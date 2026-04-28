Varga Mihály: csökkent a magyar eszközök kockázati felára, de kérdés, mennyire lesz ez tartós

Kedden változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel úgy tűnik, hogy a februári kamatcsökkentés továbbra is csak egyszeri alkalom volt. Jelenleg harapófogóban van a jegybank, mivel az egyre inkább elhúzódó közel-keleti háború fokozza az inflációs kockázatokat, miközben a forint jelentősen erősödött az elmúlt hetekben a Tisza Párt kétharmados választási győzelme után. Ráadásul márciusban a 2-4%-os jegybanki célsáv alatt volt az infláció, ami

szintén lehetőséget adna a kamat csökkentésére.

A kamatdöntés indoklása és a jövőbeli kamatpályára történő utalás mellett a mai sajtótájékoztató érdekessége lehet, hogy Varga Mihály először reagálhat nyilvánosan a Tisza Párt gazdasági terveire, kiemelten az euró bevezetésére, melyet az új kormány prioritásként kezelhet.

Címlapkép forrása: Portfolio