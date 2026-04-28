Választás 2026: a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert alelnöknek

A Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert
Előre jelzem, hogy a TISZA nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert. Várjuk a Fidesz új jelöltjét!
- írja Magyar Péter a Facebookon.
Kocsis Máté személyi titkárának lakásában bújkál Marcin Romanowski
A lengyel igazságszolgáltatás elől menekülő, hazájában korrupcióval vádolt volt igazságügyi miniszterhelyettes, Marcin Romanowski egy Fidesz-frakciónak dolgozó munkatárs budapesti lakásában él. A magyar kormány nemcsak menedékjoggal és egy kormányközeli intézetnél kapott állással segíti a politikust. Egy új jogszabállyal a kiadatását is megnehezítették, miközben európai elfogatóparancs van ellene érvényben - írta a Telex.
Romanowski a főváros I. kerületében bérel lakást Párkai Dávid Zsolttól. Párkai a hivatalos papírok szerint Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető személyi titkára, bár ő maga jogi szakértőként hivatkozik parlamenti munkájára. Elmondása alapján a lengyel politikus 2024 decembere, vagyis a menedékjog megszerzése óta bérli az ingatlant. A felmerülő költségeket maga fizeti, és egy ingatlankezelő cégen keresztül találtak egymásra.
A Fidesz-frakció sajtóosztálya és Párkai is hangsúlyozta, hogy Kocsis Máténak nincs köze a bérleti szerződéshez. A frakcióvezető csupán formális munkáltatója a képviselőcsoport több mint ezer alkalmazottjának.
A szállást biztosító Párkai Dávid és testvére, Dániel kiterjedt kormányzati kapcsolatokkal rendelkeznek. Dániel egy olyan, állami forrásokból támogatott alapítványt vezet, amelyben korábban a Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik államtitkára is igazgatói posztot töltött be. Emellett a testvérpár közös cégei is jelentős állami támogatásokhoz jutottak.
Választás 2026: példátlan átalakulás megy végbe a parlamentben, miközben menekülnek a vagyonok az országból
Orbán Viktor szerint egyelőre nem született döntés arról, hogy továbbra is ő vezeti-e a Fideszt. Az RTL Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kérdésben a párt országos választmánya határoz majd. A politikus azt is jelezte, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát, mert jelenleg más területen látja szükségesnek a szerepvállalását.
Vagyonkimentési vádak
Magyar Péter bejelentése szerint a NAV több, Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalást felfüggesztett pénzmosás gyanúja miatt, és számlazárolások is történtek. A politikus rendőrségi feljelentést sürgetett az ügyben, valamint azt javasolta, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús tranzakciók 90 napos blokkolását, és erősítsék a bankok ellenőrzési gyakorlatát.
A rendőrség közlése szerint a „vagyonkimenekítéssel” összefüggésben eljárás folyik, ahogyan minden olyan esetben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel. A The Guardian szerint egyes, kormányközeli üzleti körök külföldre mozgathatják vagyonukat, többek között közel-keleti és ázsiai irányokba.
Uniós pénzek
Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetések kulcskérdése az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett. A tárgyalások célja, hogy mielőbb megszülessenek azok a lépések, amelyek lehetővé teszik a kifizetések elindítását. A szóvivő beszámolt arról is, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter tervezett találkozója is ezt a célt szolgálja.
Új frakció, ellenzéki szerep
A május 9-én megalakuló Országgyűlésben a Fidesz 44, a KDNP 8 mandátummal rendelkezik a 199 fős parlamentben, miután a pártszövetség ellenzékbe került.
A frakciók összetételét átalakítják: Lázár János egy évre beül a parlamentbe, hogy segítse a megújulást.
Több ismert politikus – köztük Kósa Lajos, Bánki Erik, Rogán Antal és Semjén Zsolt – nem veszi át mandátumát, míg mások, például Szijjártó Péter, Orbán Balázs vagy Kocsis Máté bekerülnek a frakcióba. Új szereplőként jelenik meg Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is.
A KDNP nyolcfős frakcióját Rétvári Bence vezeti. A személyi változtatások célja egy olyan képviselőcsoport kialakítása, amely egyszerre jelképezi a megújulást és rendelkezik kormányzati tapasztalattal. A pártszövetségnek az új ciklusban már aktív ellenzéki szerepben kell működnie, ami jelentős alkalmazkodást igényel a korábbi kényelmes többségi működéshez képest.
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Akár 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztőrészlete egyes jelzáloghiteleknek, ha az új kormány véget vet az Orbán-kormány egyik ikonikus pénzügyi intézkedésének, a kamatstopnak. Egy ekkora törlesztőrészlet-emelkedés azonban egyáltalán nem lenne tipikus: a kamatstoposok többsége megúszná 10 százalék körüli vagy alatti, havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és kiderült: darabszám szerint 216 ezer szerződésről, vagyis a meglévő jelzáloghitelek 26%-áról, állomány alapján pedig 848 milliárd forintnyi tartozásról, a jelzáloghitel-tartozások 11%-áról beszélünk.
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Fajsúlyos intézkedésnek ígérkezik.
