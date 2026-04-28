Választás 2026: a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert alelnöknek, menekítik a vagyont a NER-milliárdosok

Orbán Viktor szerint egyelőre nem született döntés arról, hogy továbbra is ő vezeti-e a Fideszt. Az RTL Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kérdésben a párt országos választmánya határoz majd. A politikus azt is jelezte, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát, mert jelenleg más területen látja szükségesnek a szerepvállalását.

Vagyonkimentési vádak

Magyar Péter bejelentése szerint a NAV több, Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalást felfüggesztett pénzmosás gyanúja miatt, és számlazárolások is történtek. A politikus rendőrségi feljelentést sürgetett az ügyben, valamint azt javasolta, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús tranzakciók 90 napos blokkolását, és erősítsék a bankok ellenőrzési gyakorlatát.

A rendőrség közlése szerint a „vagyonkimenekítéssel” összefüggésben eljárás folyik, ahogyan minden olyan esetben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel. A The Guardian szerint egyes, kormányközeli üzleti körök külföldre mozgathatják vagyonukat, többek között közel-keleti és ázsiai irányokba.

Uniós pénzek

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetések kulcskérdése az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett. A tárgyalások célja, hogy mielőbb megszülessenek azok a lépések, amelyek lehetővé teszik a kifizetések elindítását. A szóvivő beszámolt arról is, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter tervezett találkozója is ezt a célt szolgálja.

Új frakció, ellenzéki szerep

A május 9-én megalakuló Országgyűlésben a Fidesz 44, a KDNP 8 mandátummal rendelkezik a 199 fős parlamentben, miután a pártszövetség ellenzékbe került.

A frakciók összetételét átalakítják: Lázár János egy évre beül a parlamentbe, hogy segítse a megújulást.

Több ismert politikus – köztük Kósa Lajos, Bánki Erik, Rogán Antal és Semjén Zsolt – nem veszi át mandátumát, míg mások, például Szijjártó Péter, Orbán Balázs vagy Kocsis Máté bekerülnek a frakcióba. Új szereplőként jelenik meg Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is.

A KDNP nyolcfős frakcióját Rétvári Bence vezeti. A személyi változtatások célja egy olyan képviselőcsoport kialakítása, amely egyszerre jelképezi a megújulást és rendelkezik kormányzati tapasztalattal. A pártszövetségnek az új ciklusban már aktív ellenzéki szerepben kell működnie, ami jelentős alkalmazkodást igényel a korábbi kényelmes többségi működéshez képest.

