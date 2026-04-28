Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, hogy több kulcspozícióra is kinevezéseket tett a leendő kormányzati struktúrában: Tarr Zoltánt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium élére, Tanács Zoltánt a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetésére kérte fel, míg Bódis Kriszta kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért felel majd.
Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és európai parlamenti delegációvezetője miniszterként irányítja majd a kulturális és társadalmi területeket. Feladatai közé tartozik
a színház-, tánc- és zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadítása és fejlesztése.
Emellett hozzá kerül a műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése is, különös tekintettel arra, hogy ezek a területek az elmúlt évtizedekben – a megfogalmazás szerint – elhanyagoltak voltak. A minisztérium hatáskörébe kerül továbbá a civil szervezetekkel, egyházakkal, felekezetekkel, valamint a határon túli és diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás.
Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium élén azért felel majd, hogy Magyarország digitálisan fejlett, innovatív és hosszú távon is versenyképes országgá váljon. A tervek szerint feladata lesz a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció irányítása és szabályozása, valamint egy erős startup ökoszisztéma kialakítása. Emellett kiemelt célként jelenik meg az állami digitális szolgáltatások fejlesztése:
a kormányzati szándék szerint minden állampolgár és vállalkozás számára korszerű, mobilbarát és biztonságos ügyintézési lehetőségeket kell biztosítani, miközben az állami adatvagyon gazdasági értéket is teremt.
Bódis Kriszta kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért és az oktatási, szociális, valamint egészségügyi területek összehangolásáért felel majd. A pszichológus, író, dokumentumfilmes és egyetemi oktató több mint három évtizedes tereptapasztalattal rendelkezik, munkájának középpontjában a társadalmi felzárkózás áll. Nevéhez kötődik a Van Helyed program, amely komplex módon kapcsolja össze a társadalompolitika különböző területeit annak érdekében, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés minden gyermek és család számára biztosított legyen.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül, és a kijelölt vezetők feladata ennek intézményi és szakpolitikai feltételeinek megteremtése.
Kispénzűek, egyedülállók, fiatalok, figyelem: ekkora téglalakást lehet venni most 60 millió forintból Budapesten
Emelkedő árak mellett csökken a megvásárolható lakásméret
Végre eldőlt: komoly árat kérnek, de így szorítják ki a spekulánsokat a horvát energiapiacról
Kiderültek a hálózati csatlakozási díjak.
Nem áll meg a Hungarikum Alkusz: további terjeszkedés jöhet Magyarországon és külföldön is
Keszthelyi Erik szerint el kell törölni a biztosítók extraprofitadóját, és fejleszteni kell a pénzügyi edukációt.
Megjött a döntés: rengeteg magyar vásárlónak fizet kártérítést a Temu
Jöhet majd egy e-mail.
Hatalmas árzuhanás okozott üzemanyaghiányt, egy teljes térség maradt benzin nélkül
Egy új árképzési módszertan miatt történt mindez.
Nem akar Zelenszkij sorsára jutni III. Károly király, meglepő óvintézkedést tettek a Trumppal való találkozóján
Első amerikai hivatalos útjára érkezett a brit uralkodó.
Vitályos Eszternek fontos pozíciót szán a Fidesz
Ő lenne a parlament alelnök.
Mi jelent valódi versenyelőnyt a turbulens energiapiacon? Május 6-án kiderül, csatlakozz te is!
Célegyenesben: már csak néhány nap van hátra.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt években, évtizedekben. Közülük többen a kormányváltást követően elgondolkodhatnak a haz
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.