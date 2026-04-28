Új kormány, új szemlélet: hat stratégiai lépés a magyar egészségügy megújításáért

Az új kormány felállásával az egészségügyben is adott a lehetőség egy új, építkezőbb szemléletre. A Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnökeként azt remélem, hogy a következő ciklusban az ágazat jövőjéről egyre inkább nem rövid távú feszültségek, hanem hosszabb távú megoldások mentén tudunk gondolkodni. A magyar egészségügy helyzete egyszerre jelent komoly feladatot és valós lehetőséget, ha sikerül rendszerben nézni a problémákat, és a köz- valamint a magánegészségügy kapcsolatát is nyugodt, szakmai alapon kezelni, akkor a következő években kézzelfogható javulás érhető el, a betegek javára.

A közfinanszírozott és a magánegészségügy nem két külön világ. Ugyanazok a betegek mozognak bennük, sokszor ugyanazok a szakemberek látják el őket. Éppen ezért a köz- és a magánszektor viszonyát nem politikai szlogenek mentén, hanem szervezési, finanszírozási és betegbiztonsági szempontból kell újragondolni.

A Primus részéről mi régóta azt képviseljük, hogy a magánegészségügy nem a közfinanszírozott rendszer ellenpontja, hanem az ellátórendszer érvényes, létező, szabályozandó és részben integrálható eleme. Az állam feladata nem az, hogy tagadja ezt a valóságot, hanem az, hogy világos kereteket, átlátható szabályozást és kiszámítható szereposztást hozzon létre.

Ehhez a következő ciklusban legalább hat területen lenne szükség konkrét lépésekre.

Az első a betegutak újraszervezése.

A mai rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy a beteg túl sokszor magára marad benne. Nem tudja, mikor melyik ellátási szintre kell mennie, mikor érdemes várnia a közfinanszírozott ellátásra, mikor indokolt magánszolgáltatást igénybe vennie, és hogyan tud visszakerülni a rendszer másik oldalára. Ebből párhuzamos vizsgálatok, felesleges költségek és késői diagnózisok következnek.

Három konkrét megoldást javaslunk erre a problémára:

Egyrészt ki kellene alakítani néhány nagy betegút-típusra egységes nemzeti protokollokat — különösen a mozgásszervi panaszok, a kardiológiai rizikószűrés és a daganatgyanús esetek ellátási útján. Ténylegesen alkalmazható betegútmodellekre van szükség, amelyek megmondják, hogy melyik ponton mi a következő lépés, melyik szolgáltatót kell felkeresni, milyen információ szükséges az átadáshoz.

Másrészt szükség lenne szabályozott visszautalási mechanizmusokra a magán- és a közellátás között — legalább digitálisan egységesíthető dokumentációs és beutalási standardok formájában, amelyek biztosítják, hogy a beteg ne veszítse el az egyik oldalon megszerzett információit, mire a másik oldalra ér.

Harmadrészt érdemes lenne pilot jelleggel néhány olyan területi vagy szakmai programot indítani, ahol a betegút-szervezés nem intézményi, hanem teljes ellátási lánc logikában történik. Ahol a kérdés nem az, hogy “kié” a beteg, hanem az, hogy hol látható el a leggyorsabban és legjobb minőségben.

Jön a 10. Private Health Forum

Szeptember 10-én ismét megrendezzük a magyar magánegészségügyi szolgáltatói piac legfontosabb találkozási fórumát. Szokás szerint egész napos színvonalas szakmai programmal várjuk az érdeklődőket, a 10. ilyen konferenciánk fényében különlegességgel is készülünk a résztvevők számára. A részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is érdemes követni a Portfolio Konferencia oldalát.

A második nagy terület a fogyasztóvédelem és a betegbiztonság.

A magyar betegek ma egyre többet költenek egészségügyre, miközben sokszor nem kapnak elég világos információt arról, hogy pontosan mit vesznek igénybe, milyen szakmai háttérrel és milyen jogorvoslati lehetőségekkel. Ez különösen veszélyes egy vegyes rendszerben, ahol a beteg egyszerre találkozik állami, magán- és biztosítási logikával.

A Primus korábban is javasolta, hogy a magánegészségügyben egységesebb, kötelező tájékoztatási minimumokra lenne szükség: engedélyek, szakmai jogosultságok, fő szolgáltatási körök, panaszkezelési folyamat, minőségi mutatók és betegjogi információk. Ezt ma minden szolgáltató más formátumban, más mélységben és más helyen teszi ezeket közzé, ha egyáltalán erre sor kerül. Egy egységes, kötelező és digitálisan is feldolgozható adatközlési struktúra nemcsak a betegek tájékozódását könnyítené meg, hanem az összehasonlíthatóságot, a követhetőséget és a hatósági ellenőrzést is.

Szükség lenne standardizált ártranszparenciára is. Nem egységes árakra, hanem arra, hogy a beteg előre értse, egy vizsgálat pontosan mit tartalmaz, milyen kiegészítő költségek merülhetnek fel, és milyen további lépésekre számíthat.

Indokolt lenne egy közérthető, digitális, országosan elérhető beteg-tájékoztatási minimumcsomag kidolgozása is, amely eligazít abban, mi a különbség például a szűrés, a diagnosztika, a gondozás, a sürgősségi ellátás, a másodvélemény, vagy a műtéti előkészítés protokolljai között. Ez ma sok beteg számára nem egyértelmű, és ebből fakad, hogy sokan a sürgősségi ellátást veszik igénybe olyan panaszokkal, amelyek járóbeteg szinten is kezelhetők lennének.

A betegbiztonságot nemcsak információval, hanem egyértelmű felelősségi renddel is erősíteni kellene. Kihez fordulhat a beteg, ha egy vegyes betegút során elvész egy információ? Ki felel azért, ha egy magánban készült lelet nem épül be időben a közellátás döntéseibe? Ki biztosítja az átadás-átvétel minimumait? Ezek a folyamatok ma esetlegesek.

A harmadik terület a minőség és a minősítés rendszere.

A magánegészségügy fejlődésével párhuzamosan elkerülhetetlenné válik, hogy a piac ne csak marketingígéretek, hanem objektív minőségi mutatók alapján működjön. Olyan többlépcsős modellt tartok működőképesnek, amely első szinten a jogszerű és transzparens alapműködést igazolja, második szinten a betegélményhez, dokumentációhoz és standardizált folyamatokhoz kapcsolódó többletvállalásokat méri, harmadik szinten pedig a fejlettebb minőségbiztosítási és eredményorientált működést ismeri el.

A kulcs az egyszerűség: kevés, jól auditálható adatpont, magas fokú automatizálhatóság, digitális ellenőrzésre épülő logika. Olyan rendszer, amely a kisebb és a nagyobb szolgáltatók számára egyaránt teljesíthető, és a betegek számára is értelmezhető.

Az első szint teljesítéséhez elegendő lehetne néhány gépileg ellenőrizhető adat, például érvényes működési engedély, kötelező tájékoztatási elemek megléte, regisztrált panaszkezelési folyamat, naprakész szakdolgozói és orvosi jogosultságok. A második szinten megjelenhetnének a betegelégedettségi és higiénés mutatók, a várakozási idők, a visszarendelési arány és a dokumentációs megfelelőség. A harmadik szint pedig azoknak a szolgáltatóknak szólna, akik kimeneti adatokat is mérnek és közzétesznek, minőségirányítási rendszereket működtetnek, és részt vesznek szervezett szakmai auditokban.

Egy ilyen minősítési keret nemcsak a betegbizalmat erősítené, hanem a piac tisztulását és a tisztességes versenyt is támogatná. Emellett természetes alapot adna arra, hogy a biztosítók és a munkáltatók differenciáltan kezeljék a minősített és a nem minősített szolgáltatókat, ami önmagában is komoly piaci ösztönző.

Hosszabb távon ez a rendszer alkalmas lehetne arra is, hogy a szabályozó ne csak ellenőrizzen, hanem orientáljon. Ne csak azt mondja meg, mi a minimum, hanem azt is, milyen irányba érdemes fejlődni annak, aki hosszú távon megbízható szereplő akar maradni a piacon.

A negyedik terület a finanszírozás és a magánforrások rendezettebb becsatornázása.

A magyar valóságot ma már nem lehet megérteni a mindenféle összehasonlításban magas arányú lakossági egészségügyi költések figyelembevétele nélkül. A családok jelentős összegeket fizetnek ki zsebből, jellemzően nem tervezhetően, nem biztosítási logika szerint, hanem helyzetkényszerből. Ez pénzügyileg kiszámíthatatlan, társadalmilag egyenlőtlen és a rendszer oldaláról nézve is pazarló.

Érdemes lenne újra napirendre venni a kiegészítő egészségbiztosítás szabályozott fejlesztését, nem a kötelező közfinanszírozás helyettesítésére, hanem annak kiegészítésére. Olyan konstrukciókra lenne szükség, amelyek világosan meghatározzák, mi tartozik állami felelősségi körbe, és mi finanszírozható szervezett magánforrásból.

A kiegészítő biztosítási termékeknek nem elegendő gyors hozzáférést ígérniük, hanem ténylegesen összehangolt ellátásszervezést is kellene nyújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy a biztosító nem csupán a számlát fizeti ki, hanem aktív szerepet vállal abban, hogy a beteg a megfelelő szolgáltatóhoz, a megfelelő időpontban, a megfelelő előzményadatokkal jusson el. Ehhez ösztönözni kellene azokat a biztosítási konstrukciókat, amelyek mérhető betegútkövetést és minőségi garanciákat is tartalmaznak.

Munkáltatói oldalon is érdemes lenne újragondolni az ösztönzőket. Ma a cafeteria-rendszer egészségügyi elemei jellemzően egyszerű hozzáférési kedvezményekre korlátozódnak. Egy okosabb modellben a munkáltatói egészségbiztosítás nemcsak vizitdíjakat fedezne, hanem szervezett szűrési programokat, krónikusbetegség-menedzsmentet és munkába való visszatérési támogatást is tartalmazhatna, egy olyan logika mentén, amely a munkáltató számára is mérhető produktivitási és jelenléti előnyt hoz.

Érdemes lenne azt is kimondani, hogy a jelenlegi helyzetben a lakosság már most is fizet az egészségügyért, csak éppen rendezetlenül, kiszámíthatatlanul és gyakran gyenge koordináció mellett. A kérdés tehát nem az, hogy legyen-e magánforrás az egészségügyben, hanem az, hogy ezt a ma is létező forrást hogyan lehet a közérdekkel összehangolt, transzparens és kontrollálható keretek közé terelni.

Az ötödik terület a kapacitáshiány és az alapellátási teher csökkentése.

A magyar egészségügyben nem kizárólag pénzhiány van, hanem feladat- és kompetencia-eloszlási probléma is. Túl sok ügy túl magas ellátási szintre érkezik és túl sok adminisztratív feladat terheli azokat az orvosi kapacitásokat, amelyekre súlyosabb eseteknél lenne szükség.

Ennek egyik legkézenfekvőbb, mégis következetesen elhanyagolt megoldása az orvosi asszisztensek és szakdolgozók szerepkörének újradefiniálása. Ma a szakdolgozók jelentős része (ápolók, asszisztensek) olyan feladatokat lát el, amelyek messze elmaradnak a képzettségük által lehetővé tett szinttől, miközben az orvosok idejét olyan tevékenységek emésztik fel, amelyeket egy megfelelően felhatalmazott, jó protokollokkal megtámogatott szakdolgozó ugyanolyan minőségben elvégezhetne. Ez nemcsak pazarlás, hanem rendszerhiba.

A szakdolgozói tudás kihasználatlansága közvetlen orvosidő-veszteséget jelent, és ezt a veszteséget semmiféle kapacitásbővítés nem tudja pótolni addig, amíg a feladatosztás alaplogikája nem változik meg.

A betegfelvétel, az anamnézisfelvétel, a triázs, a kontrollvizsgálatok előkészítése, az utánkövetés, a betegoktatás, egyes protokollizált szűrési feladatok és a krónikus betegek gondozásának jelentős része átkerülhetne szakdolgozói hatáskörbe, természetesen egyértelmű kompetenciahatárokkal, felelősségi keretekkel és folyamatos szakmai felügyelettel. Az orvos akkor a leghasznosabb, ha valóban orvosi döntéseket hoz, nem pedig akkor, ha adminisztrál, vár, vagy olyan rutinfeladatokat végez, amelyekre nem kizárólag ő képes.

Ehhez azonban nem elegendő a jószándék, szabályozási változásra is szükség van. Jelenleg a kompetenciahatárok sok területen jogilag is szűkek, a felelősségi kérdések rendezetlenek, és a szakdolgozói képzési rendszer sem mindig készít fel a kibővített szerepkörre. A három akadályt egyszerre kellene kezelni, jogszabályi felhatalmazással, a felelősségi körök tisztázásával és képzésfejlesztéssel.

Egyidejűleg érdemes a gyógyszerészek szerepét is erősíteni, standardizált protokollok mentén, kisebb panaszok első szintű kezelésében, prevenciós tanácsadásban, gyógyszerterápia-követésben. Az üzemorvosok is nagyobb szerepet kaphatnának szűrési, prevenciós és ellátásszervezési és alapellátási funkciókban, megfelelő szabályozási garanciák mellett.

A járóbeteg-ellátásban emellett elengedhetetlen a valós kapacitásmenedzsment erősítése: olyan működési, szervezési modellekre van szükség, amelyek számolnak a kötelező vizsgálati rugalmassággal, az ügyfelek megjelenési fegyelmével (“no-show”) és a szezonális keresleti hullámokkal.

A hatodik terület a prevenció és a működési kultúra, mert e kettő valójában elválaszthatatlan.

A prevenció az a terület, amelyről mindenki beszél, de még mindig nem kezeljük valódi rendszerprioritásként. A késői felismerés (különösen a daganatos betegségek terén) súlyos társadalmi és gazdasági veszteséget okoz. Egy késői stádiumban felismert betegség kezelési költsége sokszorosa egy korai szűréssel megelőzött esetének. Ez nemcsak egészségügyi érv, hanem kemény gazdasági racionalitás is egyben.

A szűréseket ezért nem kampányként, hanem célzott, mérhető és utánkövetett programként kell kezelni. Nem elég kiküldeni a meghívót: meg kell szervezni a beteg tényleges eljutását, emlékeztetőkkel, hozzáférhető időpontokkal és területileg elérhető helyszínekkel. A szűrés csak akkor ér valamit, ha pozitív lelet esetén a következő lépés is szervezett, nem pedig betegre bízzuk a megoldást.

Erősebb pozitív ösztönzőkre lenne szükség munkáltatói, biztosítási és állami oldalon egyaránt. Ez lehet adó-, vagy járulék-kedvezmény a rendszeresen szűrt munkavállalók után, biztosítási díjengedmény igazolt prevenciós részvételhez kötve, más kézzel fogható jutalom, és olyan állami kommunikáció, amely cselekvésre ösztönöz. A prevenció akkor működik, ha az nemcsak szakmailag helyes, hanem a beteg számára is könnyen igénybe vehető.

A magánszektor kapacitásait a két rendszer intelligensebb összekapcsolásával be lehetne vonni szervezett szűrési és utánkövetési modellekbe, természetesen megfelelő minőségi és adatkezelési garanciák mellett. Ma sok kapacitás áll rendelkezésre, de nincs összeköttetés az állami szűrési programok és a magán végrehajtói kapacitás között.

A prevenció csak akkor működik, ha közben a működési kultúra is változik.

Az egészségügy nemcsak finanszírozási, hanem menedzsmentkérdés is. Az új technológiák, a digitalizáció és az AI csak akkor hoz eredményt, ha a folyamatok is megváltoznak. Ha ugyanazokat a rosszul szervezett adminisztratív és betegirányítási modelleket digitalizáljuk, legfeljebb gyorsabban állítjuk elő ugyanazt a rossz eredményt.

A betegutak, a triázs, a visszajelzési mechanizmusok, az időpontgazdálkodás, a kapacitástervezés és a betegkommunikáció újraszervezése sokszor gyorsabban hoz eredményt, mint egy újabb centralizált szervezeti reform. Az egészségügyet “operációs rendszerként” is kell kezelni, nem csak intézményi és finanszírozási kérdésként.

A Primus részéről továbbra is azt képviseljük, hogy a közfinanszírozott és a magánegészségügy közötti viszony rendezése nem világnézeti kérdés, hanem szakpolitikai és működtetési feladat. Világos minimumszabályok, erősebb fogyasztóvédelem, transzparens minőségi keretek, szervezett betegutak, okosabban becsatornázott magánforrások és valódi prevenciós fókusz nélkül nem lesz fenntartható fordulat.

Az új kormány most eldöntheti, hogy továbbra is különálló alrendszerekben gondolkodik-e, vagy végre a teljes egészségügyi értékláncot próbálja meg rendbe tenni.

A beteg szempontjából az a lényeg, hogy attól függetlenül, hogy az ellátás közfinanszírozott vagy magánszolgáltatónál történik-e, az időben elérhető, szakmailag megfelelő, átlátható, és kiszámítható legyen.

Ha ezt az elvet az újonnan hivatalba lépő kormány magáévá teszi, azzal nemcsak a magánegészségügy helye tisztul, hanem a teljes magyar egészségügyi rendszer működőképessége is erősödik.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy van-e helye a magánegészségügynek Magyarországon. A valóság már eldöntötte, hogy van. A kérdés az, hogy az állam képes lesz-e ezt a valóságot érett, felelős és betegközpontú módon szabályozni.

