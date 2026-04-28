Újabb jelentős lehűlés érkezik

A hét közepén egy átmeneti lehűlés a sokévi átlagnál jóval alacsonyabb hőmérsékletet és helyenként éjszakai fagyokat hoz. Péntektől azonban gyors felmelegedés veszi kezdetét, így a hétvégére visszatér a húsz fok körüli időjárás.

Észak, északkelet felől hidegebb léghullámok érkeznek a térségünkbe. Emiatt szerdán, de főként csütörtökön az ilyenkor megszokott 21-22 fokhoz képest lényegesen hűvösebb lesz. Szerdán csupán 12 és 18 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön a legtöbb helyen még a 15 fokot sem éri el a nappali felmelegedés. Ezzel párhuzamosan az éjszakák is erősen lehűlnek, így a szélcsendesebb tájakon gyenge fagyra is számítani kell.

A hideg idő azonban nem tart sokáig.

Pénteken egy térségünk fölé húzódó anticiklonnak köszönhetően ismét meleg levegő áramlik hazánk fölé. A hétvégére a csúcshőmérséklet nagyrészt eléri, sőt meg is haladja a 20 fokot. Ez a melegedő tendencia a jövő hét elején is folytatódik.

