Választás 2026: példátlan átalakulás megy végbe a parlamentben, miközben menekülnek a vagyonok az országból
Orbán Viktor szerint egyelőre nem született döntés arról, hogy továbbra is ő vezeti-e a Fideszt. Az RTL Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kérdésben a párt országos választmánya határoz majd. A politikus azt is jelezte, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát, mert jelenleg más területen látja szükségesnek a szerepvállalását.
Vagyonkimentési vádak
Magyar Péter bejelentése szerint a NAV több, Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalást felfüggesztett pénzmosás gyanúja miatt, és számlazárolások is történtek. A politikus rendőrségi feljelentést sürgetett az ügyben, valamint azt javasolta, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús tranzakciók 90 napos blokkolását, és erősítsék a bankok ellenőrzési gyakorlatát.
A rendőrség közlése szerint a „vagyonkimenekítéssel” összefüggésben eljárás folyik, ahogyan minden olyan esetben, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel. A The Guardian szerint egyes, kormányközeli üzleti körök külföldre mozgathatják vagyonukat, többek között közel-keleti és ázsiai irányokba.
Uniós pénzek
Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar kormány és Brüsszel közötti egyeztetések kulcskérdése az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett. A tárgyalások célja, hogy mielőbb megszülessenek azok a lépések, amelyek lehetővé teszik a kifizetések elindítását. A szóvivő beszámolt arról is, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter tervezett találkozója is ezt a célt szolgálja.
Új frakció, ellenzéki szerep
A május 9-én megalakuló Országgyűlésben a Fidesz 44, a KDNP 8 mandátummal rendelkezik a 199 fős parlamentben, miután a pártszövetség ellenzékbe került.
A frakciók összetételét átalakítják: Lázár János egy évre beül a parlamentbe, hogy segítse a megújulást.
Több ismert politikus – köztük Kósa Lajos, Bánki Erik, Rogán Antal és Semjén Zsolt – nem veszi át mandátumát, míg mások, például Szijjártó Péter, Orbán Balázs vagy Kocsis Máté bekerülnek a frakcióba. Új szereplőként jelenik meg Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is.
A KDNP nyolcfős frakcióját Rétvári Bence vezeti. A személyi változtatások célja egy olyan képviselőcsoport kialakítása, amely egyszerre jelképezi a megújulást és rendelkezik kormányzati tapasztalattal. A pártszövetségnek az új ciklusban már aktív ellenzéki szerepben kell működnie, ami jelentős alkalmazkodást igényel a korábbi kényelmes többségi működéshez képest.
Akár 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztőrészlete egyes jelzáloghiteleknek, ha az új kormány véget vet az Orbán-kormány egyik ikonikus pénzügyi intézkedésének, a kamatstopnak. Egy ekkora törlesztőrészlet-emelkedés azonban egyáltalán nem lenne tipikus: a kamatstoposok többsége megúszná 10 százalék körüli vagy alatti, havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és kiderült: darabszám szerint 216 ezer szerződésről, vagyis a meglévő jelzáloghitelek 26%-áról, állomány alapján pedig 848 milliárd forintnyi tartozásról, a jelzáloghitel-tartozások 11%-áról beszélünk.
A választási vereség utáni második héten látványosan felgyorsultak a politikai folyamatok, elsősorban a hatalomból távozó kormánypártok oldalán, a Fidesz–KDNP térfelén. Magyar Péter leendő miniszterelnök folyamatosan ismerteti az új kabinet minisztereinek névsorát, a hét elejére ígérte többek között a belügyi és az igazságügyi tárcák leendő vezetőinek bemutatását. Eközben egyre több hír érkezik arról, hogy vagyonkimentésekbe kezdtek politikai és üzleti érdekkörök. Az új kormány már aktívan tárgyal az uniós források hazahozataláról is.
