol nagyobbat nő a fizetés
Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 hazai vállalat mintegy ezer középvezetőjének a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2026 első negyedévében átlagosan 8,9 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.
Az előző évekkel ellentétben - amikor a jelentősen magasabb inflációs környezetben a cégek többsége igyekezett az árindexet év közbeni béremelésekkel is lekövetni – jelenleg inkább az jellemző, hogy a cégek csupán éves szinten, jellemzően az év elején korrigálják a béreket.
Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője hozzátette: „Az év elejétől immár nem csak a nemzetközi vállalatok, de a hazai nagy- és középvállalatok körében is kiemelt figyelmet kap a küszöbön álló bértranszparencia-elvárásoknak való megfelelés. Ez a bérsávok áttekintését, rendezését, illetve az azonos feladatkörben dolgozók körében a nemek között fennálló esetleges bérdifferenciák rendezését is magával hozza. Számos cégnél az idei bérkorrekciókba már ezeket az elemeket is beépíthették, ami kisebb egyszeri lökést adhatott a növekedési ütemnek.”
