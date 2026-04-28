Ugrik az olaj ára!

A Brent típusú kőolaj ára hordónként 111 dollárig emelkedett kedden, miután az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus rendezésére irányuló tárgyalások elakadtak. A már kilencedik hetébe lépő fegyveres konfliktus következtében a globális energiafogyasztás mintegy 20%-át biztosító Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások gyakorlatilag leálltak.

Donald Trump amerikai elnök állítólag elégedetlen volt Irán legutóbbi javaslatával, miközben Teherán nukleáris programja továbbra is a tárgyalások egyik központi vitapontja. Irán Pakisztánon keresztül jelezte, hogy a harcok leállhatnak, ha Washington feloldja a tengeri blokádot, elfogad egy módosított keretrendszert a Hormuzi-szoroson való áthaladásra, és garanciákat nyújt a jövőbeni katonai fellépések elkerülésére.

