  • Megjelenítés
Ugrik az olaj ára!
Gazdaság

Portfolio
A Brent típusú kőolaj ára hordónként 111 dollárig emelkedett kedden, miután az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus rendezésére irányuló tárgyalások elakadtak. A már kilencedik hetébe lépő fegyveres konfliktus következtében a globális energiafogyasztás mintegy 20%-át biztosító Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások gyakorlatilag leálltak.

Donald Trump amerikai elnök állítólag elégedetlen volt Irán legutóbbi javaslatával, miközben Teherán nukleáris programja továbbra is a tárgyalások egyik központi vitapontja. Irán Pakisztánon keresztül jelezte, hogy a harcok leállhatnak, ha Washington feloldja a tengeri blokádot, elfogad egy módosított keretrendszert a Hormuzi-szoroson való áthaladásra, és garanciákat nyújt a jövőbeni katonai fellépések elkerülésére.

Még több Gazdaság

A most már kilencedik hetébe lépő konfliktus felhajtotta az energiaárakat és megzavarta az ellátást a kulcsfontosságú piacokon, miközben az International Energy Agency példátlan kínálati sokkra figyelmeztetett, a kereslet lassulásának növekvő kockázata mellett.

A globális energiafogyasztás mintegy 20%-át kitevő Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások gyakorlatilag leálltak,

ami továbbra is felfelé hajtja az árakat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility