Váratlan fordulat a győri lakáskassza-ügyben: kiszálltak a nyomozók a polgármesteri hivatalhoz
Gazdaság

Portfolio
Hétfőn rendőrnyomozók szálltak ki két győri önkormányzati céghez is - jelentette be Pintér Bence, Győr polgármestere. A városvezető korábban maga tett feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Korábbi feljelentésemre ma délelőtt, 2026. április 28-án civil ruhás rendőrnyomozók jelentek meg a Győr Projekt Kft.-nél, a létesítményüzemeltető, rendezvényszervező önkormányzati cégnél

- közölte Pintér Bence. A polgármester elmondta, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.

Pintér szerint a nyomozók kora délután a győri polgármesteri hivatalban is megjelentek,

a kiszállás a Győr-Szol Zrt.-hez köthető, 1,7 milliárd forintos lakáskassza-üggyel volt kapcsolatos.

Ebben az esetben különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette a gyanú. Pintér elmondta: a februári tanúkihallgatása óta összegyűjtött iratanyagokat, valamint bizonyítékul szolgáló videófelvételeket is átadott a rendőrségnek.

A hatóságokat különösen a Győr-Szol felett tulajdonosi jogokat gyakorló, Fekete Dávid vezette Városstratégiai Bizottság, illetve a vállalat Antal Imre által elnökölt felügyelőbizottsága érdekelte.

Tagjairól, akik nagyrészt fideszes politikusok, információkat kértek: a rendőrökkel természetesen mindent megosztottunk

- tudatta a győri polgármester, majd úgy fogalmazott: azt csinálják, amit ígértek, vagyis rendet tesznek Győrben, és kisöprik a korrupciót.

Mint arról beszámoltunk, a városvezető tegnap arról tett bejelentést, hogy

másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél,

ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Pintér jogosultságát korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg, ami szerinte jelentősen megnehezítette egyebek mellett a Győr-Szol gazdálkodásának ellenőrzését is. Az önkormányzati vállalatok feletti tulajdonosi jogokat azonban továbbra is a Városstratégiai Bizottság gyakorolja, a cégvezetők kinevezéséről pedig a közgyűlés dönt.

A korábbi információhiány következtében csak egy belső vizsgálat mutatott rá a Győr-Szol súlyos pénzügyi helyzetére: 6 milliárd forintos tőkeveszteség, 7,5 milliárdos eredménytartalék-csökkenés és 1,7 milliárd forintos lakáskassza-hiány. 

