Váratlan fordulat a győri lakáskassza-ügyben: kiszálltak a nyomozók a polgármesteri hivatalhoz

Korábbi feljelentésemre ma délelőtt, 2026. április 28-án civil ruhás rendőrnyomozók jelentek meg a Győr Projekt Kft.-nél, a létesítményüzemeltető, rendezvényszervező önkormányzati cégnél
- közölte Pintér Bence. A polgármester elmondta, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.
Pintér szerint a nyomozók kora délután a győri polgármesteri hivatalban is megjelentek,
a kiszállás a Győr-Szol Zrt.-hez köthető, 1,7 milliárd forintos lakáskassza-üggyel volt kapcsolatos.
Ebben az esetben különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette a gyanú. Pintér elmondta: a februári tanúkihallgatása óta összegyűjtött iratanyagokat, valamint bizonyítékul szolgáló videófelvételeket is átadott a rendőrségnek.
A hatóságokat különösen a Győr-Szol felett tulajdonosi jogokat gyakorló, Fekete Dávid vezette Városstratégiai Bizottság, illetve a vállalat Antal Imre által elnökölt felügyelőbizottsága érdekelte.
Tagjairól, akik nagyrészt fideszes politikusok, információkat kértek: a rendőrökkel természetesen mindent megosztottunk
- tudatta a győri polgármester, majd úgy fogalmazott: azt csinálják, amit ígértek, vagyis rendet tesznek Győrben, és kisöprik a korrupciót.
Mint arról beszámoltunk, a városvezető tegnap arról tett bejelentést, hogy
másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél,
ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Pintér jogosultságát korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg, ami szerinte jelentősen megnehezítette egyebek mellett a Győr-Szol gazdálkodásának ellenőrzését is. Az önkormányzati vállalatok feletti tulajdonosi jogokat azonban továbbra is a Városstratégiai Bizottság gyakorolja, a cégvezetők kinevezéséről pedig a közgyűlés dönt.
A korábbi információhiány következtében csak egy belső vizsgálat mutatott rá a Győr-Szol súlyos pénzügyi helyzetére: 6 milliárd forintos tőkeveszteség, 7,5 milliárdos eredménytartalék-csökkenés és 1,7 milliárd forintos lakáskassza-hiány.
