Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, hogy több kulcspozícióra is kinevezéseket tett a leendő kormányzati struktúrában: Tarr Zoltánt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium élére, Tanács Zoltánt a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetésére kérte fel, míg Bódis Kriszta kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért felel majd.

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és európai parlamenti delegációvezetője miniszterként irányítja majd a kulturális és társadalmi területeket. Feladatai közé tartozik

a színház-, tánc- és zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadítása és fejlesztése.

Emellett hozzá kerül a műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése is, különös tekintettel arra, hogy ezek a területek az elmúlt évtizedekben – a megfogalmazás szerint – elhanyagoltak voltak. A minisztérium hatáskörébe kerül továbbá a civil szervezetekkel, egyházakkal, felekezetekkel, valamint a határon túli és diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás.

Tanács Zoltán a Tudományos és Technológiai Minisztérium élén azért felel majd, hogy Magyarország digitálisan fejlett, innovatív és hosszú távon is versenyképes országgá váljon. A tervek szerint feladata lesz a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció irányítása és szabályozása, valamint egy erős startup ökoszisztéma kialakítása. Emellett kiemelt célként jelenik meg az állami digitális szolgáltatások fejlesztése:

a kormányzati szándék szerint minden állampolgár és vállalkozás számára korszerű, mobilbarát és biztonságos ügyintézési lehetőségeket kell biztosítani, miközben az állami adatvagyon gazdasági értéket is teremt.

Bódis Kriszta kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért és az oktatási, szociális, valamint egészségügyi területek összehangolásáért felel majd. A pszichológus, író, dokumentumfilmes és egyetemi oktató több mint három évtizedes tereptapasztalattal rendelkezik, munkájának középpontjában a társadalmi felzárkózás áll. Nevéhez kötődik a Van Helyed program, amely komplex módon kapcsolja össze a társadalompolitika különböző területeit annak érdekében, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés minden gyermek és család számára biztosított legyen.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül, és a kijelölt vezetők feladata ennek intézményi és szakpolitikai feltételeinek megteremtése.

