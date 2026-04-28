Varga Mihály: már ma is tájékozódott a Monetáris Tanács az euróbevezetés előszobájáról
Már a Monetáris Tanács mai ülésén szerepelt egy tájékoztató anyag az euróbevezetés előszobájának számító ERM-II. árfolyamrendszerhez történő csatlakozás esetleges feltételeiről - mondta keddi sajtótájékoztatóján Varga Mihály. Az MNB elnöke hozzátette: ezt az anyagot megosztják az új kormány illetékeseivel is, hogy ez alapján hozzák meg a szükséges döntést.
Egy javaslat volt

Egy javaslat szerepelt ma a Tanács asztalán, így egyhangú döntést hoztunk - mondja az elnök a mai kamatdöntés kapcsán érkező kérdésre.

Mivel tud az MNB segíteni a kormánynak?

Bonyolult tervezési munkát jelent az euró esetleges bevezetése, amiben a jegybanknak is meglesz a szerepe. Most az előzetes döntéshozatalt azzal tudjuk segíteni, hogy

a mai tájékoztató anyagunkat eljuttatjuk a kormány illetékes szereplőinek, hogy ez alapján hozzák meg a szükséges döntést.

Az euró bevezetése nem öncél, minden ország vezetése arra törekedett, hogy maximális társadalmi jólétet hozzon ki

- mondja Varga.

Érdemes még óvatosnak lenni

Az ERM-II. árfolyamrendszer indokolná az inflációs cél felülvizsgálatát, ami akár reálgazdasági hatásokkal is járhat, ezért ezzel érdemes óvatosnak lenni - mondja az elnök.

Már ma tárgyaltak az euróbevezetés esetleges előkészítéséről

A Monetáris Tanács mai ülésén is tárgyalt olyan tájékoztató anyagot, mely az ERM-II. árfolyamrendszerhez való csatlakozás feltételeiről szól, de a döntést nem mi hozzuk meg

- mondta Varga.

Szeretnék, ha csökkenhetne a kamat, de még nem jött el az ideje

Mi is azt szeretnénk, hogy a csökkenő országkockázati felár előbb-utóbb kamatcsökkentésben mutatkozzon meg, a mai ülésen az volt a kérdés, hogy ennek ideje eljött-e már - mondta Varga Mihály. Hozzátette, hogy a külső környezet egyelőre nem támogató, a nagy globális jegybankok monetáris politikája is sokat változott.

Folyamatos az egyeztetés Kármán Andrással

Folyamatos egyeztetésben állapodtunk meg Kármán András pénzügyminiszter-jelölttel, az első találkozó óta már beszéltünk telefonon is, vagyis egy tartós és folyamatos együttműködésre törekszünk - árulta el Varga.

Indokolatlan várakozások az euró kapcsán?

Az euró bevezetésére vonatkozó döntést nem a jegybank hozza meg, a jegybank legfontosabb célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Nyilván adott helyzetben a monetáris politikának is alkalmazkodnia kell egy ilyen helyzethez és komoly munkával kell támogatnia azt, de ez a döntés még nem született meg - hangsúlyozza az MNB elnöke.

Sokszor azt érzem, hogy indokolatlan várakozások fűződnek a magyar lakosság részéről az euró bevezetéséhez. Az eddigi csatlakozásokat megnézve nincs garancia arra, hogy egy megfelelő előkészítés nélkül sikerre lehet vinni az euró bevezetését

- emeli ki Varga.

Kifizetődik, ha a kormány tiszteletben tartja a jegybank munkáját

A jegybankelnöki pozíció tiszteletben tartása kifizetődik, erre számos tanulmány rámutatott. A választás óta is ezt tapasztalom, hogy a piaci bizalom szempontjából kifizetődő, hogy a leendő kormány tiszteletben tartja a monetáris politika függetlenségét - hangsúlyozza az elnök.

Telefonon beszélt Orbán Viktorral

A választások óta egy telefonbeszélgetésem volt Orbán Viktorral, aki megköszönte a munkámat és annak folytatására biztatott - mondja kérdésre válaszolva Varga Mihály. Hozzáteszi: Magyar Péterrel személyesen nem találkozott.

Csökkentek a várakozások, de van még tér

A lakossági inflációs várakozások mérséklődtek, de továbbra is magas szinten tartózkodnak. Ez részben az elmúlt hónapok kedvező inflációs adataiból fakadhat. Az árstabilitás eléréséhez továbbra is kulcsfontosságú a várakozások csökkentése Varga Mihály szerint.

Vannak kockázatok a költségvetésben

A költségvetésben azonosíthatóak kockáztatok, márciusra teljesült az éves pénzforgalmi hiánycél több mint 80%-a, az új kormány terveivel kapcsolatban pedig egyelőre sok a bizonytalanság - mondja a jegybank elnöke. Kiemeli, hogy az inflációs cél teljesülését a fegyelmezett költségvetési politika támogathatja.

Itt az MNB indoklása a mai kamatdöntésről

A jegybank adatvezérelt és óvatos, a geopolitikai feszültségek erőteljesek, ezért nem változtatott az irányadó kamaton a jegybank. Az inflációra ható új tényezők vegyesek, a magas energiaárak felfelé hajtják, az erősebb forint lefelé nyomja az árakat. Az MNB az indoklásában megemlíti a hazai kockázati felárak választás utáni csökkenését. Marad az adatvezérelt üzemmód.

Kérdés, meddig tart a forint erősödése

A választásokat követően a forint jelentősen erősödött, ez csökkentheti az inflációs nyomást, de a folyamat tartósságáról meg kell győződnünk. Az állampapírpiacon a tízéves magyar hozam több mint 100 bázisponttal került lejjebb, miközben a német hozam szinte változatlan volt. Az országkockázati felár csökkenése a devizakötvényeink árfolyamában is megmutatkozott - emeli ki Varga.

Javult a nemzetközi hangulat

A globális befektetői hangulat valamelyest javult, de továbbra is kitett a geopolitikai feszültségeknek. Ez a kamatkörnyezetben is megmutatkozhat, a piacok az EKB esetében emelkedő, a Fed esetében pedig változatlan kamatszintet feltételeznek, a globális jegybanki döntéseket az MNB is kiemelten figyeli - mondja az elnök.

A nyersanyagárak gondot okozhatnak

A közel-keleti konfliktus elhúzódása esetén az energiaárak magasan ragadása inflációs kockázatot jelent, különösen a magas energiaimporttal rendelkező országokban. A nyersanyagok ára is felfelé mutató kockázatokat hordoz - mondja a jegybank elnöke.

Felemás a kép

A geopolitikai feszültségek kedvezőtlenül hatnak a globális inflációs és növekedési kilátásokra, változatlanul bizonytalan, mikor zárulhat le a közel-keleti háború. A hazai eszközök kockázati felára csökkent a választások után, de ezeknek tartósságáról és inflációs kilátásokra gyakorolt hatásairól meg kell győződnünk - kezdi Varga Mihály. Az elnök szerint továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politika, a jövőben is adatvezérelt módon dönt a jegybank.

Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntés után

Kedden változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel úgy tűnik, hogy a februári kamatcsökkentés továbbra is csak egyszeri alkalom volt. Jelenleg harapófogóban van a jegybank, mivel az egyre inkább elhúzódó közel-keleti háború fokozza az inflációs kockázatokat, miközben a forint jelentősen erősödött az elmúlt hetekben a Tisza Párt kétharmados választási győzelme után. Ráadásul márciusban a 2-4%-os jegybanki célsáv alatt volt az infláció, ami

szintén lehetőséget adna a kamat csökkentésére.

A kamatdöntés indoklása és a jövőbeli kamatpályára történő utalás mellett a mai sajtótájékoztató érdekessége lehet, hogy Varga Mihály először reagálhat nyilvánosan a Tisza Párt gazdasági terveire, kiemelten az euró bevezetésére, melyet az új kormány prioritásként kezelhet.  

Címlapkép forrása: Portfolio

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybank kommunikációja ugyanakkor tartogathat izgalmakat délután, hiszen a választások óta először ültek össze a döntéshozók, így most értékelhetik a Tisza Párt gazdasági terveit is.

