Több kárt okoz, mint hasznot: egyre erősebbek a kritikák az igazságosnak tervezett adó ellen

A globális minimumadó sok vállalat számára nem jelent tényleges adófizetési kötelezettséget, miközben jelentős adminisztratív terhet ró rájuk – mondja Sánta Miklós, az EY adótanácsadói üzletágának partnere. Míg szerinte az ügyfelek mintegy 85 százaléka egyáltalán nem fizet kiegészítő adót, addig a rendszer bonyolultsága és költségei egyre komolyabb problémát jelentenek. Craig A. Hillier, az EY globális nemzetközi adó- és tranzakciós szolgáltatások vezetője ezzel párhuzamosan azt állítja, hogy a „globális” minimumadó valójában nem globális, és inkább az adóverseny korlátozásáról szól, mint a az adóalaperózió elleni fellépésről.

Az előadása alapján úgy tűnt, hogy markáns kritikusa a globális minimumadónak. Azt is mondta, hogy a Pillar Two előtt is léteztek már hatékony adóelkerülés elleni rendszerek. Miért látja így?

Craig A. Hillier: Ha megnézzük a báziserózió és nyereségátcsoportosítás elleni első csomagot (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS 1.0), az az én megítélésem szerint sikeres folyamat volt. Ennek eredményeként vezették be az Európai Unióban az adóelkerülés elleni irányelvet (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD). Számos alapelvét átvette Ausztrália, Új-Zéland és több más ország is. Sok helyen bevezették a hibrid struktúrák elleni szabályokat, és több elem az Egyesült Államokban is megjelent. Éppen ezért szerintem félrevezető úgy beszélni a második pillérről (Pillar Two), mintha az egyszerűen a báziserózió elleni fellépés folytatása lenne. Nem gondolom, hogy a Pillar Two már valóban erről szólna, mert ennek a problémának egy jelentős részét már kezelték. Szerintem ez valójában inkább a globális minimumadóról és az adóversenyről szól.

Éppen ezért úgy gondolom, hogy reálisabb nevet kellene használni. Ha ezt továbbra is a BEPS részeként emlegetjük, az azt sugallja, hogy elsődlegesen még mindig a báziserózióról és a nyereségátcsoportosításról van szó, miközben a valóságban inkább arról, hogy egy minimumadókulccsal korlátozzák az adóversenyt. Az én problémám nem az, hogy minden körülmények között, ideológiai alapon ellenezném ezt.

A problémám az, ahová végül eljutottunk. Ez nem globális sztenderd. Hogyan lehet globális minimumadónak nevezni valamit, amelynek nem része az Egyesült Államok, nem része India, nem része Kína, és még sok más ország sem vezette be?

Ezt globális minimumadóként mutatták be, ma viszont a világ több legnagyobb kereskedelmi tömbje is a rendszeren kívül van. Az Európai Unió továbbra is erősen támogatja, és emlékszem, hogy erről évekkel ezelőtt Brüsszelben is beszélgettem bizottsági emberekkel. Akkor az volt az érv, hogy egy globális minimumadó kiszámíthatóbb, közös keretet adna a nemzetközi üzleti működésnek. Csakhogy az Egyesült Államok mára ettől a víziótól is eltávolodott, különösen Donald Trump alatt, aki nem éppen arról ismert, hogy ragaszkodna a multilaterális szabályokhoz. Tehát a mögötte álló víziót, sőt még az álmot is értem, de a kérdés mindig az volt, hogy ez a vízió egyáltalán megvalósítható-e. És ha megnézzük, hol tartunk most, akkor fel kell tenni a kérdést: érdemes-e ezt a rendszert ebben a formában fenntartani, ennyi bonyolultsággal és adminisztratív teherrel együtt?

Valójában nagyon kevés német, francia vagy brit vállalat fizet érdemi kiegészítő adót. Mégis mindannyian egy rendkívül megterhelő rendszer hatálya alá tartoznak. Az adminisztrálhatósággal kapcsolatban is komoly kérdések vannak. Európában június 30-án közeleg a globális adóalap-nyilvántartási adatlap (GloBE Information Return) benyújtási határideje, és sok országnak még mindig nincs működőképes felülete az XML-alapú bevallás benyújtására. Sok ország emellett még nem kötötte meg, vagy nem tette működőképessé azokat a többoldalú információcsere-megállapodásokat sem, amelyek lehetővé tennék ezen adatok megosztását. Így az adózók milliókat költenek tanácsadókra azért, hogy megfeleljenek egy olyan rendszernek, amelyben gyakran még kiegészítő adót sem kell fizetniük, miközben a kormányok sem hozták létre azokat a mechanizmusokat, amelyek ahhoz kellenének, hogy maga a bevallási rendszer rendesen működjön.

Tehát nincs egy központi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) tartozó portál, ahová ezeket az adatokat fel lehetne tölteni?

Craig A. Hillier: Nincs. Ez is a probléma része. Egy Pillar Two-t alkalmazó joghatóságban kell bevallást benyújtani. Nincs központi OECD-s benyújtási platform. Továbbra is országonként, helyben kell teljesíteni a kötelezettséget.

Ha ez a helyzet, akkor itt kellene először megváltoztatni a rendszert, vagy máshol lenne érdemes kezdeni?

Craig A. Hillier: Az első és legfontosabb, hogy ez az egész túlságosan bonyolulttá vált. Az OECD melletti üzleti érdekképviselet nagyon aktívan részt vett a folyamatban, és már egy ideje azt mondja a szervezetnek, hogy egyszerűsítésre lenne szükség, de érdemi elmozdulás alig történt. Friedrich Merz német kancellár egy ponton még azt is felvetette, hogy talán érdemes lenne hátralépni és szünetet tartani, bár később finomította ezt az álláspontját, jórészt belpolitikai okokból. Vagyis már most is látszik, hogy a rendszer támogatottsága töredezett.

Ami ma előttünk áll, az egy olyan keret, amely egykor talán vonzó globális víziónak tűnt, a gyakorlatban viszont kizár fontos szereplőket, és közben az Európai Unió egyre inkább aggódik a versenyképessége, illetve Európa befektetési célpontként való vonzereje miatt.

Ezek az aggodalmak már az európai gazdasági modellről szóló tágabb vitákban is megjelentek.

Sánta Miklós: Teljes mértékben meg tudom erősíteni, amit Craig mondott. Európai nézőpontból ez egyértelműen hátrányt jelent. Mi mindig is azt képviseltük, hogy önmagában az adóverseny nem probléma. A káros adóverseny lehet probléma, de az adóverseny mint olyan egészséges.

Szerintem az történt, hogy kezdetben sok ország úgy gondolta, a globális minimumadó nagyon jó ötletnek hangzik. Olasz, német vagy francia szemszögből könnyű volt azt gondolni, hogy egy minimumadó mérsékli azt a versenynyomást, amelyet a kelet-európai alacsony adókulcsú országok jelentenek.

Csakhogy amikor a szabályokat ténylegesen bevezették, sok kormány rájött, hogy ez a gyakorlatban mit is jelent: a német cégeknek pótlólagos adót kellene fizetniük Magyarországon, Romániában és más alacsony adókulcsú országokban.

Hirtelen maguk a német multinacionális vállalatok kezdték azt mondani a saját kormányuknak, hogy ez elméletben jól hangzott, de a valóságban rontja a termékeik versenyképességét azokkal a cégekkel szemben, amelyek nem rendszerhez csatlakozott piacokon működnek.

Van egy másik probléma is. Most a globális minimumadó-rendszer harmadik évében járunk. Minél több idő telik el, annál inkább elkezdenek a kormányok számítani erre a bevételre. Amint a pénz megjelenik a költségvetésben, politikailag sokkal nehezebb visszafordulni. Egyelőre még nem tudjuk pontosan, mekkora bevételt hoz majd ez az egész, mert az első bevallások csak most esedékesek, de politikailag egy adót mindig nehezebb megszüntetni, miután az állam már hozzászokott a bevételéhez.

Craig A. Hillier: Ráadásul még így sem különösebben nagy számokról van szó. A hollandok például azt jelezték, hogy náluk a bevétel valójában évi mintegy 120 millió euróval csökkenne. Úgy tudom, az Egyesült Királyság is körülbelül 700–800 millió font közötti csökkenést becsült, jórészt azért, mert korábban abból indult ki, hogy több bevételt tud majd beszedni amerikai multinacionális vállalatoktól.

A nagy egészhez képest ezek nem nagy összegek.

Az eredeti kezdeményezés viszont az Egyesült Államokból érkezett Joe Biden elnöksége alatt. Janet Yellen az OECD-n keresztül erősen támogatta az ötletet. Miért változott meg az amerikai álláspont?

Craig A. Hillier: A Biden-kormányzat olyan okból támogatta a globális minimumadót, amely a saját nézőpontjából logikus volt. Ne felejtsük el, hogy Biden 25 százalékra akarta emelni az amerikai társasági adót. Ha ehhez hozzáadjuk az állami és helyi adókat, akkor a tényleges teher inkább 28 százalék körül alakul. Ilyen szinten az Egyesült Államok sokkal inkább kitett annak, hogy a cégek alacsonyabb adókulcsú országokba helyezzék át a tevékenységüket. A Biden-kormányzat szemszögéből a 15 százalékos globális minimumadó ezt az ösztönzőt mérsékelte. A 28 és a 15 közötti különbség jóval kisebb, mint a 28 és az 5 közötti. Vagyis a Biden-kormányzat azért is támogatta a Pillar Two-t, mert ezzel mérsékelni tudta azt az adóarbitrázs-kockázatot, amelyet a saját hazai adópolitikai ambíciói teremtettek meg.

Tizenöt évvel ezelőtt az egész eredeti vita valójában arról szólt, hogyan kellene megadóztatni az olyan digitális vállalatokat, mint a Google vagy a Facebook. Ez volt az OECD első vitáinak logikája. Az első pillérnek (Pillar One) részben ezt kellett volna kezelnie. Donald Trump most éppen azért bírálja az Európai Uniót – pontosabban annak egyes tagállamait –, mert adóztatják a digitális vállalatokat. Lát kockázatot egy európai uniós–amerikai konfliktusra a digitális adóztatás miatt, akár egy vámháború irányába is?

Craig A. Hillier: A digitális gazdaság adóztatása továbbra sincs megoldva. Az első pillér, különösen az „A összeg” meghatározása (Amount A, vagyis annak körülhatárolása, hogy melyik országban mekkora profitja keletkezett a cégnek), egy kísérlet volt ennek kezelésére, de szerintem ebből már nem lesz semmi. Formálisan senki sem mondta ki, hogy halott, de nagyon valószínűtlen, hogy megkapja a ratifikációhoz szükséges támogatást.

Miért ellenezte az Egyesült Államok a digitális szolgáltatási adókat, és miért ellenezte az eredeti Amount A-javaslatot is? Azért, mert mindkettő elsősorban az amerikai vállalatokat sújtotta volna. A világ sikeres digitális cégeinek többsége az Egyesült Államokban van bejegyezve. Az Európai Uniónak alig van igazán nagy, globális digitális bajnoka. Amerikai szemszögből tehát ezek a javaslatok aránytalanul az amerikai vállalatokat célozták.

Volt tehát a piac szerinti profitjogosultság meghatárázoásának kezdeményezése, amely nagy valószínűséggel nem fog előrelépni, és voltak a digitális szolgáltatási adók, amelyeknél az Egyesült Államok megtorlással fenyegetett, és egyes esetekben a kormányok vissza is léptek. De az alapkérdés nem tűnt el: hogyan kell megadóztatni a digitális gazdaságot? Az én érzésem az, hogy az Egyesült Államok ezt inkább a transzferárszabályokon és a hagyományosabb telephely-megközelítéseken keresztül kezelné.

Ezt inkább multilaterális ügynek látja, vagy inkább kétoldalú kérdésnek?

Craig A. Hillier: Szerintem az Egyesült Államok kész multilaterális keretben tárgyalni, különösen az OECD-n belül, ha a megoldás a transzferárazásra épül. Ezt jelezték is olyan emberek, akik jelenleg a Pénzügyminisztériumban dolgoznak. Ők is tudják, hogy a kérdés nem fog eltűnni.

Közben az Egyesült Nemzetek Szervezeténél (United Nations, UN) is van mozgás. Az ENSZ szakértői bizottsága nemrég New Yorkban ülésezett, és ott is napirenden volt a digitális gazdaság adóztatása. A lényeges különbség az, hogy az ENSZ-ben többségi szavazással is tovább lehet vinni ügyeket, és a feltörekvő, illetve fejlődő országok számát nézve nem biztos, hogy nehéz lenne többséget kialakítani adóügyekben.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egy ENSZ-javaslat automatikusan amerikai joggá válna, de arra ösztönözhet több államot, hogy egyoldalú vagy félig koordinált intézkedéseket vezessen be. És pontosan ezért figyel erre az OECD, az Egyesült Államok és a nagyvállalatok is. Az alternatíva az lenne, hogy elszaporodnak az egyoldalú lépések, legyen szó digitális szolgáltatási adókról vagy a telephelyfogalom tágabb értelmezéséről, ami komoly bizonytalanságot és mérlegkockázatot okozna. Tehát szerintem az Egyesült Államok kész tárgyalni, csak valószínűleg egészen más feltételek mellett, mint amelyeket eddig javasoltak.

A globális minimumadó előtt Magyarország egyik legnagyobb adófizetője egy amerikai digitális szolgáltató cég volt, amely itt óriási profitot termelt alig öt alkalmazottal. Az ilyen eseteket gyakran az agresszív adótervezés bizonyítékaként emlegették. Hol van az igazság az „adóverseny” és az „agresszív adótervezés” vitájában?

Craig A. Hillier: Ha van egy cég öt alkalmazottal, amely több százmillió dollár profitot termel, akkor én először a transzferárazást nézném meg. A BEPS 1.0 egyik valódi eredménye az volt, amit a 8–10. akciótervek keretében végeztek: a nyereség hozzárendelését közelebb vitték a valós gazdasági jelenléthez. Én határozottan támogatom azt az elvet, hogy a transzferárazás tükrözze azt, hol vannak az emberek, milyen funkciókat látnak el, és milyen gazdasági tartalom létezik ténylegesen. Ha nagyon nagy nyereséget egy alacsony vagy nulla valós tartalmú entitásba könyvelnek, azt teljesen legitim módon lehet vitatni.

Sánta Miklós: Értem ezt a szempontot, de azt is őszintén ki kell mondanunk, hogy ezekből a struktúrákból Magyarország profitált. A magyar állam és a magyar költségvetés adóbevételhez jutott egy olyan üzletből, amely egyébként valószínűleg máshol jelent volna meg.

Tehát igen, lehet, hogy Magyarországon nem volt arányos gazdasági jelenlét, de magyar nézőpontból ez akkor is többletadóbevételt jelentett.

Ráadásul azok az országok sem feltétlenül jártak rosszul, amelyekből kifizetések mentek ebbe a magyar társaságba, mert ha ez a struktúra nem Magyarországon lett volna, akkor valószínűleg egy másik alacsony adókulcsú országba irányították volna. Szerintem tehát az igazi kérdés nem az, hogy Magyarország nyert-e rajta – nyilván nyert –, hanem az, hogy a jövőben hogyan érdemes kezelni a digitális üzleti modelleket.

Az én reményem egy multilaterális megoldás lenne, mert egy kétoldalú toldozgatás-foldozgatás kaotikus volna. A másik lehetőség, hogy egyáltalán nem találjuk fel újra a kereket, hanem egyszerűen azokat az eszközöket használjuk, amelyek már most is a kezünkben vannak: a transzferárazási és telephelyszabályokat.

Mi a tapasztalatuk a magyar cégeknél a való életből, illetve az önök ügyfeleinél a globális minimumadóval kapcsolatban? Főként adminisztratív teher ez, vagy ténylegesen jelentős összegeket is fizetnek?

Sánta Miklós: Egyes cégek valóban fizetnek érdemi összegeket, igen.

De ha az ügyfélkörünket nézem, akkor nagyjából 85 százalékuk egyáltalán nem fizet globális minimumadót.

Ennek a körnek több mint 80 százaléka a mentességi szabályok (safe harbour) alá esik, további nagyjából 20 százalék pedig más okból nem fizet. Jellemzően azért, mert Magyarországon elegendő gazdasági jelenléttel rendelkezik bérköltség és tárgyi eszközök formájában. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok körülbelül 20 százaléka fizet ténylegesen kiegészítő adót. És még ezen a 20 százalékon belül is sokan csak névleges, valójában nem igazán jelentős összeget fizetnek.

A sokkal nagyobb probléma az adminisztráció. A korábbi panelbeszélgetésen kissé leegyszerűsítve azt mondtam, hogy lehet magyar számviteli szabályok alapján, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján (International Financial Reporting Standards, IFRS), vagy a végső anyavállalat számviteli szabályai szerint dolgozni. A gyakorlatban azonban, ha valaki minimumadót kell fizessen, sokszor végül mindhárom rendszer szerint le kell futtatnia a számításokat. A bonyolultság óriási, különösen olyan csoportoknál, ahol régebbi cégek eltérő számviteli szabályok szerint működnek, és valahogy ezeket össze kell gyúrni. Végtelen mennyiségű technikai kérdés merül fel.

Az eddigi tapasztalataim alapján őszintén azt várom, hogy ennek az adónak az adminisztrációs költsége 2027-re akár meg is haladhatja azt a bevételt, amit a kormányok egyáltalán beszednek belőle.

Craig A. Hillier: Érdemes egy pillanatra hátralépni, és emlékezni arra is, milyen kicsi a társasági adó súlya az összes adóbevételen belül. Az Egyesült Államokban a teljes adóbevétel nagyjából 7 százaléka származik társasági adóból. Az Európai Unióban ez sok esetben még alacsonyabb, 5 százalék alatt van. Fel kell tehát tenni a kérdést, hogy indokolja-e mindezt a bonyolultságot, ezt a rengeteg munkát és ezt a vállalkozásokat visszafogó hatást egy olyan adónem, amely végső soron viszonylag kis bevételt jelent. A Pillar Two-ból származó bevétel pedig ennél is kisebb.

Sánta Miklós: Magyarország szempontjából van itt egy nagyon gyakorlati versenyképességi kérdés is. Magyarország azon első országok egyike volt, ahol a kiegészítő adót ténylegesen már tavaly novemberben meg kellett fizetni. Képzeljük el, milyen beszélgetést kell ilyenkor lefolytatnia egy helyi adóigazgatónak vagy pénzügyi vezetőnek az amerikai központtal: a hivatalos bevallási határidő ugyan csak júniusban van, de a pontos számokat hét hónappal korábban kell előállítani, és ha valaki fizető pozícióban van, akkor hét hónappal korábban fizetnie is kell. Ha pedig alulbecsüli az összeget, 50 százalékos bírságot kockáztat. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni úgy, hogy a következő megbeszélésen éppen azt szeretné bizonygatni, hogy Magyarország biztonságos és vonzó helyszín a jövőbeni beruházások számára. Fel kell tenni a kérdést, hogy ez a csere valóban megéri-e.

Mindez nem abba az irányba mutat, hogy mélyebb adóintegrációra lenne szükség az Európai Unióban? A minimumadó második pillére tulajdonképpen egy közös társaságiadó-alap pótléka?

Craig A. Hillier: Gyanítom, hogy egyes uniós tisztviselők valóban így tekintettek rá. Európában évek óta beszélünk az összevont közös társaságiadó-alapról, mégsem valósult meg. A Pillar Two bizonyos szempontból ebbe az irányba mozdul. Kiindulópontként az IFRS-t veszi, erre ráépít egy közös modellszabályrendszert és bizonyos speciális korrekciókat, és egyszer csak kapunk valamit, ami már kezd hasonlítani egy közösen meghatározott adóalapra. Ezért megértem, hogy Brüsszelben egyesek hasznos lépésnek láthatták egy egységesebb társaságiadó-keret felé. Már most is sok közös elem van az Európai Unióban az ATAD és más intézkedések révén, és a Pillar Two erre még ráerősít.

Sánta Miklós: Valóban már most is jelentős a közös szabályozási tartalom az Európai Unióban, például a vámoknál, az általános forgalmi adónál, illetve számos környezetvédelmi adónál vagy díjnál.

Emellett én is egyetértek azzal, hogy a globális minimumadó sokat tett azért, hogy a rendszer egy elmozdulás legyen az összehangoltabb társaságiadó-alap felé. De ugyanoda jutok vissza: szerintem az adóverseny önmagában nem rossz dolog.

Beszéljünk őszintén: az Európai Unió tagállamainak körülbelül fele ugyanazért a nemzetközileg mozgékony beruházási tőkéért versenyez minden évben. Ha egy tagállam adókedvezményt vagy adójóváírást akar kínálni azért, hogy ezt a beruházást magához vonzza, akkor persze ezt a minimumadó második pillérének szabályaival összhangban kell kialakítani, de én ezt nem tartom illegitimnek. A társasági adó amúgy sem meghatározó bevételi forrás a magyar költségvetésben, ezért szerintem a tagállamoknak meg kell őrizniük valamennyi mozgásteret az ilyen szakpolitikai döntésekhez.

Craig A. Hillier: Ráadásul az Európai Unió tagállamai sem azonos helyzetből indulnak. Ha én Németország vagyok, egy amerikai vállalat sokszor azért akar Németországban jelen lenni, mert az egy nagy piac. Nagyjából ugyanez igaz Franciaországra vagy az Egyesült Királyságra is. De ha Észtország, Románia, Magyarország vagy Írország vagyok, akkor az ajánlatom más természetű. A Pillar Two korlátozza a kisebb államok mozgásterét abban, hogy a saját történelmükhöz, földrajzi helyzetükhöz, népességükhöz és gazdasági szerkezetükhöz igazodó politikákat alakítsanak ki. Sok ilyen ország azért támogatta a rendszert, mert jó európai uniós partnerként akart viselkedni, vagy mert nyomás alatt állt, hogy támogassa.

Utólag azonban – most, hogy világos, hogy ez valójában nem globális rendszer – fel kell tenni a kérdést, hogy ez valóban az érdekükben állt-e.

Térjünk át egy másik, politikailag érzékeny kérdésre! Ha populista politikus lennék, azt mondhatnám, hogy a globális minimumadó logikája hasonlít a progresszív személyi jövedelemadó logikájára: mindenki fizesse be a maga méltányos részét a közösségbe. Egy nyitott gazdaság, például Magyarország számára mi igazságosabb: a progresszív vagy az egykulcsos személyi jövedelemadó?

Craig A. Hillier: Az, hogy mit nevezünk „méltányos adóztatásnak”, teljesen attól függ, honnan nézzük. Mindenkinek más a definíciója arra, hogy mi igazságos. Én mindig azt kérdezném: milyen adórendszer segíti leginkább a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és az általános jólétet az adott országban?

Lehet a cégeket 80 százalékkal, a gazdag magánszemélyeket 95 százalékkal adóztatni, és lesznek, akik azt mondják, ez igazságos. De mit tesz ez a gazdasággal? Mit tesz a beruházásokkal?

Mindig egyensúly van a „mindenki fizesse ki a maga részét” típusú politikai üzenetek vonzereje és aközött a gazdasági realitás között, hogy továbbra is egy erősen versengő, alapvetően kapitalista világgazdaságban működünk. A kormányoknak beruházásokat kell vonzaniuk, munkahelyeket kell teremteniük, iskolákat és közszolgáltatásokat kell finanszírozniuk. Ez azt jelenti, hogy az adópolitikát nem lehet pusztán morális retorikára építeni.

Sánta Miklós: Magyarországon korábban progresszív személyi jövedelemadó volt. Alacsony kulccsal indult, majd egészen 40 százalékig emelkedett. Több mint húsz évvel ezelőtt áttértünk a 15 százalékos egykulcsos adóra, és szerintem ez a működőtőke-befektetések (foreign direct investment, FDI) szempontjából jóval vonzóbbá tette Magyarországot. Egyszerű, könnyen kiszámítható, és a helyi vállalkozóknak, illetve munkavállalóknak is erősebb ösztönzést ad arra, hogy többet keressenek. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a meredeken progresszív rendszerek visszafogó hatásúak lehetnek. A magyar 15 százalékos egykulcsos rendszer ezért kifejezetten versenyképes.

Igen, de sokáig a magyar bérek vásárlóerő-paritáson számolva lassan nőttek, amelyet egyesek pont az alacsony béradóztatásnak tulajdonítanak, hiszen így az olcsó munkaerő lett vonzó a beruházóknak.

Sánta Miklós: Ezt én nem látom érvnek az egykulcsos adó ellen. Sőt, szerintem progresszív rendszer mellett a helyzet még rosszabb lett volna. Ha minden megkeresett 100 egységből nem 85 marad nálad, hanem csak 70, akkor még rosszabb helyzetben vagy.

Tehát nem ért egyet azzal az érveléssel, hogy egy ilyen alacsony egykulcsos adó valójában beleragasztja Magyarországot abba a szerepbe, hogy olcsó gyártóbázis legyen a multinacionális vállalatok számára?

Sánta Miklós: Nem, ezzel nem értek egyet.

Sőt, azt gyanítom, hogy ha megkérdezné az Európai Unió legtöbb miniszterelnökét, szeretnének-e alacsonyabb, egykulcsos személyi adót, sokan igennel válaszolnának.

Az ok, amiért ezt mégsem lépik meg, többnyire költségvetési természetű: szükségük van a bevételre.

Felmerül a kérdés, hogy valóban egykulcsos-e a magyar rendszer, ha figyelembe vesszük az anyákra és a családokra vonatkozó különféle kedvezményeket?

Sánta Miklós: A maximális kulcs továbbra is 15 százalék. Ebben az értelemben igen, egykulcsos. Lehetnek levonások és mentességek, attól még a rendszer maradhat egykulcsos. Ez egyáltalán nem szokatlan. Az Egyesült Államokban például sokkal szélesebb körben vannak magánszemélyek számára elérhető kedvezmények – oktatási költségek, jelzáloghitelek, lakásfelújítás és így tovább. A magyar rendszer családi jellegű kedvezményeket tartalmaz, de maga az adókulcs továbbra is vagy 0, vagy 15 százalék.

Craig A. Hillier: Az Egyesült Államokhoz képest Magyarország ebből a szempontból továbbra is nagyon szokatlan. Az Egyesült Államokban a szövetségi rendszer progresszív. A legfelső szövetségi kulcs 37 százalék, és sokáig 39,6 százalék volt. Erre jönnek rá az állami adók. New Yorkban, New Jerseyben, Massachusettsben vagy Kaliforniában egy magas jövedelmű ember könnyen 50 százalékos vagy akár annál magasabb tényleges kulcsot is fizethet. Ebben az értelemben Magyarország nagyon más pályán mozog.

