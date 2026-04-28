Vakrepülés törött szárnnyal: a Fed kezében van az energiaválságra fittyet hányó amerikai tőzsdék sorsa

Pirosba fordult a nagy részvénypiacok többsége az amerikai-iráni béketárgyalások összeomlása miatt, a továbbra is történelmi csúcson lévő amerikai tőzsdék azonban azt mutatják, hogy a befektetők valamit nagyon másképp látnak, mint az energiapiaci szakértők. Az, hogy az ellentmondás meddig maradhat fenn, főként a két tűz közé szorult Feden múlik, amelyik évtizedek óta nem látott nehéz helyzetben néz szembe a felé közeledő inflációs hullámmal.

Már mindenki azt hitte, hogy végre lezárul a közel-keleti háború által okozott globális energiaválság, amikor teljesen összeomlottak az amerikai-iráni tárgyalások. Az olaj, a kötvénypiacok és az európai részvények azonnal vették a lapot, az amerikai tőzsdén azonban egyelőre nem fog az energiaválság.

A hagyományos reflexeknek ellentmondó piaci narratíva jövője a csapdába esett Fed kezében van,

az amerikai jegybank energiaválságra adott reakciója ugyanis sok fontos kérdést is eldönthet.