Új forgalmi rend lép életbe a rakparton május 1-től

Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között a gyalogosok és kerékpárosok előtt. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon lehet használni a területet, majd május végétől egy rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon 17 óra után is a gyalogosoké és kerékpárosoké lesz a rakpart. A nyitóhétvégén ingyenes kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket, a teljes szezonban pedig vendéglátóhelyek és változatos programkínálat biztosítja a kikapcsolódást. A hétvégi és ünnepnapi lezárás október 25-ig marad érvényben.

Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt; az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége.

Az új rendszer a korábbi évek tapasztalataira épül, célja pedig olyan kompromisszumos megoldás kialakítása, amely a rakpart különböző használóinak, köztük az autósoknak is megfelelő.

A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben.

A nyitóhétvégén, május 1. és 3. között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket, a rendezvények ingyenesen látogathatók. A teljes szezonban változatos programokat terveznek: kezdetben hétvégenként, május végétől és júniustól pedig hétköznap esténként is.

A közlemény szerint a rakparton elhelyezett közterületi bútorok – egyebek mellett piknikasztalok, grillezők, napozóágyak és kerékpártámaszok – továbbra is bárki számára ingyenesen használhatók. A nyitóhétvégétől négy vendéglátóhely is működik majd a területen: a Viadukt Bár, a Dunyi- Dunai Nyitott Műhely, a Tuna és a Meder.

A rakpart programjairól a szervezők közösségi médiafelületeiken adnak folyamatos tájékoztatást - áll a közleményben.

