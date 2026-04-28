Választás 2026: a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert alelnöknek, menekítik a vagyont a NER-milliárdosok
Választás 2026: a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert alelnöknek, menekítik a vagyont a NER-milliárdosok

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.
Kimondta a leendő miniszter, amit eddig elhallgattak a magyar kórházakról: komoly lépésre készülnek a fizetős betegek miatt

Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere egy hosszabb Facebook-bejegyzésben reagált az állami kórházakban működő fizetős, úgynevezett VIP-ellátások kérdésére. Ennek apropóját részben az adta, hogy a hvg.hu-n megjelent egy interjú a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatójával, Ficzere Andreával.

Kimondta a leendő miniszter, amit eddig elhallgattak a magyar kórházakról: komoly lépésre készülnek a fizetős betegek miatt
Financial Times: tömegével menekítik ki a vagyonukat Magyarországról a NER-milliárdosok

A magyar üzleti elit egyre nyíltabban távolodik az Orbán-rendszertől. A volt miniszterelnökhöz kötődő vagyonos családok egy része már elhagyta az országot, mások pedig igyekeznek biztonságba helyezni a vagyonukat. Eközben több nagyvállalkozó már az új kormánnyal való együttműködését hangsúlyozza - számolt be a Financial Times.

Financial Times: tömegével menekítik ki a vagyonukat Magyarországról a NER-milliárdosok
A Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert

Előre jelzem, hogy a TISZA nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert. Várjuk a Fidesz új jelöltjét!

- írja Magyar Péter a Facebookon.

Kocsis Máté személyi titkárának lakásában bújkál Marcin Romanowski

A lengyel igazságszolgáltatás elől menekülő, hazájában korrupcióval vádolt volt igazságügyi miniszterhelyettes, Marcin Romanowski egy Fidesz-frakciónak dolgozó munkatárs budapesti lakásában él. A magyar kormány nemcsak menedékjoggal és egy kormányközeli intézetnél kapott állással segíti a politikust. Egy új jogszabállyal a kiadatását is megnehezítették, miközben európai elfogatóparancs van ellene érvényben - írta a Telex.

Romanowski a főváros I. kerületében bérel lakást Párkai Dávid Zsolttól. Párkai a hivatalos papírok szerint Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető személyi titkára, bár ő maga jogi szakértőként hivatkozik parlamenti munkájára. Elmondása alapján a lengyel politikus 2024 decembere, vagyis a menedékjog megszerzése óta bérli az ingatlant. A felmerülő költségeket maga fizeti, és egy ingatlankezelő cégen keresztül találtak egymásra.

A Fidesz-frakció sajtóosztálya és Párkai is hangsúlyozta, hogy Kocsis Máténak nincs köze a bérleti szerződéshez. A frakcióvezető csupán formális munkáltatója a képviselőcsoport több mint ezer alkalmazottjának.

A szállást biztosító Párkai Dávid és testvére, Dániel kiterjedt kormányzati kapcsolatokkal rendelkeznek. Dániel egy olyan, állami forrásokból támogatott alapítványt vezet, amelyben korábban a Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik államtitkára is igazgatói posztot töltött be. Emellett a testvérpár közös cégei is jelentős állami támogatásokhoz jutottak.

Választás 2026: példátlan átalakulás megy végbe a parlamentben, miközben menekülnek a vagyonok az országból

Orbán Viktor szerint egyelőre nem született döntés arról, hogy továbbra is ő vezeti-e a Fideszt. Az RTL Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kérdésben a párt országos választmánya határoz majd. A politikus azt is jelezte, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát, mert jelenleg más területen látja szükségesnek a szerepvállalását.

Vagyonkimentési vádak

Magyar Péter bejelentése szerint a NAV több, Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalást felfüggesztett pénzmosás gyanúja miatt, és számlazárolások is történtek. A politikus rendőrségi feljelentést sürgetett az ügyben, valamint azt javasolta, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús tranzakciók 90 napos blokkolását, és erősítsék a bankok ellenőrzési gyakorlatát.

A rendőrség közlése szerint a „vagyonkimenekítéssel” összefüggésben eljárás folyik, ahogyan minden olyan esetben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel. A The Guardian szerint egyes, kormányközeli üzleti körök külföldre mozgathatják vagyonukat, többek között közel-keleti és ázsiai irányokba.

Uniós pénzek

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetések kulcskérdése az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett. A tárgyalások célja, hogy mielőbb megszülessenek azok a lépések, amelyek lehetővé teszik a kifizetések elindítását. A szóvivő beszámolt arról is, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter tervezett találkozója is ezt a célt szolgálja.

Új frakció, ellenzéki szerep

A május 9-én megalakuló Országgyűlésben a Fidesz 44, a KDNP 8 mandátummal rendelkezik a 199 fős parlamentben, miután a pártszövetség ellenzékbe került.

A frakciók összetételét átalakítják: Lázár János egy évre beül a parlamentbe, hogy segítse a megújulást.

Több ismert politikus – köztük Kósa Lajos, Bánki Erik, Rogán Antal és Semjén Zsolt – nem veszi át mandátumát, míg mások, például Szijjártó Péter, Orbán Balázs vagy Kocsis Máté bekerülnek a frakcióba. Új szereplőként jelenik meg Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is.

A KDNP nyolcfős frakcióját Rétvári Bence vezeti. A személyi változtatások célja egy olyan képviselőcsoport kialakítása, amely egyszerre jelképezi a megújulást és rendelkezik kormányzati tapasztalattal. A pártszövetségnek az új ciklusban már aktív ellenzéki szerepben kell működnie, ami jelentős alkalmazkodást igényel a korábbi kényelmes többségi működéshez képest.

Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa

Akár 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztőrészlete egyes jelzáloghiteleknek, ha az új kormány véget vet az Orbán-kormány egyik ikonikus pénzügyi intézkedésének, a kamatstopnak. Egy ekkora törlesztőrészlet-emelkedés azonban egyáltalán nem lenne tipikus: a kamatstoposok többsége megúszná 10 százalék körüli vagy alatti, havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és kiderült: darabszám szerint 216 ezer szerződésről, vagyis a meglévő jelzáloghitelek 26%-áról, állomány alapján pedig 848 milliárd forintnyi tartozásról, a jelzáloghitel-tartozások 11%-áról beszélünk.

Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

A választási vereség utáni második héten látványosan felgyorsultak a politikai folyamatok, elsősorban a hatalomból távozó kormánypártok oldalán, a Fidesz–KDNP térfelén. Magyar Péter leendő miniszterelnök folyamatosan ismerteti az új kabinet minisztereinek névsorát, a hét elejére ígérte többek között a belügyi és az igazságügyi tárcák leendő vezetőinek bemutatását. Eközben egyre több hír érkezik arról, hogy vagyonkimentésekbe kezdtek politikai és üzleti érdekkörök. Az új kormány már aktívan tárgyal az uniós források hazahozataláról is.

Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Vegyesen reagáltak a tőzsdék
Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility